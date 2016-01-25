[Индекс номера 54 (11.04.2019)]

 Театр 
Обжигающая правда

Режиссёр Анна Бабанова побывала в Эстонии. Видеопоказ её спектакля «Жди меня...» по пьесе Владимира Зуева произвёл в этой стране фурор.
Надо признать, что для эстонцев Норильск является одним из самых трагичных мест: многие эстонские офицеры были сосланы сюда во время первой волны депортации в 1941 году. Мемориал «Норильская Голгофа» посвящён памяти погибших здесь эстонцев, латышей, литовцев, евреев и поляков. В 2018 году делегация из Прибалтики приезжала в наш город на театральную лабораторию «Полярка». Гости посетили и мемориальный комплекс.
Документальная постановка Анны Бабановой «Жди меня...» - как раз о событиях того времени, о Норильлаге и агитбригадах. В конце марта спектакль показали по видео в Нарве и в Тарту. Затем состоялась встреча с режиссёром и драматургом, которые рассказали о замысле, о подготовке спектакля и сложностях в сборе материала.
— Меня предупреждали, что эстонцы — крайне сдержанный народ, но всё оказалось иначе, — рассказала Анна Бабанова в интервью местным СМИ, — после показа мы несколько часов не расходились: люди плакали, говорили об увиденном и пережитом, рассказывали свои истории, о том, как многих из них детьми увезли в Сибирь в 1949 году. Спектакль их потряс. Им всё было интересно. Они делились эмоциями без остановки и сказали, что мечтают увидеть эту работу «вживую». Показ прошёл как раз в канун 70–летия депортации эстонцев в Сибирь. Вместе мы зажгли свечи, почтили память тех, кто безвинно пострадал в тяжёлые для нашей страны годы.
Напомним, премьера пьесы «Жди меня...» состоялась в ноябре 2016–го, в год 75–летия нашего театра. Тогда казалось, что создателям этой непростой постановки надо дать время, чтобы спектакль «раздышался», а впоследствии он стал одной из лучших постановок норильской драмы, практически визитной карточкой. В январе 2017–го «Жди меня...» с успехом показали приезжавшей на наш фестиваль «Полярка» команде театральных критиков. Анна Бабанова вспоминает: когда она узнала, что первыми актёрами театра были з/к Норильлага, её это ошеломило, «от этого ожога родился замысел».
Нарвская газета на днях опубликовала статью о визите норильского режиссёра, вспомнила и о прошлогодней поездке эстонцев на «Норильскую Голгофу», отметив, что «культурная работа является локомотивом многих необходимых событий и что «это удовольствие — представить Анну здесь».

Марина Хорошевская
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