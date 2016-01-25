[Индекс номера 54 (11.04.2019)]

 Анонс 
Ни хвоста ни чешуи!

Семейный фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее пройдёт 13 апреля в районе аэропорта Дудинки.
Принять участие в нём могут все желающие. С 12 до 17 часов для гостей будут работать развлекательные и спортивные площадки. В программе — катание на собачьих упряжках, тюбинг, необычные фотозоны, подвижные игры и мастер–классы для детей.
На фестивале будут учить готовить строганину, сугудай, северную уху и национальные лепёшки. Тем, для кого рыбалка в новинку, волонтёры покажут, как правильно подготовить лунку, насадить наживку и, если повезёт, поймать свою первую рыбу. И, конечно, можно будет вкусно поесть всей семьёй.
Торжественное открытие фестиваля запланировано на 12.30. Следом для мастеров подлёдной рыбалки стартуют соревнования на самый большой улов.
Зарегистрироваться можно по телефону 8–902–551–82–05.
Важное условие — собственное снаряжение: снасти, наживка и ручной ледобур D110–200.
На случай образования наледи в районе проведения рыбалки участникам рекомендуется позаботиться о подходящей экипировке.
Для удобства норильчан организован дополнительный транспорт в Дудинку. Два автобуса отправятся от автовокзала Центрального района в 10.15, по одному — от автовокзалов Талнаха и Кайеркана — в 10.00 и 10.30 соответственно.
Забронировать место в автобусе можно по телефону 8–913–166–48–96.
Обратно транспорт выезжает в 17.30. Количество мест ограниченно.
Организаторы фестиваля — администрация Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель».

Мария Васильева
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