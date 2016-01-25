[Индекс номера 51 (05.04.2019)]



Транспорт

Пост принял

На автодороге Норильск–Алыкель открылся стационарный пост весового контроля. За первый день работы проверили более 300 автомобилей.

Пост позволит контролировать передвижение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, который доставляет грузы из Дудинского морского порта и аэропорта «Норильск». – Строительство поста началось в 2016 году на пятом километре автодороги Норильск–Алыкель в районе поста ДПС «Купец». В июне 2017–го был заключён договор с одной из московских компаний на поставку эксклюзивных весов, которые могли бы безотказно работать в северных условиях. Однако компания не выполнила договор и была оштрафована, а новый контракт пришлось заключать уже с другой фирмой. В середине 2018 года оборудование поступило в Норильск. Подрядчик установил, поверил его и в конце 2018 года отчитался перед муниципалитетом о готовности поста к работе. По ряду причин открытие отложили до 1 апреля этого года, — сообщил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор». Пост работает круглосуточно, без перерывов и выходных. За первый день работы проверили 322 грузовика и обнаружили одно нарушение — частный перевозчик отправлял груз без разрешения. – Сегодня в штат управления «Норильскавтодор», к которому относится пост весового контроля, приняты восемь сотрудников, пятеро уже приступили к работе, – добавил Олег Крист. — Наличие юриста позволит нам вести претензионную работу. В некоторых случаях можно будет возмещать ущерб, причинённый дорожному покрытию тяжеловозами, в досудебном порядке. Кроме того, заключено соглашение с ГИБДД, и сотрудник инспекции находится на посту круглосуточно. Так что соблюдение законности на посту весового контроля гарантировано.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Пост позволит контролировать передвижение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, который доставляет грузы из Дудинского морского порта и аэропорта «Норильск».– Строительство поста началось в 2016 году на пятом километре автодороги Норильск–Алыкель в районе поста ДПС «Купец». В июне 2017–го был заключён договор с одной из московских компаний на поставку эксклюзивных весов, которые могли бы безотказно работать в северных условиях. Однако компания не выполнила договор и была оштрафована, а новый контракт пришлось заключать уже с другой фирмой. В середине 2018 года оборудование поступило в Норильск. Подрядчик установил, поверил его и в конце 2018 года отчитался перед муниципалитетом о готовности поста к работе. По ряду причин открытие отложили до 1 апреля этого года, — сообщил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор».Пост работает круглосуточно, без перерывов и выходных. За первый день работы проверили 322 грузовика и обнаружили одно нарушение — частный перевозчик отправлял груз без разрешения.– Сегодня в штат управления «Норильскавтодор», к которому относится пост весового контроля, приняты восемь сотрудников, пятеро уже приступили к работе, – добавил Олег Крист. — Наличие юриста позволит нам вести претензионную работу. В некоторых случаях можно будет возмещать ущерб, причинённый дорожному покрытию тяжеловозами, в досудебном порядке. Кроме того, заключено соглашение с ГИБДД, и сотрудник инспекции находится на посту круглосуточно. Так что соблюдение законности на посту весового контроля гарантировано.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















