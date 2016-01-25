[Индекс номера 51 (05.04.2019)]



Перспективы

На вес золота

Развитие современных технологий премьер–министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с главой горно–металлургической компании «Норникель» Владимиром Потаниным, сообщают федеральные СМИ.

Он отметил, что появление новых разработок в области цифровых технологий требует изменений в законодательстве, но вносить их следует аккуратно. Потанин рассказал, что сейчас коллектив «Норникеля» в значительной степени увлекают различного рода возможности, которые открывает цифровая экономика: — Многие компании в мире сейчас работают над тем, чтобы при помощи современных IT– и цифровых технологий решать вопросы технологического, логистического, управленческого характера, и в «Норникеле» таких инициатив одновременно разрабатывается десятки. Он также затронул тему развития проектов в этой сфере: — Создаётся интеллектуальная собственность или просто ноу–хау. Конечно, хотелось бы плодами этой работы воспользоваться не только для производства, но и для того, чтобы эти возникающие права каким–то образом монетизировать, а также получить доступ к разработкам других компаний. Это требует законодательных решений. Мы с помощью экспертов, которые работают в РСПП, подготовили ряд предложений по совершенствованию такого рода законодательства. Медведев подчеркнул, что технологии только создаются, поэтому нельзя оставить эту «поляну» вообще без регулирования, но и чрезмерных ограничений следует избегать. Дело в том, что юридически закреплённые решения уже через полгода–год могут прийти в прямое противоречие с тенденциями развития цифрового мира. Именно поэтому Медведев призвал тщательно выверять изменения в гражданском законодательстве и создание отдельных законодательных актов, чтобы самим себе не связать руки. К слову, ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о нормах гражданского права, позволяющих регулировать объекты цифровой экономики. Премьер также поинтересовался планами «Норникеля» на ближайшее будущее. — За высокими социальными стандартами следим. В этом году, например, добавляем меры по медицинскому обеспечению: добровольное медицинское страхование за счёт компании и переоснащение фельдшерских пунктов на производстве, то есть стараемся сделать это для работников более доступным, более качественным, — сообщил глава «Норникеля».

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Он отметил, что появление новых разработок в области цифровых технологий требует изменений в законодательстве, но вносить их следует аккуратно.Потанин рассказал, что сейчас коллектив «Норникеля» в значительной степени увлекают различного рода возможности, которые открывает цифровая экономика:— Многие компании в мире сейчас работают над тем, чтобы при помощи современных IT– и цифровых технологий решать вопросы технологического, логистического, управленческого характера, и в «Норникеле» таких инициатив одновременно разрабатывается десятки.Он также затронул тему развития проектов в этой сфере:— Создаётся интеллектуальная собственность или просто ноу–хау. Конечно, хотелось бы плодами этой работы воспользоваться не только для производства, но и для того, чтобы эти возникающие права каким–то образом монетизировать, а также получить доступ к разработкам других компаний. Это требует законодательных решений. Мы с помощью экспертов, которые работают в РСПП, подготовили ряд предложений по совершенствованию такого рода законодательства.Медведев подчеркнул, что технологии только создаются, поэтому нельзя оставить эту «поляну» вообще без регулирования, но и чрезмерных ограничений следует избегать. Дело в том, что юридически закреплённые решения уже через полгода–год могут прийти в прямое противоречие с тенденциями развития цифрового мира. Именно поэтому Медведев призвал тщательно выверять изменения в гражданском законодательстве и создание отдельных законодательных актов, чтобы самим себе не связать руки. К слову, ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о нормах гражданского права, позволяющих регулировать объекты цифровой экономики.Премьер также поинтересовался планами «Норникеля» на ближайшее будущее.— За высокими социальными стандартами следим. В этом году, например, добавляем меры по медицинскому обеспечению: добровольное медицинское страхование за счёт компании и переоснащение фельдшерских пунктов на производстве, то есть стараемся сделать это для работников более доступным, более качественным, — сообщил глава «Норникеля».

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