На автодороге Норильск–Алыкель открылся стационарный пост весового контроля. За первый день работы проверили более 300 автомобилей.
Пост позволит контролировать передвижение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, который доставляет грузы из Дудинского морского порта и аэропорта «Норильск».
– Строительство поста началось в 2016 году на пятом километре автодороги Норильск–Алыкель в районе поста ДПС «Купец». В июне 2017–го был заключён договор с одной из московских компаний на поставку эксклюзивных весов, которые могли бы безотказно работать в северных условиях. Однако компания не выполнила договор и была оштрафована, а новый контракт пришлось заключать уже с другой фирмой. В середине 2018 года оборудование поступило в Норильск. Подрядчик установил, поверил его и в конце 2018 года отчитался перед муниципалитетом о готовности поста к работе. По ряду причин открытие отложили до 1 апреля этого года, — сообщил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор».
Пост работает круглосуточно, без перерывов и выходных. За первый день работы проверили 322 грузовика и обнаружили одно нарушение — частный перевозчик отправлял груз без разрешения.
– Сегодня в штат управления «Норильскавтодор», к которому относится пост весового контроля, приняты восемь сотрудников, пятеро уже приступили к работе, – добавил Олег Крист. — Наличие юриста позволит нам вести претензионную работу. В некоторых случаях можно будет возмещать ущерб, причинённый дорожному покрытию тяжеловозами, в досудебном порядке. Кроме того, заключено соглашение с ГИБДД, и сотрудник инспекции находится на посту круглосуточно. Так что соблюдение законности на посту весового контроля гарантировано. Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда