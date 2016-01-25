[Индекс номера 51 (05.04.2019)]



Интервью

Знает, что говорит

Коба Кавтеладзе — частый гость на страницах «Заполярной Правды». Ни один медицинский вопрос не обходится без комментария руководителя территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края. При этом о себе журналистам Коба Иосифович никогда не рассказывал. Сегодня же, вспоминая, как пять лет назад норильская медицина из городского подчинения перешла в ведение края, Кавтеладзе ответил и на вопросы, касаемые его лично.

Коба Кавтеладзе на совещании с руководителями городских структур при главе города – Коба Иосифович, как вы попали в Норильск? – В Норильск нам предложила перебраться мама супруги: её, врача–педиатра, чуть ранее пригласили сюда на работу в детскую поликлинику, что на улице Богдана Хмельницкого. Здесь я устроился врачом–дерматовенерологом в кайерканскую поликлинику. А супруга проходила интернатуру в городской стоматологии — тогда, к счастью, это было возможно и на базе лечебных учреждений Норильска. Сегодня же, к сожалению, интернатуру можно пройти лишь в клиниках при мединститутах и академиях, что, кстати, повлияло на привлечение молодых специалистов в город не в лучшую сторону. Кстати, жена и тёща до сих пор работают врачами там же, где и начинали. – Сколько лет вы отработали в поликлинике? – Около трёх с половиной - с 2006-го. До сих пор благодарен всем, с кем тогда врачевал, — они меня, молодого специалиста, очень поддерживали, всячески помогали и многому научили. Я был единственным дерматовенерологом в Кайеркане, и меня всё устраивало — я лечил взрослых и детей, занимался профосмотрами и не собирался никуда уходить. • Коба Кавтеладзе родом из Грузии. Бабушка по-материнской линии - русская. Учился в русской школе. • Окончил лечебный факультет Смоленской государственной медицинской академии. Год обучался на кафедре дерматовенерологии в интернатуре, два — в ординатуре и в 2002 году получил специальность «врач–дерматовенеролог». – И предпосылок к продвижению по карьерной лестнице не было? – Главный врач третьей поликлиники Юрий Горбунов в сердцах говорил: «Я всячески стараюсь удержать в учреждении мужчин, а они уходят». И вот на каком–то этапе, либо чтобы удержать, либо чтобы подготовить к административной работе, меня включили во врачебную комиссию — и учили, учили, учили... И так я потихонечку рос — не только как дерматовенеролог, но и как специалист, разбирающийся в администрировании. – А как оказались в чиновничьем кресле? – Как говорится, ничто не предвещало... К слову, хоть завтра готов вернуться в лечебное учреждение. Когда в августе 2009 года мне предложили перейти в управление здравоохранения специалистом, меня стали одолевать сомнения: с одной стороны, не хотелось покидать сплочённый коллектив, с другой — было интересно попробовать себя в новом деле. Согласился же потому, что дорога на работу и обратно, а я живу в Норильске, занимала по два–три часа в день, за год же набирается целый месяц... Это время я мог бы потратить на общение с семьёй. Традиционная встреча руководителей медицинских учреждений города с населением. Ни один вопрос не остаётся без ответа – Как так получилось, что, перейдя в управление в конце 2009 года, в начале 2014–го вы уже возглавили норильское здравоохранение? Ведь наверняка были те, кто имел гораздо больший опыт... – Решение о моём назначении на должность руководителя территориального отдела приняли в министерстве здравоохранения края, а мою кандидатуру предложила начальник управления здравоохранения администрации Норильска Елена Христенко. И я до сих пор не знаю, почему её выбор пал на меня... Мне известно лишь одно: она считала, что новый этап в развитии отрасли лучше начать новому человеку. Если говорить о более опытных сотрудниках управления, то они почти все приняли решение уйти под сокращение. Многие из них были пенсионного возраста и ушли на пенсию с муниципальных должностей, это оказалось выгоднее, чем переходить на работу в новый отдел. С заведующей диспансерным отделением для ВИЧ–инфицированных и больных СПИДом горбольницы № 2 Ириной Мухратовой и директором программ фонда AHF Натальей Мироновой – У вас был какой–то опыт работы с этим ведомством? – Пока мы являлись структурным подразделением администрации города, так плотно с минздравом не общались. С министром, тогда им был Вадим Янин, я познакомился, когда перед ликвидацией управления мы с Еленой Львовной полетели в Красноярск для обсуждения вопросов реорганизации норильского здравоохранения и утверждения моей кандидатуры. И первым делом Вадим Николаевич меня спросил: «Что ты хочешь сделать для здравоохранения Норильска?» Этот вопрос настолько был в лоб, и я даже не смог сообразить, что ответить. Сказал: «Первая моя задача — чтобы наше здравоохранение не стало хуже». А он заметил: «Это общие слова, а должны быть конкретные цели». 1 января 2014 года здравоохранение перешло в краевое подчинение, 9 января я вступил в новую должность — и начались новые будни выстраивания отношений с минздравом края и администрацией города. Юбилей норильского здравоохранения. Коба Кавтеладзе вручает грамоту от минздрава края стоматологу Александру Присяжнюку – Сложно было? – Когда мы вышли из структуры администрации и стали отделом минздрава, руководителям города сложно было не принять такую позицию: вы уже не «наши», мы ничего не решаем, ответственность за всё несёт министерство... И когда дело касалось ремонтов, технического обслуживания, электроэнергии, очистки снега и подобных вопросов, был велик соблазн заявить нам: «Обращайтесь в край». И в какие–то моменты, завязывая новые отношения с муниципалитетом, мне приходилось нарушать указания минздрава. А где–то, чтобы выполнить указания министерства, приходилось действовать вопреки желаниям города... – По сути, вы оказались между двух огней: имея опыт работы в Норильске врачом и понимая особенности территории, лоббируете наши интересы, но при этом ограничены законодательством и инструкциями, исходящими от минздрава... – Верно. При переходе из одной структуры в другую мы потеряли возможность при принятии решений учитывать особенности Норильска, и это городу понять было очень непросто. Ведь когда здравоохранение являлось структурным подразделением администрации, любое решение в части организационных моментов принималось исключительно с учётом интересов Норильска. А у минздрава края подход к нам общий, системный, ничем не отличающийся от отношения к Ачинску, Минусинску, Канску и т. д. – Сложная задача угодить всем... На территории кто вас поддержал в тот переломный момент? – Очень большую роль в выстраивании всех этих отношений сыграла Наталья Михайловна Коростелёва. Занимаясь социальными вопросами, она понимала, насколько важно взаимодействие муниципалитета и здравоохранения вне зависимости от подчинения. Её принципиальная позиция помогла выстроить продуктивную работу отдела, подчиняющегося краю, но работающему для города и горожан. Так, очень правильным было её решение не исключать здравоохранение из числа структур, подведомственных ей как заместителю главы города по социальным вопросам. И я до сих пор три раза в неделю хожу на планёрки наряду с представителями управлений образования, культуры, спорта, соцполитики... Также помогло и помогает и то, что в горсовете были и есть депутаты–медики. И многие другие депутаты радели и радеют за норильскую медицину, оказывая серьёзную поддержку в самых важных вопросах.

Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – В Норильск нам предложила перебраться мама супруги: её, врача–педиатра, чуть ранее пригласили сюда на работу в детскую поликлинику, что на улице Богдана Хмельницкого. Здесь я устроился врачом–дерматовенерологом в кайерканскую поликлинику. А супруга проходила интернатуру в городской стоматологии — тогда, к счастью, это было возможно и на базе лечебных учреждений Норильска. Сегодня же, к сожалению, интернатуру можно пройти лишь в клиниках при мединститутах и академиях, что, кстати, повлияло на привлечение молодых специалистов в город не в лучшую сторону. Кстати, жена и тёща до сих пор работают врачами там же, где и начинали.– Около трёх с половиной - с 2006-го. До сих пор благодарен всем, с кем тогда врачевал, — они меня, молодого специалиста, очень поддерживали, всячески помогали и многому научили. Я был единственным дерматовенерологом в Кайеркане, и меня всё устраивало — я лечил взрослых и детей, занимался профосмотрами и не собирался никуда уходить.• Коба Кавтеладзе родом из Грузии. Бабушка по-материнской линии - русская. Учился в русской школе.• Окончил лечебный факультет Смоленской государственной медицинской академии. Год обучался на кафедре дерматовенерологии в интернатуре, два — в ординатуре и в 2002 году получил специальность «врач–дерматовенеролог».– Главный врач третьей поликлиники Юрий Горбунов в сердцах говорил: «Я всячески стараюсь удержать в учреждении мужчин, а они уходят». И вот на каком–то этапе, либо чтобы удержать, либо чтобы подготовить к административной работе, меня включили во врачебную комиссию — и учили, учили, учили... И так я потихонечку рос — не только как дерматовенеролог, но и как специалист, разбирающийся в администрировании.– Как говорится, ничто не предвещало... К слову, хоть завтра готов вернуться в лечебное учреждение. Когда в августе 2009 года мне предложили перейти в управление здравоохранения специалистом, меня стали одолевать сомнения: с одной стороны, не хотелось покидать сплочённый коллектив, с другой — было интересно попробовать себя в новом деле. Согласился же потому, что дорога на работу и обратно, а я живу в Норильске, занимала по два–три часа в день, за год же набирается целый месяц... Это время я мог бы потратить на общение с семьёй.– Решение о моём назначении на должность руководителя территориального отдела приняли в министерстве здравоохранения края, а мою кандидатуру предложила начальник управления здравоохранения администрации Норильска Елена Христенко. И я до сих пор не знаю, почему её выбор пал на меня... Мне известно лишь одно: она считала, что новый этап в развитии отрасли лучше начать новому человеку. Если говорить о более опытных сотрудниках управления, то они почти все приняли решение уйти под сокращение. Многие из них были пенсионного возраста и ушли на пенсию с муниципальных должностей, это оказалось выгоднее, чем переходить на работу в новый отдел.– Пока мы являлись структурным подразделением администрации города, так плотно с минздравом не общались. С министром, тогда им был Вадим Янин, я познакомился, когда перед ликвидацией управления мы с Еленой Львовной полетели в Красноярск для обсуждения вопросов реорганизации норильского здравоохранения и утверждения моей кандидатуры. И первым делом Вадим Николаевич меня спросил: «Что ты хочешь сделать для здравоохранения Норильска?» Этот вопрос настолько был в лоб, и я даже не смог сообразить, что ответить. Сказал: «Первая моя задача — чтобы наше здравоохранение не стало хуже». А он заметил: «Это общие слова, а должны быть конкретные цели».1 января 2014 года здравоохранение перешло в краевое подчинение, 9 января я вступил в новую должность — и начались новые будни выстраивания отношений с минздравом края и администрацией города.– Когда мы вышли из структуры администрации и стали отделом минздрава, руководителям города сложно было не принять такую позицию: вы уже не «наши», мы ничего не решаем, ответственность за всё несёт министерство... И когда дело касалось ремонтов, технического обслуживания, электроэнергии, очистки снега и подобных вопросов, был велик соблазн заявить нам: «Обращайтесь в край». И в какие–то моменты, завязывая новые отношения с муниципалитетом, мне приходилось нарушать указания минздрава. А где–то, чтобы выполнить указания министерства, приходилось действовать вопреки желаниям города...– Верно. При переходе из одной структуры в другую мы потеряли возможность при принятии решений учитывать особенности Норильска, и это городу понять было очень непросто. Ведь когда здравоохранение являлось структурным подразделением администрации, любое решение в части организационных моментов принималось исключительно с учётом интересов Норильска. А у минздрава края подход к нам общий, системный, ничем не отличающийся от отношения к Ачинску, Минусинску, Канску и т. д.– Очень большую роль в выстраивании всех этих отношений сыграла Наталья Михайловна Коростелёва. Занимаясь социальными вопросами, она понимала, насколько важно взаимодействие муниципалитета и здравоохранения вне зависимости от подчинения. Её принципиальная позиция помогла выстроить продуктивную работу отдела, подчиняющегося краю, но работающему для города и горожан. Так, очень правильным было её решение не исключать здравоохранение из числа структур, подведомственных ей как заместителю главы города по социальным вопросам. И я до сих пор три раза в неделю хожу на планёрки наряду с представителями управлений образования, культуры, спорта, соцполитики...Также помогло и помогает и то, что в горсовете были и есть депутаты–медики. И многие другие депутаты радели и радеют за норильскую медицину, оказывая серьёзную поддержку в самых важных вопросах.

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