[Индекс номера 51 (05.04.2019)]

 Проекты 
Платиновые горизонты

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин провёл в Норильске выездное совещание по вопросам развития дочернего предприятия компании — «Медвежий ручей».
Владимир Потанин
Предприятие «Медвежий ручей» было основано 29 июля 2016 года. В его состав входят рудник «Заполярный» и Норильская обогатительная фабрика. «Медвежий ручей» имеет лицензии на пользование недрами двух месторождений: коренного месторождения вкрапленных медно–никелевых руд Норильск–1 и техногенного месторождения Хвостохранилище № 1 Норильской обогатительной фабрики. По содержанию металлов платиновой группы они оба относятся к богатым. Объёмы запасов месторождений позволяют планировать производственную деятельность предприятия на долгие годы вперёд.
В 2018 году выполнено технико–экономическое обоснование целесообразности развития рудника «Заполярный». Им предусматривается шестикратное увеличение добычи руды до 9 млн тонн в год, и тогда НОФ будет обеспечена сырьём более чем на 30 лет. Запасов техногенного месторождения Хвостохранилище № 1 (с текущим уровнем добычи хвостов около четырёх миллионов тонн в год) достаточно для ведения работ до 2047 года.
Общая стоимость проекта развития «Медвежьего ручья» составляет более 78 млрд рублей (в ближайшие четыре года — более 45 млрд руб). Сроки реализации — четвёртый квартал 2034 года. Компания намеревается получить доступ к 165 миллионам тонн вкрапленной руды. Планируется, что первая тонна руды по этому проекту будет добыта и доставлена на Норильскую обогатительную фабрику в марте 2021 года.
Учитывая устойчивый спрос мирового рынка на металлы платиновой группы, а также их высокое содержание в сырьевой базе «Медвежьего ручья», ведутся исследования по совершенствованию технологии извлечения драгметаллов в концентрат. Рассматриваются варианты реконструкции существующей обогатительной фабрики или строительства новой на площадке остановленного никелевого завода.
С учётом имеющейся минерально–сырьевой базы и принятых решений о развитии «Медвежьего ручья» как самостоятельного горно–обогатительного предприятия есть все предпосылки к тому, что к 2027 году оно станет суперсовременным комплексом.
— Проект практически готов к запуску — пройдено внутреннее согласование. Он утверждён государственными органами, что позволяет начать работы. Особенно это важно с точки зрения вскрышных работ, и они уже ведутся. К масштабным работам мы приступим в следующем году после получения всех необходимых разрешений по новому, расширенному проекту. Первую товарную руду мы планируем получить в первом квартале 2021 года. Постепенно объём добычи будет нарастать, достигнув 7 млн тонн в 2027 году. В течение 15 лет это будет основой для дополнительного роста в компании «Норникель». Всего в проект предполагается вложить порядка 78 млрд рублей, из которых 45–46 млрд — до 2022 года, с тем чтобы обеспечить ускоренный запуск проекта, — подвёл итоги совещания Владимир Потанин.

Ростислав Золотарёв
Фото Николая ЩИПКО
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