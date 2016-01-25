[Индекс номера 51 (05.04.2019)]



Сотрудничество

Контракты старые и новые

Как быть лидером в производстве? Использовать самые передовые разработки. У предприятий Заполярного филиала такая возможность есть — в Норильске ежегодно проводится выставка оборудования и инновационных технологий промышленности. В этом году она прошла уже в 18–й раз.

Представитель «Бижур Делимон интернэшнл» демонстрирует продукцию своей компании Выставка «Металлургия. Горное дело. Автоматизация производства. Оборудование и новые технологии. Норильск–2019», как обычно, собрала не только ведущие российские, но и зарубежные компании. Украина, Польша, Германия — неполный список иностранных гостей. Российская же география и того шире: от Калининграда до Дальнего Востока. Каждый заинтересован представить заказчику — компании «Норникель» — свои лучшие технические наработки. Как рассказала Ольга Стадник, директор выставки, треть её участников уже сотрудничает с Заполярным филиалом, остальные — хотели бы наладить деловые связи. Сумма контрактов по итогам экспозиции — четверть миллиарда рублей ежегодно. И если пять лет назад были актуальны вопросы автоматизации, то сегодня в приоритете охрана труда и безопасность на производстве. Размах экспозиции впечатляющий: на ней были представлены IT–технологии, оборудование и инструменты, средства индивидуальной защиты (СИЗ). Презентационные материалы оценили руководители подразделений предприятий ЗФ, в том числе ТОФ, НМЗ, МЗ, рудников. Выставка длилась два дня, в её программу также входили семинары по производственным темам. Компания «Бижур Делимон интернэшнл», производящая системы смазки для оборудования, в третий раз привезла в Норильск свои разработки. – Мы хотим сотрудничать с «Норникелем». В нашем активе работа со многими крупными российскими компаниями, в их числе «Русал», «Мечел». Техники, подходящей для нашей продукции, много, от шагающих экскаваторов до мельниц, так что, надеюсь, заказчик выставки тоже оценит нашу продукцию и мы станем партнёрами», — поделился Сергей Агапетов, представитель компании. А вот их соседи по экспозиции уже много лет работают с «Норникелем». Как рассказал Виталий Фёдоров, представляющий компанию «Восток–Сервис», общий стаж их сотрудничества — более 15 лет: — Мы являемся основным поставщиком спецодежды на предприятия Заполярного филиала. На эту выставку привезли инновационные продукты в области средств для защиты от электродуги, а также газоанализаторы для анализа взрывоопасных газов в шахтах. А самая востребованная наша продукция — костюм Монблан, который очень популярен не только на предприятиях города, но и вообще в Норильске. Заместитель директора ЗФ «Норникеля» — главный инженер Алексей Девочкин подчеркнул, что эта выставка является важным источником информации, площадкой для обмена опытом с компетентными специалистами: – Каждый год нам предлагают передовые наработки как зарубежных, так и российских компаний, применяемые в области горного и обогатительно–металлургического производства. Наши долгие партнёрские взаимоотношения говорят о том, что эта выставка приносит пользу предприятиям ЗФ. После знакомства с представленными образцами и идеями он заинтересовался квадрокоптерами, оперативно снимающими маркшейдерские данные, оборудованием, которое позволяет быстро отремонтировать протечку в трубопроводе, а также предложениями по улучшению СИЗ. — Привозимые в Норильск разработки — это новинки мирового уровня. Так что, уверен, коллеги найдут здесь много полезного для себя, — резюмировал Алексей Девочкин.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Выставка «Металлургия. Горное дело. Автоматизация производства. Оборудование и новые технологии. Норильск–2019», как обычно, собрала не только ведущие российские, но и зарубежные компании. Украина, Польша, Германия — неполный список иностранных гостей. Российская же география и того шире: от Калининграда до Дальнего Востока. Каждый заинтересован представить заказчику — компании «Норникель» — свои лучшие технические наработки.Как рассказала Ольга Стадник, директор выставки, треть её участников уже сотрудничает с Заполярным филиалом, остальные — хотели бы наладить деловые связи. Сумма контрактов по итогам экспозиции — четверть миллиарда рублей ежегодно. И если пять лет назад были актуальны вопросы автоматизации, то сегодня в приоритете охрана труда и безопасность на производстве.Размах экспозиции впечатляющий: на ней были представлены IT–технологии, оборудование и инструменты, средства индивидуальной защиты (СИЗ). Презентационные материалы оценили руководители подразделений предприятий ЗФ, в том числе ТОФ, НМЗ, МЗ, рудников. Выставка длилась два дня, в её программу также входили семинары по производственным темам.Компания «Бижур Делимон интернэшнл», производящая системы смазки для оборудования, в третий раз привезла в Норильск свои разработки.– Мы хотим сотрудничать с «Норникелем». В нашем активе работа со многими крупными российскими компаниями, в их числе «Русал», «Мечел». Техники, подходящей для нашей продукции, много, от шагающих экскаваторов до мельниц, так что, надеюсь, заказчик выставки тоже оценит нашу продукцию и мы станем партнёрами», — поделился Сергей Агапетов, представитель компании.А вот их соседи по экспозиции уже много лет работают с «Норникелем». Как рассказал Виталий Фёдоров, представляющий компанию «Восток–Сервис», общий стаж их сотрудничества — более 15 лет:— Мы являемся основным поставщиком спецодежды на предприятия Заполярного филиала. На эту выставку привезли инновационные продукты в области средств для защиты от электродуги, а также газоанализаторы для анализа взрывоопасных газов в шахтах. А самая востребованная наша продукция — костюм Монблан, который очень популярен не только на предприятиях города, но и вообще в Норильске.Заместитель директора ЗФ «Норникеля» — главный инженер Алексей Девочкин подчеркнул, что эта выставка является важным источником информации, площадкой для обмена опытом с компетентными специалистами:– Каждый год нам предлагают передовые наработки как зарубежных, так и российских компаний, применяемые в области горного и обогатительно–металлургического производства. Наши долгие партнёрские взаимоотношения говорят о том, что эта выставка приносит пользу предприятиям ЗФ.После знакомства с представленными образцами и идеями он заинтересовался квадрокоптерами, оперативно снимающими маркшейдерские данные, оборудованием, которое позволяет быстро отремонтировать протечку в трубопроводе, а также предложениями по улучшению СИЗ.— Привозимые в Норильск разработки — это новинки мирового уровня. Так что, уверен, коллеги найдут здесь много полезного для себя, — резюмировал Алексей Девочкин.

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