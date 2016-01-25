[Индекс номера 54 (11.04.2019)]



Перспективы

Далёкая и близкая

В эти дни учёные, представители власти, члены Союза городов Заполярья обсуждали наиболее актуальные проблемы, стоящие перед заполярными городами. 9 и 10 апреля в Санкт–Петербурге проходил международный арктический форум. Участие в нём принял глава Норильска Ринат Ахметчин.

Ринат Ахметчин выступил с докладом на Арктическом форуме Всё законно Освоение Арктики, доля неразведанных запасов которой в процентном соотношении сегодня самая значительная в мире, является одной из приоритетных стратегий, реализуемых российским правительством. Вместе с тем перспективы развития северных территорий обсуждаются и на международном уровне. Одна из форм таких диалогов — Арктический форум, крупнейшая площадка для прямого взаимодействия с зарубежными партнёрами, решения актуальных проблем и определения перспектив развития Арктического региона. В этом году в Северную столицу прибыли почти 3000 гостей. Среди участников — представители 300 российских и 50 иностранных компаний. Причём это не только делегации северных стран, но и других — например, Китая, Японии, Франции, Италии, Индии. Ключевыми темами форума стали цифровизация северных территорий, внедрение инноваций в медицинской, транспортной и строительной сферах, развитие туризма. – Для наращивания капиталовложений в регионе и запуска новых проектов мы намерены использовать все инструменты поддержки инвестиций, в том числе те, что уже успешно апробированы в рамках программ развития дальневосточных регионов России, — отметил, обращаясь к участникам форума, президент страны Владимир Путин. — Я говорю прежде всего о льготных ставках на прибыль, понижающих коэффициентах по НДПИ и заявительном порядке возмещения НДС, об упрощённом порядке предоставления земельных участков и неизменности условий реализации инвестиционных проектов. С учётом особенностей Арктики преференции для инвесторов должны быть и будут ещё более продвинутыми, более устойчивыми. Глава государства дал поручение правительству России вместе с экспертами, представителями бизнеса разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инвесторов Арктической зоны. – Прошу провести эту работу оперативно, с тем чтобы закон был принят Госдумой уже на осенней сессии, — заключил Владимир Путин. Не терпит отлагательств Как строить в условиях вечной мерзлоты и как сохранить уже построенное, предложил обсудить экспертам отрасли Ринат Ахметчин. Глава Норильска выступил с докладом на Арктическом форуме в рамках профильной дискуссионной площадки. – В последние годы развитие Арктики получило стратегическое значение. Это одно из приоритетных направлений деятельности федеральных органов власти, — начал выступление глава Норильска. — Особо важно отметить появление профильного ведомства — Министерства по развитию Арктики и Дальнего Востока — это то, чего мы долго ждали. Также норильский градоначальник выразил надежду, что создание министерства приведёт к реальным изменениям в решении проблем арктических территорий, в частности — в вопросе принятия специального федерального закона об Арктической зоне, который будет регулировать основные принципы развития Севера и определять государственную политику в этой области. В перечень мероприятий, которые должны способствовать комплексному социально–экономическому развитию северных регионов, входят и реализация жилищной политики, ведь задачу всестороннего развития Арктики как региона невозможно решить без создания комфортных условий проживания. А значит, городу необходимо возводить новое жильё. Для Норильска в последние годы этот вопрос стоит особенно остро. Массовая застройка города завершилась ещё в конце девяностых годов, поэтому современный жилищный фонд почти полностью — наследие советских времён. Вместе с тем Норильск стоит на вечной мерзлоте, которая подвержена растеплению в результате естественных процессов и воздействия человека. – Тенденция такова, что каждый год аварийными у нас признаются один–два дома. Сегодня администрация города занимается расселением 873 семей, проживающих в 14 ветхих домах, — сообщил Ринат Ахметчин. — Для контроля ситуации в Норильске ведется мерзлотно–технический надзор за состоянием строительных конструкций и грунтовых оснований зданий, проводится установка термометров в скважинах, усиливаются конструкции нулевого цикла. Однако большой проблемой является то, что на сегодняшний день не существует каких–либо нормативных актов, определяющих требования по обеспечению несущей способности грунтовых оснований, устойчивости и долговечности фундаментов применительно к условиям Норильска. А определённый законодательством объём проведения контрольных мероприятий явно недостаточен. Поэтому очень важно создать программу мониторинга и хранения в унифицированном виде данных о состоянии вечномёрзлых грунтов, оснований зданий и сооружений в Норильске. Это большая работа, требующая финансовой поддержки государства. Ещё одна проблема, о которой говорил Ринат Ахметчин, — отсутствие у города своего строительного комплекса: нет ни застройщиков, ни производителей стройматериалов. Это является большим препятствием и причиной значительного удорожания возведения жилья. – Но несмотря на все эти сложности, строить в Норильске необходимо, причём начинать нужно в кратчайшие сроки, иначе уже через пять лет мы столкнёмся с тем, что людям негде будет жить, — подчеркнул глава города. — В качестве решения проблемы я вижу три основных пути. Первый — это реконструкция аварийных домов. Второй — возведение жилья на уже существующих ростверках. И третий — строительство с нуля. В Норильске новые кварталы могли бы появиться в непосредственной близости к существующей застройке. Все указанные варианты строительства, как отметил Ринат Ахметчин, жизнеспособны и могут существовать параллельно друг другу. Но для муниципального бюджета они неподъёмные. По подсчётам местных специалистов себестоимость строительства квадратного метра в условиях Крайнего Севера составляет 90 тысяч рублей, тогда как рыночная стоимость в среднем не превышает 40 тысяч. В то же время вопрос возведения жилья — проект социальный, который вполне мог бы стать реальностью, если бы в его решение наряду с городом и инвесторами (прежде всего это «Норникель») включились край и Федерация.

Мария Васильева Фото пресс-службы администрации норильска www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Освоение Арктики, доля неразведанных запасов которой в процентном соотношении сегодня самая значительная в мире, является одной из приоритетных стратегий, реализуемых российским правительством. Вместе с тем перспективы развития северных территорий обсуждаются и на международном уровне.Одна из форм таких диалогов — Арктический форум, крупнейшая площадка для прямого взаимодействия с зарубежными партнёрами, решения актуальных проблем и определения перспектив развития Арктического региона.В этом году в Северную столицу прибыли почти 3000 гостей. Среди участников — представители 300 российских и 50 иностранных компаний. Причём это не только делегации северных стран, но и других — например, Китая, Японии, Франции, Италии, Индии. Ключевыми темами форума стали цифровизация северных территорий, внедрение инноваций в медицинской, транспортной и строительной сферах, развитие туризма.– Для наращивания капиталовложений в регионе и запуска новых проектов мы намерены использовать все инструменты поддержки инвестиций, в том числе те, что уже успешно апробированы в рамках программ развития дальневосточных регионов России, — отметил, обращаясь к участникам форума, президент страны Владимир Путин. — Я говорю прежде всего о льготных ставках на прибыль, понижающих коэффициентах по НДПИ и заявительном порядке возмещения НДС, об упрощённом порядке предоставления земельных участков и неизменности условий реализации инвестиционных проектов. С учётом особенностей Арктики преференции для инвесторов должны быть и будут ещё более продвинутыми, более устойчивыми.Глава государства дал поручение правительству России вместе с экспертами, представителями бизнеса разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инвесторов Арктической зоны.– Прошу провести эту работу оперативно, с тем чтобы закон был принят Госдумой уже на осенней сессии, — заключил Владимир Путин.Как строить в условиях вечной мерзлоты и как сохранить уже построенное, предложил обсудить экспертам отрасли Ринат Ахметчин. Глава Норильска выступил с докладом на Арктическом форуме в рамках профильной дискуссионной площадки.– В последние годы развитие Арктики получило стратегическое значение. Это одно из приоритетных направлений деятельности федеральных органов власти, — начал выступление глава Норильска. — Особо важно отметить появление профильного ведомства — Министерства по развитию Арктики и Дальнего Востока — это то, чего мы долго ждали.Также норильский градоначальник выразил надежду, что создание министерства приведёт к реальным изменениям в решении проблем арктических территорий, в частности — в вопросе принятия специального федерального закона об Арктической зоне, который будет регулировать основные принципы развития Севера и определять государственную политику в этой области.В перечень мероприятий, которые должны способствовать комплексному социально–экономическому развитию северных регионов, входят и реализация жилищной политики, ведь задачу всестороннего развития Арктики как региона невозможно решить без создания комфортных условий проживания. А значит, городу необходимо возводить новое жильё.Для Норильска в последние годы этот вопрос стоит особенно остро. Массовая застройка города завершилась ещё в конце девяностых годов, поэтому современный жилищный фонд почти полностью — наследие советских времён. Вместе с тем Норильск стоит на вечной мерзлоте, которая подвержена растеплению в результате естественных процессов и воздействия человека.– Тенденция такова, что каждый год аварийными у нас признаются один–два дома. Сегодня администрация города занимается расселением 873 семей, проживающих в 14 ветхих домах, — сообщил Ринат Ахметчин. — Для контроля ситуации в Норильске ведется мерзлотно–технический надзор за состоянием строительных конструкций и грунтовых оснований зданий, проводится установка термометров в скважинах, усиливаются конструкции нулевого цикла. Однако большой проблемой является то, что на сегодняшний день не существует каких–либо нормативных актов, определяющих требования по обеспечению несущей способности грунтовых оснований, устойчивости и долговечности фундаментов применительно к условиям Норильска. А определённый законодательством объём проведения контрольных мероприятий явно недостаточен. Поэтому очень важно создать программу мониторинга и хранения в унифицированном виде данных о состоянии вечномёрзлых грунтов, оснований зданий и сооружений в Норильске. Это большая работа, требующая финансовой поддержки государства.Ещё одна проблема, о которой говорил Ринат Ахметчин, — отсутствие у города своего строительного комплекса: нет ни застройщиков, ни производителей стройматериалов. Это является большим препятствием и причиной значительного удорожания возведения жилья.– Но несмотря на все эти сложности, строить в Норильске необходимо, причём начинать нужно в кратчайшие сроки, иначе уже через пять лет мы столкнёмся с тем, что людям негде будет жить, — подчеркнул глава города. — В качестве решения проблемы я вижу три основных пути. Первый — это реконструкция аварийных домов. Второй — возведение жилья на уже существующих ростверках. И третий — строительство с нуля. В Норильске новые кварталы могли бы появиться в непосредственной близости к существующей застройке.Все указанные варианты строительства, как отметил Ринат Ахметчин, жизнеспособны и могут существовать параллельно друг другу. Но для муниципального бюджета они неподъёмные. По подсчётам местных специалистов себестоимость строительства квадратного метра в условиях Крайнего Севера составляет 90 тысяч рублей, тогда как рыночная стоимость в среднем не превышает 40 тысяч. В то же время вопрос возведения жилья — проект социальный, который вполне мог бы стать реальностью, если бы в его решение наряду с городом и инвесторами (прежде всего это «Норникель») включились край и Федерация.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















