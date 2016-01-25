[Индекс номера 54 (11.04.2019)]



Подмостки

Классная драма. Норильск

В Заполярном театре драмы 22 норильских подростка от 13 до 17 лет учатся писать пьесы. Юношеские произведения благодаря настоящим режиссёрам и актёрам впоследствии станут спектаклем–альманахом — его покажут на большой сцене нашей «Маяковки» 21 апреля.

Известный российский драматург Юрий Клавдиев и его норильские «птенцы» Для ребят из 11 школ и гимназий НПР стартовал новый проект «Классная драма. Норильск», ставший победителем ежегодного конкурса благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». В России проект реализуется с 2004 года, а в Норильске — впервые. Технология отработана: в ходе игровых, устных и письменных эскизных занятий с профессиональными драматургами подростки учатся писать пьесы. По окончании мастерской проходят авторские читки, туда приглашаются режиссёры и актёры, которые потом поставят спектакль, соткав его из небольших пьес–новелл. Публика сможет увидеть результат в следующее воскресенье. Билеты уже продаются в кассе театра. За постановку альманаха возьмутся режиссёр воронежской драмы Никита Рак и московский режиссёр Марфа Горвиц, отмеченная на фестивалях «Арлекин», «Золотая маска» и других театральных форумах. Они прилетят в Норильск через неделю. Анна Бабанова, главный режиссёр норильского театра, тоже примет участие в «Классной драме». Более того, она не исключает, что спектакль войдёт в таатральный репертуар. Авторов пьес обязательно пригласят на репетиции и премьеру. Спектакль будет состоять из 10 мини–постановок (каждая продолжительностью не более 10 минут) с участием артистов Норильского Заполярного театра драмы. Перед началом занятий участники познакомились с куратором проекта Марией Крупник, драматургами Юрием Клавдиевым и Анастасией Букреевой, потом посетили мастер–классы и прослушали лекции. Уже на первой встрече они обозначили круг волнующих их тем: отношения детей и родителей, жестокость в обществе, одиночество, первая любовь и другие. Некоторые юноши и девушки решили работать в соавторстве, разбившись на группы, другие станут творить в одиночку. — У нас всё сделано по британской методике работы с подростками Class Act, — рассказывает Мария Крупник. — Мы даём базовые вещи, общее понимание, из чего сконструирована классическая пьеса: три условных части, кульминация, конфликт, примерно пять–шесть персонажей и так далее. Есть также индивидуальные фишки, которыми с ребятами поделятся мастера слова, имеющие свою авторскую манеру, жизненный и писательский опыт. У истоков создания мастерской «Классной драмы» стоит известный драматург и сценарист Юрий Клавдиев. Писатель в третий раз в Норильске, его дед играл в нашем театре во времена Жжёнова и Смоктуновского. По словам Клавдиева, норильские подростки — умные, свободные, талантливые люди. — С детьми очень интересно, — признаётся мэтр, — они — словно зеркало, в них отражается то, что мы делаем, куда движемся. Драматургия, в принципе, такое искусство, которое учит не «что» думать, а «как» думать. По мнению Анастасии Букреевой, примкнувшей к проекту после 2011 года по приглашению драматурга Вячеслава Дурненкова, для того чтобы понять современную жизнь, нужно поговорить с молодым человеком до 18 лет: — Подростки воспринимают все события острее, чем люди с опытом, они ранимее, трогательнее. Они не врут. В этом возрасте молодёжь ни на что по большому счёту не имеет права. А тут театр дает им возможность высказаться! Когда ты видишь, что кто–то раскрылся, начал говорить, оказывается, что процесс подобного сотрудничества прекрасен. Да, мы, наставники, устаём иногда, но такой обмен энергиями стоит того, чтобы этим заниматься. К слову, ребята уже что–то пишут: в блогах, соцсетях, создают продолжения историй известных героев, о Гарри Поттере например. Первый результат их серьёзной работы станет известен на финальной читке пьес 14 апреля.

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Для ребят из 11 школ и гимназий НПР стартовал новый проект «Классная драма. Норильск», ставший победителем ежегодного конкурса благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».В России проект реализуется с 2004 года, а в Норильске — впервые. Технология отработана: в ходе игровых, устных и письменных эскизных занятий с профессиональными драматургами подростки учатся писать пьесы. По окончании мастерской проходят авторские читки, туда приглашаются режиссёры и актёры, которые потом поставят спектакль, соткав его из небольших пьес–новелл. Публика сможет увидеть результат в следующее воскресенье. Билеты уже продаются в кассе театра.За постановку альманаха возьмутся режиссёр воронежской драмы Никита Рак и московский режиссёр Марфа Горвиц, отмеченная на фестивалях «Арлекин», «Золотая маска» и других театральных форумах. Они прилетят в Норильск через неделю. Анна Бабанова, главный режиссёр норильского театра, тоже примет участие в «Классной драме». Более того, она не исключает, что спектакль войдёт в таатральный репертуар.Авторов пьес обязательно пригласят на репетиции и премьеру. Спектакль будет состоять из 10 мини–постановок (каждая продолжительностью не более 10 минут) с участием артистов Норильского Заполярного театра драмы.Перед началом занятий участники познакомились с куратором проекта Марией Крупник, драматургами Юрием Клавдиевым и Анастасией Букреевой, потом посетили мастер–классы и прослушали лекции. Уже на первой встрече они обозначили круг волнующих их тем: отношения детей и родителей, жестокость в обществе, одиночество, первая любовь и другие. Некоторые юноши и девушки решили работать в соавторстве, разбившись на группы, другие станут творить в одиночку.— У нас всё сделано по британской методике работы с подростками Class Act, — рассказывает Мария Крупник. — Мы даём базовые вещи, общее понимание, из чего сконструирована классическая пьеса: три условных части, кульминация, конфликт, примерно пять–шесть персонажей и так далее. Есть также индивидуальные фишки, которыми с ребятами поделятся мастера слова, имеющие свою авторскую манеру, жизненный и писательский опыт.У истоков создания мастерской «Классной драмы» стоит известный драматург и сценарист Юрий Клавдиев. Писатель в третий раз в Норильске, его дед играл в нашем театре во времена Жжёнова и Смоктуновского. По словам Клавдиева, норильские подростки — умные, свободные, талантливые люди.— С детьми очень интересно, — признаётся мэтр, — они — словно зеркало, в них отражается то, что мы делаем, куда движемся. Драматургия, в принципе, такое искусство, которое учит не «что» думать, а «как» думать.По мнению Анастасии Букреевой, примкнувшей к проекту после 2011 года по приглашению драматурга Вячеслава Дурненкова, для того чтобы понять современную жизнь, нужно поговорить с молодым человеком до 18 лет:— Подростки воспринимают все события острее, чем люди с опытом, они ранимее, трогательнее. Они не врут. В этом возрасте молодёжь ни на что по большому счёту не имеет права. А тут театр дает им возможность высказаться! Когда ты видишь, что кто–то раскрылся, начал говорить, оказывается, что процесс подобного сотрудничества прекрасен. Да, мы, наставники, устаём иногда, но такой обмен энергиями стоит того, чтобы этим заниматься.К слову, ребята уже что–то пишут: в блогах, соцсетях, создают продолжения историй известных героев, о Гарри Поттере например. Первый результат их серьёзной работы станет известен на финальной читке пьес 14 апреля.

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