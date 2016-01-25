[Индекс номера 54 (11.04.2019)]



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Дмитрий Апраксин: «По вымпелам, которые у нас есть, можно изучать географию»

«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, увлечённым коллекционированием. Предметом собирательства наших героев может быть всё что угодно: от произведений искусства до сувениров. На очереди у нас Дмитрий Апраксин, менеджер МФК «Норильский никель», которого можно назвать хранителем клубной истории, отображённой в вымпелах.

1991 год Состоялся первый и единственный чемпионат СССР по мини–футболу, которому на смену пришёл чемпионат России. 1993 год Основан МФК «Норильск», спустя пять лет получивший привычное нам название. 6 Столько команд становились чемпионами России по мини–футболу. Самыми титулованными являются «Динамо» и «Дина». 1000 Примерно столько вымпелов изготовлено МФК «Норильский никель» либо подарено клубу соперниками. 250-450 рублей Средняя цена футбольного вымпела. Впрочем, есть экземпляры, которые стоят гораздо дороже.

Переступив порог небольшого, но уютного офиса МФК «Норильский никель», гость первым делом обращает внимание на великое множество кубков, дипломов, вымпелов и прочей атрибутики. Всё это спортивное богатство, аккуратно занявшее своё место на полках и пьедесталах, знакомит нас со славной историей норильского мини–футбола. В любой команде мастеров помимо плеяды игроков и тренерского штаба, которые и куют победы, работают люди, чей труд на первый взгляд может быть не заметен, но, тем не менее, важен. Среди них — менеджер клуба Дмитрий Апраксин, с 2001 года неразрывно связанный с заполярной дружиной. На его памяти северяне становились чемпионами России, дважды брали серебряные медали, боролись в финалах Кубка страны и набирались опыта в первых по–настоящему серьёзных международных встречах. Рассказывая о прошлом и настоящем родного клуба, наш герой замечает, что история не терпит выборочных воспоминаний, поэтому, на его взгляд, ярким отражением четвертьвекового прошлого команды являются не трофеи, коих накопилось немало, а вымпелы, которыми по сложившейся традиции соперники обмениваются перед каждой игрой. Он ведёт меня по клубному офису, периодически останавливается у примечательного вымпела и после секундной паузы делится воспоминаниями. Вот этот вымпел был подарен в одной из первых зарубежных поездок — португальским «Спортингом», а этот — от казанского «Приволжанина», клуба, которого давно уже нет... За все годы у мини–футбольного «Норникеля» было столько вымпелов, что сегодня они едва бы уместились на свободных стенах в офисе. Поэтому не удивительно, что большая их часть в разное время была передарена игрокам, болельщикам, отдана на хранение в различные учреждения и даже в спорткафе. Сегодня в клубе осталось несколько сотен вымпелов, но и они демонстрируют размах отечественного и мирового футзала. – Уважение к сопернику — главный принцип в любом виде спорта, и обмен вымпелами — одна из добрых традиций. По тем, что есть у нас, можно изучать географию, настолько их много и настолько они разные, — добавил Дмитрий Апраксин.

Этот вымпел заметно отличается от других, не только формой, но и размером, а его цветовая гамма повторяет цвета знаменитого ФК «Шахтёр» Донецк славится не только своими шахтами, но и футбольными победами. Любители спорта прекрасно знакомы с ФК «Шахтёр». Но мало кто знает, что у дончан есть и титулованный мини–футбольный клуб. МФК «Шахтёр» был образован в 1998 году, а уже в 2002–м стал чемпионом Украины. Сегодня горняки выступают в чемпионате ДНР, а об их встрече с «Норильским никелем» напоминает золотисто–чёрный вымпел, подаренный норильчанам в 2003 году во время товарищеского матча «Горняки против горняков». В первом розыгрыше участвовали немцы, бразильцы и даже американцы. В последующие годы нашими гостями чаще всего становились команды из СНГ В 2001 году, когда «Норильский никель» успешно покорял вершины российского мини–футбола, руководство клуба решило провести в нашем городе первый международный турнир среди сильнейших клубных команд Европы и Америки. Второе рождение турнир получил в 2008 году, и тогда же он обрёл новое название — «Гран–при «Норильский никель», с которым просуществовал ещё три сезона — с 2011–го по 2013–й. Когда–то «Дина» являлась сильнейшим клубом страны, но в прошлом сезоне из–за финансовых трудностей была вынуждена сняться с розыгрыша В 2012 году многократный чемпион России «Дина» провёл переговоры с императорским домом Романовых и получил право называться «императорским» по аналогии с королевским клубом «Реал Мадрид». В ознаменовании этого события летом того же года состоялся первый международный турнир Dina Open Cup, в котором принял участие и «Норильский никель», ставший в итоге его победителем. Неприятность постигла МФК «Динамо». Завершив сезон 2016/2017 на первом месте, подмосковный клуб, тем не менее, был вынужден покинуть Суперлигу В сезоне 2014/2015 после продолжительного затишья заполярный клуб оказался близок к триумфу во втором по значимости турнире страны — розыгрыше Кубка России. В финале норильчанам противостояла сильнейшая на тот момент команда Суперлиги и Европы — «Динамо», которой и достался заветный трофей. Впрочем, в прошлом сезоне «Норильский никель» вновь чуть было не достиг заветной цели, но и на этот раз до победы не хватило совсем немного — в финале сильнее оказался МФК «Газпром–Югра». Легендарный Константин Ерёменко практически всю карьеру провёл в «Дине», в составе которой сыграл в 235 матчах и забил 519 голов Международный евразийский турнир памяти лучшего мини–футболиста 20–го века Константина Ерёменко проходит с 2013 года с участием сильнейших команда СНГ и Прибалтики. В 2016 году впервые в турнире сыграли и норильчане, которые пока что ни разу в нём не побеждали, но считают за честь в нём участвовать. Эта победа – одно из последних достижений норильчан. Несмотря на товарищеский статус турнира, страсти на площадке кипели нешуточные В продолжение темы международных выступлений: в офисе клуба хранится и вымпел, прославляющий дружеские взаимоотношения между «Норильским никелем» и «Витэном» из Орши. В турнире, прошедшем в 2017 году и посвящённом 20–летию одного из сильнейших белорусских клубов, северяне заняли первое место, при этом в финале обыграли именинников.

Михаил Туаев Фото Михаила ТУАЕВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Переступив порог небольшого, но уютного офиса МФК «Норильский никель», гость первым делом обращает внимание на великое множество кубков, дипломов, вымпелов и прочей атрибутики. Всё это спортивное богатство, аккуратно занявшее своё место на полках и пьедесталах, знакомит нас со славной историей норильского мини–футбола. В любой команде мастеров помимо плеяды игроков и тренерского штаба, которые и куют победы, работают люди, чей труд на первый взгляд может быть не заметен, но, тем не менее, важен. Среди них — менеджер клуба Дмитрий Апраксин, с 2001 года неразрывно связанный с заполярной дружиной. На его памяти северяне становились чемпионами России, дважды брали серебряные медали, боролись в финалах Кубка страны и набирались опыта в первых по–настоящему серьёзных международных встречах.Рассказывая о прошлом и настоящем родного клуба, наш герой замечает, что история не терпит выборочных воспоминаний, поэтому, на его взгляд, ярким отражением четвертьвекового прошлого команды являются не трофеи, коих накопилось немало, а вымпелы, которыми по сложившейся традиции соперники обмениваются перед каждой игрой. Он ведёт меня по клубному офису, периодически останавливается у примечательного вымпела и после секундной паузы делится воспоминаниями. Вот этот вымпел был подарен в одной из первых зарубежных поездок — португальским «Спортингом», а этот — от казанского «Приволжанина», клуба, которого давно уже нет...За все годы у мини–футбольного «Норникеля» было столько вымпелов, что сегодня они едва бы уместились на свободных стенах в офисе. Поэтому не удивительно, что большая их часть в разное время была передарена игрокам, болельщикам, отдана на хранение в различные учреждения и даже в спорткафе. Сегодня в клубе осталось несколько сотен вымпелов, но и они демонстрируют размах отечественного и мирового футзала.– Уважение к сопернику — главный принцип в любом виде спорта, и обмен вымпелами — одна из добрых традиций. По тем, что есть у нас, можно изучать географию, настолько их много и настолько они разные, — добавил Дмитрий Апраксин.Донецк славится не только своими шахтами, но и футбольными победами. Любители спорта прекрасно знакомы с ФК «Шахтёр». Но мало кто знает, что у дончан есть и титулованный мини–футбольный клуб. МФК «Шахтёр» был образован в 1998 году, а уже в 2002–м стал чемпионом Украины. Сегодня горняки выступают в чемпионате ДНР, а об их встрече с «Норильским никелем» напоминает золотисто–чёрный вымпел, подаренный норильчанам в 2003 году во время товарищеского матча «Горняки против горняков».В 2001 году, когда «Норильский никель» успешно покорял вершины российского мини–футбола, руководство клуба решило провести в нашем городе первый международный турнир среди сильнейших клубных команд Европы и Америки. Второе рождение турнир получил в 2008 году, и тогда же он обрёл новое название — «Гран–при «Норильский никель», с которым просуществовал ещё три сезона — с 2011–го по 2013–й.В 2012 году многократный чемпион России «Дина» провёл переговоры с императорским домом Романовых и получил право называться «императорским» по аналогии с королевским клубом «Реал Мадрид». В ознаменовании этого события летом того же года состоялся первый международный турнир Dina Open Cup, в котором принял участие и «Норильский никель», ставший в итоге его победителем.В сезоне 2014/2015 после продолжительного затишья заполярный клуб оказался близок к триумфу во втором по значимости турнире страны — розыгрыше Кубка России. В финале норильчанам противостояла сильнейшая на тот момент команда Суперлиги и Европы — «Динамо», которой и достался заветный трофей. Впрочем, в прошлом сезоне «Норильский никель» вновь чуть было не достиг заветной цели, но и на этот раз до победы не хватило совсем немного — в финале сильнее оказался МФК «Газпром–Югра».Международный евразийский турнир памяти лучшего мини–футболиста 20–го века Константина Ерёменко проходит с 2013 года с участием сильнейших команда СНГ и Прибалтики. В 2016 году впервые в турнире сыграли и норильчане, которые пока что ни разу в нём не побеждали, но считают за честь в нём участвовать.В продолжение темы международных выступлений: в офисе клуба хранится и вымпел, прославляющий дружеские взаимоотношения между «Норильским никелем» и «Витэном» из Орши. В турнире, прошедшем в 2017 году и посвящённом 20–летию одного из сильнейших белорусских клубов, северяне заняли первое место, при этом в финале обыграли именинников.

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