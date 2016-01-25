[Индекс номера 51 (05.04.2019)]



Анонс

За деньги не купишь

Норильчан приглашают принять участие в физкультурно–оздоровительной акции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья.

Мероприятие, организованное управлением по спорту администрации Норильска совместно с Молодёжным центром, пройдёт в воскресенье, 7 апреля, на стадионе «Заполярник». Начало в 12.00. В соревновательной части праздника примут участие 22 команды, в том числе администрации города и её структурных подразделений, Норильского городского Совета депутатов, детских садов и школ, Заполярного филиала «Норникеля». Для них организаторы подготовят эстафеты по мотивам прошедшей Универсиады и конкурсы. Для зрителей будут доступны интерактивные площадки и фотозона. Начнётся праздник с флешмоба–зарядки, на которую приглашают всех желающих. Также норильчане смогут посетить лекцию о здоровом образе жизни, организованную совместно с территориальным отделом здравоохранения, — она пройдёт на втором этаже в конференц–зале АБК «Заполярника», и станцевать зажигательную зумбу под руководством тренеров студии «Абсолютно ТЫ!». Впервые акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья, в Норильске прошла три года назад. В прошлом году в ней приняли участие более 200 человек. В этот раз организаторы ожидают не меньшего числа участников и зрителей. Отметим, что по итогам состязаний победители будут награждены призами и дипломами. Также поощрят и команды болельщиков. – Наше здоровье бесценно, его не купишь ни за какие деньги. Поэтому мы приглашаем всех горожан присоединиться к празднику, который направлен на пропаганду здорового образа жизни и физкультуры. Приходите, и вы не пожалеете, тем более что погода в эти дни нас так радует. Весело будет всем — и взрослым, и детям, — обещают организаторы праздника.

Всемирный день здоровья, ежегодно отмечаемый 7 апреля, проводится с 1948 года, когда вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В том же году Советский Союз вошёл в ВОЗ и, став её полноправным членом, присоединился к акции, цель которой мотивировать людей вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мероприятие, организованное управлением по спорту администрации Норильска совместно с Молодёжным центром, пройдёт в воскресенье, 7 апреля, на стадионе «Заполярник». Начало в 12.00.В соревновательной части праздника примут участие 22 команды, в том числе администрации города и её структурных подразделений, Норильского городского Совета депутатов, детских садов и школ, Заполярного филиала «Норникеля». Для них организаторы подготовят эстафеты по мотивам прошедшей Универсиады и конкурсы. Для зрителей будут доступны интерактивные площадки и фотозона. Начнётся праздник с флешмоба–зарядки, на которую приглашают всех желающих. Также норильчане смогут посетить лекцию о здоровом образе жизни, организованную совместно с территориальным отделом здравоохранения, — она пройдёт на втором этаже в конференц–зале АБК «Заполярника», и станцевать зажигательную зумбу под руководством тренеров студии «Абсолютно ТЫ!».Впервые акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья, в Норильске прошла три года назад. В прошлом году в ней приняли участие более 200 человек. В этот раз организаторы ожидают не меньшего числа участников и зрителей. Отметим, что по итогам состязаний победители будут награждены призами и дипломами. Также поощрят и команды болельщиков.– Наше здоровье бесценно, его не купишь ни за какие деньги. Поэтому мы приглашаем всех горожан присоединиться к празднику, который направлен на пропаганду здорового образа жизни и физкультуры. Приходите, и вы не пожалеете, тем более что погода в эти дни нас так радует. Весело будет всем — и взрослым, и детям, — обещают организаторы праздника.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















