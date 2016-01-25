[Индекс номера 51 (05.04.2019)]

 Проекты 
Мини по максимуму

Норильчане — победители проекта «Мини–футбол — в школу». На днях их чествовали в родной 42–й школе.
норильчане празднуют победный гол в финале
Общероссийский проект школьных команд, который проводится Ассоциацией мини–футбола России с 2005 года, с каждым новым сезоном бьёт рекорды по массовости. Генеральным партнёром проекта является «Норникель», с подачи которого с 2015 года введено дополнительное соревнование — «Мини–футбол — в школу. Регион Заполярье», объединяющее школьников из регионов присутствия компании. Именно по итогам регионального отбора норильчане и получили возможность побороться с сильнейшими соперниками со всей страны. В подмосковное Щёлково, где традиционно проходит финальный этап розыгрыша, отправились команды 42–й школы, школы–интерната, школы № 38 и дудинской школы № 3. Всего же в финале нынешнего года приняли участие 112 команд — как девушек, так и юношей.
В итоговом протоколе команда девушек 38–й школы замкнула десятку лучших, ученицы школы–интерната стали восьмыми, а дудинские юноши — шестыми. Куда успешнее выступили юноши талнахской 42–й школы. Выйдя из подгруппы: были обыграны команды из Амурской области — 4:0 и Свердловской — 4:2, в четвертьфинале талнахцы сломили сопротивление сверстников из Орловской области — 3:1, а в полуфинале нанесли крупное поражение Ставропольскому краю — 6:0. В финале они встретились с сильным соперником из посёлка Искатели (Ненецкий автономный округ). В первом тайме забитых голов зрители не увидели, и только после перерыва благодаря двум точным ударам Никиты Кобрина, ставшего в итоге лучшим бомбардиром розыгрыша, нашим парням удалось одержать боевую победу с минимальным счетом — 2:1.
Помимо всеобщего признания победители получили ценные призы и, что не менее важно, — спортивное напольное покрытие для школьного спортзала. Кроме того, приятным бонусом для всех команд стал мастер– класс с участием тренеров футбольной академии лондонского «Челси».
— В прошлом году мы были только четвёртыми. Сделав работу над ошибками, на этот раз ребята выполнили все установки, много трудились и заслуженно победили, — рассказал «Заполярной Правде» тренер команды, учитель физкультуры 42–й школы Юрий Воронкин.
В среду триумфаторов чествовали в их родной школе в присутствии одноклассников, учителей, родителей и гостей из управления образования администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля» и мини–футбольного клуба «Норильский никель». Последние, кстати, особенно тепло были встречены публикой, ведь именно МФК «Норильский никель» приложил руку к победе спортсменов — по сложившейся традиции игроки и тренеры профессионального клуба регулярно проводят мастер–классы и встречи с юными игроками во всех районах города.
По словам главного тренера МФК «Норильский никель» Евгения Куксевича, некоторых из школьников он знает лично и надеется, что в будущем они смогут пополнить состав главной команды города:
— Когда–то и я участвовал в подобном турнире — «Кожаный мяч», который был довольно популярен в моём детстве. Затем я стал профессиональным футболистом и тренером. Я уверен, что для кого–то из ребят этот успех станет отправной точкой в карьере. Их достижения — это достижения всего города, в том числе и нашего клуба, который в числе первых заинтересован в том, чтобы норильские школьники росли и совершенствовались в том числе и на футбольных полях. У меня есть несколько ребят на примете, например — Гурбан Гурбанов и Никита Кобрин.
— Успех в мини–футболе, как и в любом другом командном виде спорта, в первую очередь зависит от слаженных действий всех игроков. Поэтому я благодарен своим партнёрам по команде, вместе с которыми мы подняли над головой кубок победителей. Будем работать и дальше, ведь нам есть к чему стремиться, — подчеркнул капитан команды Гурбан Гурбанов.

Михаил Туаев
Фото amfr.ru
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