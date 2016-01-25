[Индекс номера 51 (05.04.2019)]



Норильские ценности

Сто лет в изысканиях

В этом году норильские геологи отмечают юбилей: 100 лет назад Николай Урванцев проложил первые геологические маршруты на Таймыре.

Константин Краденов на маршруте Подвиг разведчиков Свой профессиональный праздник геологи отметят 7 апреля. А у норильских разведчиков подземных недр — двойное торжество: в этом году исполняется сто лет первой экспедиции, организованной открывателями норильских месторождений Николаем Урванцевым и Александром Сотниковым. В 1919 году они взяли первые пробы медно–никелевых руд и каменного угля в районе будущего Норильска. О результатах Сотников доложил правительству Колчака. Часть этого доклада была даже издана отдельной брошюрой. Этот доклад и в советское время служил обоснованием для последующих изысканий. Александр Сотников, который инициировал геологическую разведку в норильском регионе и привёл Николая Урванцева в район горы Рудной, к будущему месторождению Норильск–1, был расстрелян большевиками в Иркутске в 1920 году как бывший атаман Енисейского войска армии Колчака по обвинению в контрреволюционной деятельности. Сегодня имя Александра Сотникова стоит в одном ряду с Николаем Урванцевым, и нынешние геологи могут смело называть его своим коллегой. Проводя химический анализ руд, отобранных Сотниковым и Урванцевым, Николай Высоцкий в 1923 году выявил присутствие в них платины. Наличие благородных металлов в сочетании с медью, никелем и кобальтом, а также залежей каменного угля в непосредственной близости от рудного месторождения послужило основанием для организации первой геологической экспедиции в перспективный район. Исследования практически без перерыва продолжались до 1934 года, когда по результатам детальной разведки месторождений Норильск–1 и Норильск–2 был утверждён первый подсчёт запасов руд Норильска. Место рождения В июне 1935 года вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о строительстве Норильского горно– металлургического комбината, а уже в 1936–м в составе «Норильск-строя» был организован геологический отдел во главе с Александром Воронцовым, который в 1944 году был преобразован в геологическое управление комбината. Не стоит забывать, что история строительства Норильска и комбината неразрывна с ГУЛАГом. Вот и в геологической службе в разные годы трудились известные геологи — узники Норильлага: Николай Федоровский, Юрий Шейнманн, Алексей Розанов, Борис Лихарев, Владимир Домарев, Николай Урванцев, Венедикт Хахлов, Михаил Годлевский, Владимир Котульский, Михаил Смирнов, Григорий Роговер и многие другие — те, кто заложил основы нашей геологической школы. Норильская комплексная геологоразведочная экспедиция (НКГРЭ) была организована в 1955 году. К этому времени уже были разведаны месторождения Норильск–2, Имангдинское и Черногорское. Но руда с высокими содержаниями в норильских рудниках заканчивалась, требовались новые запасы для восполнения минерально–сырьевой базы комбината. И через пять лет, в августе 1960–го, из скважины КЗ–21 в районе Талнаха бригадой бурового мастера Владимира Казанцева был поднят первый керн с вкрапленной рудой, а 23 января 1962 года на глубине 233 метров скважина КЗ–38 подсекла первую крупную промышленную залежь сплошных сульфидных руд. Открытие Талнаха дало новый импульс истории всего Норильского промышленного района — горно–металлургический комбинат был обеспечен высококачественными рудами на многие десятилетия. Разведка месторождений Талнаха продолжалась 27 лет. Технически эта работа представляла собой бурение около двух тысяч скважин глубиной от первых сотен до трёх тысяч метров и более, каждая из которых направленно выводилась в строго заданную точку на поверхности рудного тела. Суммарный объём бурения при этом составил свыше 1 млн 700 тысяч погонных метров. Памятью о неоценимом вкладе геологов в развитие Заполярья служат скромный обелиск с надписью «Здесь начинался Талнах» и обелиск–палатка «Первым». Памятник Николаю Урванцеву за выдающиеся заслуги перед Норильском установлен в сквере возле музея, в его честь названа одна из улиц города. Также в названиях улиц Норильска и Талнаха увековечены имена геологов Котульского, Федоровского, Маслова. Наследники титанов Достойным преемником Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции пятидесятых годов прошлого века по праву считается сегодняшняя «Норильскгеология», созданная в 2007 году после множества структурных преобразований. По словам Константина Краденова, главного специалиста «Норильскгеологии», после открытия талнахских месторождений геологи Норильска не успокоились на достигнутом, а продолжали напряжённо работать над расширением минерально–сырьевой базы комбината и Таймырского автономного округа в целом. Именно благодаря нашим гидро-геологам, которые разведали месторождения подземных вод — три пресных и одно минеральное, норильчане обеспечены запасами питьевой воды высокого качества. Впервые за последние 20 лет вскрыты новые рудные тела богатых и медистых руд за контуром утверждённых запасов по результатам доизучения Талнахского и Октябрьского месторождений. — За счёт эксплуатационной разведки на действующих рудниках регулярно происходит прирост запасов по никелю и меди, сопоставимый с малыми и средними новыми месторождениями. На Лебяжнинской площади по результатам работ, проводившихся с 2015 по 2018 год, выявлены новые залежи, аналогичные Норильскому месторождению, — не скрывает гордости Краденов. — На государственный баланс поставлены запасы крупного техногенного месторождения хвостохранилища НОФ–1 и Масловского месторождения. За Масловское «Норникелю» выдано свидетельство «Об установлении факта первооткрывательства месторождения», а группе наших геологов присвоено почётное звание первооткрывателей. С прошлого года специалисты «Норильскгеологии» работают над определением геомеханических характеристик массивов горных пород на действующих рудниках Заполярного филиала компании. — Новое направление возглавил Сергей Кузьмин, — поясняет Краденов. — Это уникальный опыт по организации бурения с получением ориентированного керна в подземных условиях. На Октябрьском и Талнахском месторождениях уже созданы геомеханические модели, которые позволяют выявлять основные риски при проведении горных работ. Ещё в 2008 году компания получила свидетельство «Об установлении факта первооткрывательства месторождения» по результатам оценки запасов Каменского месторождения известняков. В 2016 году были завершены работы по оценке, а в 2018–м разведано крупное Мокулаевское месторождение известняков, запасы которого были поставлены на государственный баланс — об этом тоже получено свидетельство: — По нашим подсчетам, месторождение обеспечит потребности Заполярного филиала в цементных и технологических известняках более чем на 30 лет. В настоящее время ведутся подготовительные работы по разработке, — продолжает Константин Краденов. — А в прошлом году мы провели геологоразведку по переоценке запасов на месторождении базальтов на озере Лесном. Сейчас продолжаем оценивать флюсовые пески на участке Грибановский и ведём доразведку месторождения на острове Середыш. Глубоко копают Рассказывая о работе специалистов «Норильскгеологии», Константин Краденов поделился и планами. Наверное, самое главное — то, что в этом году коллектив геологов под руководством Артура Закиса и Виктора Радько начал активные поиски фосфоритов в окрестностях Норильска. Это новый вид полезных ископаемых для территории, их разработка позволит ещё больше разнообразить линейку выпускаемой продукции «Норникеля» и поспособствует улучшению экологии региона. В 2019–м продолжится стартовавшая два года назад работа по расширению минерально–сырьевой базы «Норникеля» в средне– и долгосрочной перспективах — за счёт выявления новых первоклассных месторождений полезных ископаемых в НПР, Забайкалье и на всей территории Российской Федерации. — Изыскания ведут специалисты управления исследований и развития «Норильскгеологии» под руководством Валерия Ситникова, — говорит Константин Краденов. — Хочу особо отметить, что сегодня в этом коллективе трудятся два аспиранта, четыре кандидата и один доктор геолого–минералогических наук. При непосредственном участии специалистов управления за два прошедших года были разработаны и апробированы на разных объектах современные методы и методики. Большинство из них показало свою эффективность при прогнозе и поисках медно–никелевых, медно–порфировых и золоторудных месторождений, поэтому они уже внедряются в производство. Мы предполагаем, что по итогам тематических исследований к 2021 году «Норникель» будет обеспечен портфелем из 50 перспективных поисковых площадей, богатых высоколиквидными полезными ископаемыми.

Лариса Стецевич Фото из архива «Норильскгеологии» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Свой профессиональный праздник геологи отметят 7 апреля. А у норильских разведчиков подземных недр — двойное торжество: в этом году исполняется сто лет первой экспедиции, организованной открывателями норильских месторождений Николаем Урванцевым и Александром Сотниковым. В 1919 году они взяли первые пробы медно–никелевых руд и каменного угля в районе будущего Норильска. О результатах Сотников доложил правительству Колчака. Часть этого доклада была даже издана отдельной брошюрой. Этот доклад и в советское время служил обоснованием для последующих изысканий.Александр Сотников, который инициировал геологическую разведку в норильском регионе и привёл Николая Урванцева в район горы Рудной, к будущему месторождению Норильск–1, был расстрелян большевиками в Иркутске в 1920 году как бывший атаман Енисейского войска армии Колчака по обвинению в контрреволюционной деятельности.Сегодня имя Александра Сотникова стоит в одном ряду с Николаем Урванцевым, и нынешние геологи могут смело называть его своим коллегой.Проводя химический анализ руд, отобранных Сотниковым и Урванцевым, Николай Высоцкий в 1923 году выявил присутствие в них платины. Наличие благородных металлов в сочетании с медью, никелем и кобальтом, а также залежей каменного угля в непосредственной близости от рудного месторождения послужило основанием для организации первой геологической экспедиции в перспективный район. Исследования практически без перерыва продолжались до 1934 года, когда по результатам детальной разведки месторождений Норильск–1 и Норильск–2 был утверждён первый подсчёт запасов руд Норильска.В июне 1935 года вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о строительстве Норильского горно– металлургического комбината, а уже в 1936–м в составе «Норильск-строя» был организован геологический отдел во главе с Александром Воронцовым, который в 1944 году был преобразован в геологическое управление комбината. Не стоит забывать, что история строительства Норильска и комбината неразрывна с ГУЛАГом. Вот и в геологической службе в разные годы трудились известные геологи — узники Норильлага: Николай Федоровский, Юрий Шейнманн, Алексей Розанов, Борис Лихарев, Владимир Домарев, Николай Урванцев, Венедикт Хахлов, Михаил Годлевский, Владимир Котульский, Михаил Смирнов, Григорий Роговер и многие другие — те, кто заложил основы нашей геологической школы.Норильская комплексная геологоразведочная экспедиция (НКГРЭ) была организована в 1955 году. К этому времени уже были разведаны месторождения Норильск–2, Имангдинское и Черногорское. Но руда с высокими содержаниями в норильских рудниках заканчивалась, требовались новые запасы для восполнения минерально–сырьевой базы комбината. И через пять лет, в августе 1960–го, из скважины КЗ–21 в районе Талнаха бригадой бурового мастера Владимира Казанцева был поднят первый керн с вкрапленной рудой, а 23 января 1962 года на глубине 233 метров скважина КЗ–38 подсекла первую крупную промышленную залежь сплошных сульфидных руд.Открытие Талнаха дало новый импульс истории всего Норильского промышленного района — горно–металлургический комбинат был обеспечен высококачественными рудами на многие десятилетия.Разведка месторождений Талнаха продолжалась27 лет. Технически эта работа представляла собой бурение около двух тысяч скважин глубиной от первых сотен до трёх тысяч метров и более, каждая из которых направленно выводилась в строго заданную точку на поверхности рудного тела. Суммарный объём бурения при этом составил свыше 1 млн 700 тысяч погонных метров.Памятью о неоценимом вкладе геологов в развитие Заполярья служат скромный обелиск с надписью «Здесь начинался Талнах» и обелиск–палатка «Первым». Памятник Николаю Урванцеву за выдающиеся заслуги перед Норильском установлен в сквере возле музея, в его честь названа одна из улиц города. Также в названиях улиц Норильска и Талнаха увековечены имена геологов Котульского, Федоровского, Маслова.Достойным преемником Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции пятидесятых годов прошлого века по праву считается сегодняшняя «Норильскгеология», созданная в 2007 году после множества структурных преобразований.По словам Константина Краденова, главного специалиста «Норильскгеологии», после открытия талнахских месторождений геологи Норильска не успокоились на достигнутом, а продолжали напряжённо работать над расширением минерально–сырьевой базы комбината и Таймырского автономного округа в целом. Именно благодаря нашим гидро-геологам, которые разведали месторождения подземных вод — три пресных и одно минеральное, норильчане обеспечены запасами питьевой воды высокого качества.Впервые за последние 20 лет вскрыты новые рудные тела богатых и медистых руд за контуром утверждённых запасов по результатам доизучения Талнахского и Октябрьского месторождений.— За счёт эксплуатационной разведки на действующих рудниках регулярно происходит прирост запасов по никелю и меди, сопоставимый с малыми и средними новыми месторождениями. На Лебяжнинской площади по результатам работ, проводившихся с 2015 по 2018 год, выявлены новые залежи, аналогичные Норильскому месторождению, — не скрывает гордости Краденов. — На государственный баланс поставлены запасы крупного техногенного месторождения хвостохранилища НОФ–1 и Масловского месторождения. За Масловское «Норникелю» выдано свидетельство «Об установлении факта первооткрывательства месторождения», а группе наших геологов присвоено почётное звание первооткрывателей.С прошлого года специалисты «Норильскгеологии» работают над определением геомеханических характеристик массивов горных пород на действующих рудниках Заполярного филиала компании.— Новое направление возглавил Сергей Кузьмин, — поясняет Краденов. — Это уникальный опыт по организации бурения с получением ориентированного керна в подземных условиях. На Октябрьском и Талнахском месторождениях уже созданы геомеханические модели, которые позволяют выявлять основные риски при проведении горных работ.Ещё в 2008 году компания получила свидетельство «Об установлении факта первооткрывательства месторождения» по результатам оценки запасов Каменского месторождения известняков. В 2016 году были завершены работы по оценке, а в 2018–м разведано крупное Мокулаевское месторождение известняков, запасы которого были поставлены на государственный баланс — об этом тоже получено свидетельство:— По нашим подсчетам, месторождение обеспечит потребности Заполярного филиала в цементных и технологических известняках более чем на 30 лет. В настоящее время ведутся подготовительные работы по разработке, — продолжает Константин Краденов. — А в прошлом году мы провели геологоразведку по переоценке запасов на месторождении базальтов на озере Лесном. Сейчас продолжаем оценивать флюсовые пески на участке Грибановский и ведём доразведку месторождения на острове Середыш.Рассказывая о работе специалистов «Норильскгеологии», Константин Краденов поделился и планами. Наверное, самое главное — то, что в этом году коллектив геологов под руководством Артура Закиса и Виктора Радько начал активные поиски фосфоритов в окрестностях Норильска. Это новый вид полезных ископаемых для территории, их разработка позволит ещё больше разнообразить линейку выпускаемой продукции «Норникеля» и поспособствует улучшению экологии региона.В 2019–м продолжится стартовавшая два года назад работа по расширению минерально–сырьевой базы «Норникеля» в средне– и долгосрочной перспективах — за счёт выявления новых первоклассных месторождений полезных ископаемых в НПР, Забайкалье и на всей территории Российской Федерации.— Изыскания ведут специалисты управления исследований и развития «Норильскгеологии» под руководством Валерия Ситникова, — говорит Константин Краденов. — Хочу особо отметить, что сегодня в этом коллективе трудятся два аспиранта, четыре кандидата и один доктор геолого–минералогических наук. При непосредственном участии специалистов управления за два прошедших года были разработаны и апробированы на разных объектах современные методы и методики. Большинство из них показало свою эффективность при прогнозе и поисках медно–никелевых, медно–порфировых и золоторудных месторождений, поэтому они уже внедряются в производство. Мы предполагаем, что по итогам тематических исследований к 2021 году «Норникель» будет обеспечен портфелем из 50 перспективных поисковых площадей, богатых высоколиквидными полезными ископаемыми.

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