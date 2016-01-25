[Индекс номера 54 (11.04.2019)]



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Этот год Норильск, наравне с другими территориями страны, начал с изменения системы сбора и вывоза мусора. Минула «установочная» зима, когда пришедший на территорию регоператор «привыкал» к новому месту. Но весной вместо обещанного порядка наступил коллапс — в течение трёх апрельских дней не вывозились отходы всего города. Почему заранее не были заключены контракты с транспортниками, хватит ли у «РостТеха» техники, чтобы справиться со взятой на себя задачей, и какие ещё проблемы остаются в отрасли — эти и другие вопросы «Заполярка» задала Николаю Жигулину, заместителю главы Норильска по городскому хозяйству.

– Давайте начнём с самого начала и поговорим, с чем вообще связан приход на нашу территорию нового регоператора. Как и для чего он был выбран? – Изменение схемы обращения с отходами — решение Федерации, весьма своевременное и здравое. Давно назрела необходимость вместо накопления мусора заниматься его сортировкой и переработкой, а именно это и является конечной задачей регоператоров. Полномочия и ответственность за всю цепочку движения мусора от баков до полигонов в каждом регионе возложили на единого оператора. Именно такой статус и был присвоен приказом министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края «РостТеху» на территории Норильской технологической зоны на срок до 31 декабря 2028 года. Муниципалитет в этом случае стороной по договору не является и каких-либо форм воздействия на регоператора не имеет. Вместе с тем мы можем помогать «РостТеху» в рамках своих полномочий, что и делаем. – Зона, за которую отвечает «РостТех», включает в себя очень большую территорию — от Снежногорска до Дудинки, Норильск, а также северные посёлки. Могли местные власти повлиять на решение края об ограничении зоны ответственности регоператора? – К сожалению, нет. В реформе у каждого её участника свои задачи. ФЗ–89 оговорил полномочия муниципалитетов. Это, в частности, создание и содержание площадок накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО); определение схемы их расположения и ведение реестра, а также экологическое воспитание и формирование экологической культуры у населения. – Вызывала ли какую–то неуверенность организация «РостТех»? Были ли изначальные опасения, что она не справится с возложенной задачей? – Ещё летом–2018 красноярское руководство «РостТеха» во время визита в Норильск и Дудинку провело ряд встреч с транспортными компаниями, готовыми предоставлять услуги по вывозу мусора (тогда их в нашем городе насчитывалось семь). На тот период ситуация не выглядела, конечно, безоблачной, но всё же была понятной. К тому же на территории находились инвесторы, которые заявляли «РостТеху» о готовности строительства завода ТБО, а также приобретения установки для сжигания мусора. – В итоге регоператор заключил договор с одним подрядчиком, который вёл работу с 1 января до 28 февраля. Постоянными допсоглашениями срок довели до 31 марта. Как так вышло, если на территории были и другие транспортные компании? – Честно говоря, трудности у регоператора начались буквально с порога. Конечно, «РостТех» не уходил от проблем, но самостоятельно справиться с ними не мог, так как мало знаком с нашей территорией и её реалиями. Городу нужно было постоянно помогать регоператору, и мы помогали. Уже в новогодние праздники люди жаловались на плохой вывоз отходов. В Кайеркане проблема усугублялась тем, что дорогу в район часто закрывали по погодным условиям и транспорт «РостТеха» не имел возможности возить мусор на полигон в Центральный район. Позднее город решил задачу другим путём: мы стали формировать колонну мусоровозов. Помимо этого регоператор заявлял о сложностях взаимодействия с управляющими компаниями, чья задача была — обеспечить наполненность мусорных баков. По факту к приезду мусоровоза отходы валялись вокруг бака, а не были сложены в него, подъездные пути не были расчищены. Но эту проблему решить удалось довольно оперативно. Правда, благодаря муниципалитету, который помогал регоператору договориться с управляющими компаниями, консультировал по схеме вывоза. Далее «РостТех» заявил и о нехватке контейнеров на территории. В связи с этим город начал готовить документы для включения в краевую программу, выделяющую средства на обустройство площадок и приобретение контейнерного оборудования. Сейчас наша заявка находится на рассмотрении в министерстве экологии и рационального природопользования. Ко всему прочему доходы регоператора от его деятельности на территории оказались далеки от планируемых. Из 4500 индивидуальных предпринимателей и 2000 юрлиц города договор с «РостТехом» заключили меньше сотни. Для многих стало открытием, что они должны учитывать, паспортизировать отходы, а потом за них платить. Проблема появилась и у учреждений Норильска: региональный оператор заключил договоры на вывоз мусора только с 28 из 137 бюджетных организаций, хотя заявки подали все без исключения. То есть услугу получают меньше четверти учреждений. «РостТех» объясняет это загруженностью специалистов, работающих с договорами. Позднее встал вопрос об увеличении периодичности вывоза мусора. Закон определяет этот интервал на зиму — раз в трое суток. Но по факту ТКО набиралось столько, что требовалось делать это ежедневно. И вот здесь выяснилась главная трудность работы: министерство экологии Красноярского края установило для нашей территории норму в 0,6 кубометра мусора на одного человека в год. В действительности эта цифра в несколько раз больше: один норильчанин в среднем выбрасывает от 1,8 до 2,4 кубометра ТКО. Таким образом, при норме в 23 тысячи кубометров бытовых отходов в месяц «РостТех» вывез в январе 52,5 тысячи, а в феврале — 41 тысячу. И это без учёта Снежногорска, на территории которого регоператор к исполнению своих обязанностей вообще не приступил. Естественно, что, когда «РостТех» прописал норматив, а не фактическую сумму отходов в конкурсе на выбор подрядчика (транспортной компании) на ближайшие 10 лет, на него никто не заявился, и конкурс был признан несостоявшимся. В связи с этим было решено заключать краткосрочные контракты на три месяца с несколькими подрядчиками, каждый из которых будет обслуживать собственную территорию. Более того: по одному из условий аукциона соискатель должен иметь на счету около 50 миллионов рублей. Таких денег ни у одного из местных перевозчиков нет. К тому же транспортные компании не устраивают условия работы. «РостТех», к примеру, требует технику класса Евро–4, которая есть далеко не у всех. – А тем временем норильчане начали призывать друг друга в соцсетях принять участие во флешмобе и приносить мусор к администрации города. Так что самый общий вопрос — что делать? Когда и как будет решена проблема? – Безусловно, ситуация сложилась серьёзная. Муниципалитет не меньше горожан не доволен работой «РостТеха» и предпринимает все возможные меры для урегулирования сложившейся ситуации, оказывает регоператору всю возможную помощь. Главой города поставлена жёсткая задача — решить проблему с вывозом мусора в кратчайшие сроки. Мы связывались с министерством экологии края с просьбой обязать регионального оператора срочно возобновить вывоз ТКО с территории. На экстренном совещании при главе Норильска регоператор взял на себя обязательство до 8 апреля устранить нарушения. Но, к сожалению, его не выполнил, хотя работу начал: за период с 4 по 7 апреля вывезено 2493 м3 отходов из Центрального района и Талнаха. В приоритете территории муниципальных учреждений — детских садов, школ, учреждений культуры и спорта, они очищены от мусора полностью. В среднем в сутки на улицы города выходит свыше 40 единиц техники: 27 самосвалов, 12 погрузчиков и восемь мусоровозов. Три мусоровоза на выходные взяли в Дудинке, два — арендовали в «Автохозяйстве». Руководство «РостТеха», прибывшее в Норильск, отстранило от должности директора норильского подразделения регоператора Вилена Мишенкова, сейчас идёт подбор новой кандидатуры. Также «РостТех» создал в Норильске оперативный штаб, работу мусороуборочной техники организуют в две смены, для чего на этой неделе из Красноярска уже приехала дополнительная бригада водителей. Регоператор расширяет штат, приглашая норильчан на работу для организации вывоза бытовых отходов. Обсуждается и завоз «РостТехом» в Норильск собственной техники. Мы готовы содействовать региональному оператору во всём, чтобы исправить положение. Предоставим ему всю информацию по жалобам жителей, собранную через единую диспетчерскую службу. Вопрос с вывозом ТКО будет решён. – Могут ли жители контролировать этот процесс каким–либо другим способом помимо обращения в единую диспетчерскую службу? – Конечно. В ближайшее время на сайте администрации будет опубликован двухсменный график работы регоператора по территориям. Горожане смогут видеть, в какие даты по их адресу производится очистка. Причем трудиться «РостТеху» предстоит в две смены. Поэтому прошу горожан отнестись с пониманием к работе техники в ночное время. Еженедельно представители регоператора будут докладывать о текущей ситуации на оперативном совещании при главе Норильска. В любом случае надо понимать: «РостТех» на территории работать будет, и важно отладить его работу, помочь. Этим мы сегодня и занимаемся. А норильчан хочу успокоить: ТКО продолжат вывозить. А за тот период, когда эта услуга оказывалась некачественно, уже в апрельских квитанциях горожане увидят перерасчёт в строке начислений за вывоз мусора.

Беседовала Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Изменение схемы обращения с отходами — решение Федерации, весьма своевременное и здравое. Давно назрела необходимость вместо накопления мусора заниматься его сортировкой и переработкой, а именно это и является конечной задачей регоператоров. Полномочия и ответственность за всю цепочку движения мусора от баков до полигонов в каждом регионе возложили на единого оператора. Именно такой статус и был присвоен приказом министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края «РостТеху» на территории Норильской технологической зоны на срок до 31 декабря 2028 года. Муниципалитет в этом случае стороной по договору не является и каких-либо форм воздействия на регоператора не имеет. Вместе с тем мы можем помогать «РостТеху» в рамках своих полномочий, что и делаем.– К сожалению, нет. В реформе у каждого её участника свои задачи. ФЗ–89 оговорил полномочия муниципалитетов. Это, в частности, создание и содержание площадок накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО); определение схемы их расположения и ведение реестра, а также экологическое воспитание и формирование экологической культуры у населения.– Ещё летом–2018 красноярское руководство «РостТеха» во время визита в Норильск и Дудинку провело ряд встреч с транспортными компаниями, готовыми предоставлять услуги по вывозу мусора (тогда их в нашем городе насчитывалось семь). На тот период ситуация не выглядела, конечно, безоблачной, но всё же была понятной. К тому же на территории находились инвесторы, которые заявляли «РостТеху» о готовности строительства завода ТБО, а также приобретения установки для сжигания мусора.– Честно говоря, трудности у регоператора начались буквально с порога. Конечно, «РостТех» не уходил от проблем, но самостоятельно справиться с ними не мог, так как мало знаком с нашей территорией и её реалиями. Городу нужно было постоянно помогать регоператору, и мы помогали.Уже в новогодние праздники люди жаловались на плохой вывоз отходов. В Кайеркане проблема усугублялась тем, что дорогу в район часто закрывали по погодным условиям и транспорт «РостТеха» не имел возможности возить мусор на полигон в Центральный район. Позднее город решил задачу другим путём: мы стали формировать колонну мусоровозов.Помимо этого регоператор заявлял о сложностях взаимодействия с управляющими компаниями, чья задача была — обеспечить наполненность мусорных баков. По факту к приезду мусоровоза отходы валялись вокруг бака, а не были сложены в него, подъездные пути не были расчищены. Но эту проблему решить удалось довольно оперативно. Правда, благодаря муниципалитету, который помогал регоператору договориться с управляющими компаниями, консультировал по схеме вывоза.Далее «РостТех» заявил и о нехватке контейнеров на территории. В связи с этим город начал готовить документы для включения в краевую программу, выделяющую средства на обустройство площадок и приобретение контейнерного оборудования. Сейчас наша заявка находится на рассмотрении в министерстве экологии и рационального природопользования.Ко всему прочему доходы регоператора от его деятельности на территории оказались далеки от планируемых. Из 4500 индивидуальных предпринимателей и 2000 юрлиц города договор с «РостТехом» заключили меньше сотни. Для многих стало открытием, что они должны учитывать, паспортизировать отходы, а потом за них платить.Проблема появилась и у учреждений Норильска: региональный оператор заключил договоры на вывоз мусора только с 28 из 137 бюджетных организаций, хотя заявки подали все без исключения. То есть услугу получают меньше четверти учреждений. «РостТех» объясняет это загруженностью специалистов, работающих с договорами.Позднее встал вопрос об увеличении периодичности вывоза мусора. Закон определяет этот интервал на зиму — раз в трое суток. Но по факту ТКО набиралось столько, что требовалось делать это ежедневно. И вот здесь выяснилась главная трудность работы: министерство экологии Красноярского края установило для нашей территории норму в 0,6 кубометра мусора на одного человека в год. В действительности эта цифра в несколько раз больше: один норильчанин в среднем выбрасывает от 1,8 до 2,4 кубометра ТКО. Таким образом, при норме в 23 тысячи кубометров бытовых отходов в месяц «РостТех» вывез в январе 52,5 тысячи, а в феврале — 41 тысячу. И это без учёта Снежногорска, на территории которого регоператор к исполнению своих обязанностей вообще не приступил.Естественно, что, когда «РостТех» прописал норматив, а не фактическую сумму отходов в конкурсе на выбор подрядчика (транспортной компании) на ближайшие 10 лет, на него никто не заявился, и конкурс был признан несостоявшимся. В связи с этим было решено заключать краткосрочные контракты на три месяца с несколькими подрядчиками, каждый из которых будет обслуживать собственную территорию. Более того: по одному из условий аукциона соискатель должен иметь на счету около 50 миллионов рублей. Таких денег ни у одного из местных перевозчиков нет. К тому же транспортные компании не устраивают условия работы. «РостТех», к примеру, требует технику класса Евро–4, которая есть далеко не у всех.– Безусловно, ситуация сложилась серьёзная. Муниципалитет не меньше горожан не доволен работой «РостТеха» и предпринимает все возможные меры для урегулирования сложившейся ситуации, оказывает регоператору всю возможную помощь. Главой города поставлена жёсткая задача — решить проблему с вывозом мусора в кратчайшие сроки. Мы связывались с министерством экологии края с просьбой обязать регионального оператора срочно возобновить вывоз ТКО с территории. На экстренном совещании при главе Норильска регоператор взял на себя обязательство до 8 апреля устранить нарушения. Но, к сожалению, его не выполнил, хотя работу начал: за период с 4 по 7 апреля вывезено 2493 м3 отходов из Центрального района и Талнаха. В приоритете территории муниципальных учреждений — детских садов, школ, учреждений культуры и спорта, они очищены от мусора полностью. В среднем в сутки на улицы города выходит свыше 40 единиц техники: 27 самосвалов, 12 погрузчиков и восемь мусоровозов. Три мусоровоза на выходные взяли в Дудинке, два — арендовали в «Автохозяйстве».Руководство «РостТеха», прибывшее в Норильск, отстранило от должности директора норильского подразделения регоператора Вилена Мишенкова, сейчас идёт подбор новой кандидатуры. Также «РостТех» создал в Норильске оперативный штаб, работу мусороуборочной техники организуют в две смены, для чего на этой неделе из Красноярска уже приехала дополнительная бригада водителей. Регоператор расширяет штат, приглашая норильчан на работу для организации вывоза бытовых отходов. Обсуждается и завоз «РостТехом» в Норильск собственной техники. Мы готовы содействовать региональному оператору во всём, чтобы исправить положение. Предоставим ему всю информацию по жалобам жителей, собранную через единую диспетчерскую службу. Вопрос с вывозом ТКО будет решён.– Конечно. В ближайшее время на сайте администрации будет опубликован двухсменный график работы регоператора по территориям. Горожане смогут видеть, в какие даты по их адресу производится очистка. Причем трудиться «РостТеху» предстоит в две смены. Поэтому прошу горожан отнестись с пониманием к работе техники в ночное время.Еженедельно представители регоператора будут докладывать о текущей ситуации на оперативном совещании при главе Норильска. В любом случае надо понимать: «РостТех» на территории работать будет, и важно отладить его работу, помочь. Этим мы сегодня и занимаемся.А норильчан хочу успокоить: ТКО продолжат вывозить. А за тот период, когда эта услуга оказывалась некачественно, уже в апрельских квитанциях горожане увидят перерасчёт в строке начислений за вывоз мусора.

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