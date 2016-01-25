[Индекс номера 54 (11.04.2019)]



Обыкновенные герои

Дневник волонтёра

Первые в России зимние Студенческие игры завершились. Но их ещё долго будут вспоминать как одно из самых заметных событий в истории региона и страны. Какая она, Универсиада–2019, глазами добровольцев? Своими впечатлениями с «Заполярной Правдой» поделилась корпоративный волонтёр «Норникеля» Наталия Попова.

Do you speak English? Волонтёрство для меня — новый опыт. В Красноярске я напиталась солнцем, позитивом и интересными впечатлениями. Сейчас сложно представить, что этого в моей жизни могло и не быть. А началось всё два года назад, когда «Норникель» объявил набор в группу добровольцев и я отправила организаторам свою заявку. Необходимые качества у меня, по моим представлениям, были. Английским владею. С коммуникабельностью и ответственностью проблем нет. И всё–таки я сомневалась... Получив подтверждение из Москвы, была на седьмом небе от счастья! Казалось, что я одна такая. Но потом узнала, что на Универсиаду от «Норникеля» поедет целая сотня корпоративных волонтёров. Разница менталитетов Готовили нас серьёзно. Для обучения добровольцев в Норильск не единожды приезжали преподаватели Сибирского федерального университета, объяснявшие нам основные принципы конфликтологии, психологии и других важных дисциплин... Мы проигрывали сценарии различных ситуаций, которые могли возникнуть на Универсиаде. К примеру, как себя вести с пожилыми людьми, которые очень хотят попасть на соревнования, но по какой–то причине у них нет билета. Или что делать, если на открытом стадионе во время матча пошёл снег с дождём, а болельщики выказывают недовольство... Такое же обучение было организовано уже непосредственно перед Универсиадой в Красноярске. Там посвящали даже в тайны актёрского мастерства. Атташе команд разбирались в особенностях менталитета разных стран — ясно же, что реакция японца и европейца на тот же утерянный багаж будет разной, и, соответственно, от этого зависят и действия волонтёра. Для меня же наиболее полезными оказались занятия по командообразованию. Выигрышная позиция В дни Студенческих игр я должна была работать ассистентом редактора сайта Универсиады. Поначалу не могла смириться с этим: ехала ведь за эмоциями, новыми знакомствами и, главное, за практикой в английском. Была уверена, что для этих целей лучше всего подходит должность атташе команды. Но, оказалось, на эту позицию могли претендовать только жители Красноярска. С сомнениями было покончено, когда услышала, что некоторые волонтёры, отказавшиеся от предложенных им функций, в итоге очищали дорожки от снега или убирали мусор в парке. Всё в конце концов сложилось отлично: помимо работы с текстами мне довелось много общаться со спорт-сменами, брать у них комментарии. Я постоянно практиковалась в английском. Собственно, как и хотела. «Перья» — это... общежитие Первое впечатление по прибытии в Красноярск — огромная очередь за аккредитацией. Но при этом кругом шутки, смех. Вспомнился даже пионерский лагерь. Атмосфера непередаваемая! Я получила транспортную карту, сим–карту и униформу волонтёра, от которой была в полнейшем восторге. К слову, «своих» размеров хватило далеко не всем: вместо 5000 добровольцев в Красноярск приехали 5800. Отдельная тема для разговора — студенческий жилой комплекс: «Перья» никак не вписывались в мои привычные представления об общежитиях. Новые здания, комфортабельные комнаты с кухонной зоной, шкафом с зеркалом от пола до потолка, даже с креслицами и столиком на балконе. Здесь предусмотрели абсолютно всё. Мы начали присматриваться друг к другу. Что удивило — это количество молодых людей, которые уже не в первый раз выступают в роли добровольных помощников на масштабных мероприятиях. Я узнала, что у братства волонтёров есть свои негласные традиции. К примеру, соприкасаться ладонями при встрече — давать «пять». В первый раз, столкнувшись с этим, я растерялась, не могла понять, чего от меня хотят. Потом такое приветствие вошло в привычку. Куда ж без сложностей Первую неделю я плохо ориентировалась в Деревне Универсиады. Путалась в «трёх соснах». Было ощущение, словно я прохожу какой–то бесконечный квест. В наши обязанности входило проводить пресс–туры для журналистов, и я очень переживала, справлюсь ли с этим. Но потом освоилась. Деревня Универсиады — один из самых интересных её объектов. Причём это не только моё мнение. Множество локаций, знакомящих иностранных спортсменов с историей и культурой России. Центр религий. Салон красоты. Почтовое отделение. Лаунж–зоны, где можно было отдохнуть и даже поиграть. Представьте себе шахматы: «доска» размером с комнату, фигуры — почти в человеческий рост... Все спортсмены были под сильным впечатлением от этнозоны, устроители которой — сотрудники парка флоры и фауны «Роев ручей» — предлагали гостям поучаствовать в мастер–классах: изготовить маленьких шаманчиков, раскрасить обереги с изображением того или иного животного. Здесь можно было погладить оленя, сфотографироваться с хаски. Спортсменам поведали, что если собака «лайкнет» — лизнёт, то на соревнованиях их ждёт медаль. Все как дети в это верили и всячески старались расположить к себе хаски. А в сказочной избушке на курьих ножках вовсю отжигала Баба–яга, с которой можно было поводить хороводы, сплясать, сделать фото на память. Здесь был постоянный аншлаг. Гости отмечали невероятно тёплую атмосферу, отзывчивость и доброжелательность сибиряков и волонтёров. Глаза разбегаются Побывать на церемониях открытия и закрытия Универсиады мне не удалось. Тем не менее ощущение полного присутствия в «Платинум Арене» было: специальная система в пресс–центре позволяла увидеть всё, что делается на любом объекте зимних Студенческих игр. Мы надеялись, что у нас как волонтёров будет возможность посетить большинство спортивных баталий, но с учётом того, сколько зрителей приходило на стадионы, сделать это оказалось довольно затруднительно. Зато мы смогли побывать на экскурсиях по городу, сходить на концерт известного британского певца Джона Ньюмана и посмотреть выступление команд КВН из Высшей лиги, которые обычно видим только по телевизору. Ещё одно интересное событие — Универвидение, студенческий аналог Евровидения, куда мы тоже смогли попасть бесплатно. Хоккей и кёрлинг — это здорово! Для волонтёров действовала мотивационная программа: тех, кто хорошо работал, поощряли сувенирами и даже билетами на соревнования. Мне посчастливилось дважды побывать на хоккее. На матче Россия — США я увидела первую шайбу, которую наши спортсмены забили в ворота соперника. К сожалению, из–за работы пришлось уйти до окончания игры. Кстати, наши тогда победили. Ещё больше эмоций вызвала финальная игра, где Россия выступала против Словакии. Надо было видеть, что творилось на трибунах! Зрители вскакивали с мест, как только шайба летела в сторону противника... А уж если она оказывалась в воротах, приходилось беречь уши. Болельщики неистовствовали. В очередной раз убеждаюсь: видеть событие вживую и по телевизору — совершенно разные вещи. Хоккей меня раньше никогда не привлекал. Так же, как и кёрлинг. Теперь мои предпочтения изменились. В планах — Швейцария Прощаться друг с другом оказалось сложно, мы стали дружной командой. Финальный аккорд — церемония «Спасибо волонтёрам», которую устроили для нас организаторы Студенческих игр. Директор департамента зимних универсиад FISU Милан Августин отметил со сцены, что такой Универсиады за всю историю проведения Игр ещё не было. Во–первых, по числу спортсменов — в Красноярск приехали 3000 человек из 58 стран. Для сравнения: на XXX Всемирной зимней универсиаде, которая пройдёт в швейцарском Люцерне в 2021 году, планируется собрать только 1600 спортсменов и 3000 волонтёров. Задачу, которую ставили организаторы, — чтобы наша Универсиада стала самым дружественным зимним спортивным событием в мире, Россия выполнила. «Мы будем вспоминать Красноярск и эту Универсиаду», — сказал Милан Августин. Признаюсь: и мы тоже. Хотя большинство из волонтёров точку на этом не ставит. Несколько дней назад я отправила заявку в Швейцарию.

В тему • Набор добровольцев на Универсиаду открылся в 2017 году. Каждый кандидат прошёл несколько этапов конкурса: тесты, анкетирование, собеседование и обучающие курсы. Именно эти люди создавали атмосферу праздника на улицах Красноярска и спортивных объектах. • Среди волонтёров — а их собралось более 5000 — были и иностранцы. Гана, Мадагаскар, Шри–Ланка, США, Бельгия, Сербия, Италия — вот лишь некоторые из стран, откуда приехали добровольные помощники. За каждым иностранным волонтёром был закреплён русскоязычный помощник • К волонтёрской работе допускали лиц старше 18 лет, а вот верхней возрастной планки для добровольческой деятельности не существует. На Универсиаде можно было встретить «серебряных» волонтёров — людей 55 лет и старше. Только от Красноярска их работало тридцать человек. • В адрес волонтёров «Норникеля» пришло благодарственное письмо от 80–летней жительницы Красноярска Александры Ильиничны Анищенко. Мечта пожилой женщины — побывать на церемонии закрытии Универсиады — сбылась: благодаря компании ей выделили бесплатный билет, а волонтёры помогли добраться от дома до «Платинум Арены», подарили U–лайку, сделали фотографии. «Незнакомые ранее люди стали мне близкими, родными», — растроганно призналась Александра Ильинична. Александра Ильинична перед церемонией закрытия Универсиады • Иностранные гости с неподдельной искренностью высказывались об условиях проживания в Деревне Универсиады. Кто–то удивлялся разнообразию питания: в ресторане было представлено четыре разные кухни. Другие поражались тому, что в номере прямо из крана течёт горячая вода и можно мыться, сколько хочешь. А медиадиректор американской команды призналась, что её самая большая мечта — купить настоящую шапку–ушанку. За эти дни в Деревне появились даже свои байки. Когда приезжала очередная спортивная делегация, на площади приветствий проводили церемонию в её честь. Гостям дарили подарки, в том числе изготовленные руками волонтёров «Норникеля», жителей Красноярья и других регионов страны. Те в свою очередь тоже делали презенты. И вот стали ходить разговоры, что спортсмены из Монголии привезли с собой коня. Оказалось, что конь всё же не живой, а статуэтка. Игра в гигантские шахматы с китайскими спортсменками

Михаил Туаев Фото Наталии Поповой и с сайта krsk2019.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Волонтёрство для меня — новый опыт. В Красноярске я напиталась солнцем, позитивом и интересными впечатлениями. Сейчас сложно представить, что этого в моей жизни могло и не быть. А началось всё два года назад, когда «Норникель» объявил набор в группу добровольцев и я отправила организаторам свою заявку. Необходимые качества у меня, по моим представлениям, были. Английским владею. С коммуникабельностью и ответственностью проблем нет. И всё–таки я сомневалась... Получив подтверждение из Москвы, была на седьмом небе от счастья! Казалось, что я одна такая. Но потом узнала, что на Универсиаду от «Норникеля» поедет целая сотня корпоративных волонтёров.Готовили нас серьёзно. Для обучения добровольцев в Норильск не единожды приезжали преподаватели Сибирского федерального университета, объяснявшие нам основные принципы конфликтологии, психологии и других важных дисциплин... Мы проигрывали сценарии различных ситуаций, которые могли возникнуть на Универсиаде. К примеру, как себя вести с пожилыми людьми, которые очень хотят попасть на соревнования, но по какой–то причине у них нет билета. Или что делать, если на открытом стадионе во время матча пошёл снег с дождём, а болельщики выказывают недовольство...Такое же обучение было организовано уже непосредственно перед Универсиадой в Красноярске. Там посвящали даже в тайны актёрского мастерства. Атташе команд разбирались в особенностях менталитета разных стран — ясно же, что реакция японца и европейца на тот же утерянный багаж будет разной, и, соответственно, от этого зависят и действия волонтёра. Для меня же наиболее полезными оказались занятия по командообразованию.В дни Студенческих игр я должна была работать ассистентом редактора сайта Универсиады. Поначалу не могла смириться с этим: ехала ведь за эмоциями, новыми знакомствами и, главное, за практикой в английском. Была уверена, что для этих целей лучше всего подходит должность атташе команды. Но, оказалось, на эту позицию могли претендовать только жители Красноярска. С сомнениями было покончено, когда услышала, что некоторые волонтёры, отказавшиеся от предложенных им функций, в итоге очищали дорожки от снега или убирали мусор в парке.Всё в конце концов сложилось отлично: помимо работы с текстами мне довелось много общаться со спорт-сменами, брать у них комментарии. Я постоянно практиковалась в английском. Собственно, как и хотела.Первое впечатление по прибытии в Красноярск — огромная очередь за аккредитацией. Но при этом кругом шутки, смех. Вспомнился даже пионерский лагерь. Атмосфера непередаваемая! Я получила транспортную карту, сим–карту и униформу волонтёра, от которой была в полнейшем восторге. К слову, «своих» размеров хватило далеко не всем: вместо 5000 добровольцев в Красноярск приехали 5800.Отдельная тема для разговора — студенческий жилой комплекс: «Перья» никак не вписывались в мои привычные представления об общежитиях. Новые здания, комфортабельные комнаты с кухонной зоной, шкафом с зеркалом от пола до потолка, даже с креслицами и столиком на балконе. Здесь предусмотрели абсолютно всё.Мы начали присматриваться друг к другу. Что удивило — это количество молодых людей, которые уже не в первый раз выступают в роли добровольных помощников на масштабных мероприятиях. Я узнала, что у братства волонтёров есть свои негласные традиции. К примеру, соприкасаться ладонями при встрече — давать «пять». В первый раз, столкнувшись с этим, я растерялась, не могла понять, чего от меня хотят. Потом такое приветствие вошло в привычку.Первую неделю я плохо ориентировалась в Деревне Универсиады. Путалась в «трёх соснах». Было ощущение, словно я прохожу какой–то бесконечный квест. В наши обязанности входило проводить пресс–туры для журналистов, и я очень переживала, справлюсь ли с этим. Но потом освоилась.Деревня Универсиады — один из самых интересных её объектов. Причём это не только моё мнение. Множество локаций, знакомящих иностранных спортсменов с историей и культурой России. Центр религий. Салон красоты. Почтовое отделение. Лаунж–зоны, где можно было отдохнуть и даже поиграть. Представьте себе шахматы: «доска» размером с комнату, фигуры — почти в человеческий рост...Все спортсмены были под сильным впечатлением от этнозоны, устроители которой — сотрудники парка флоры и фауны «Роев ручей» — предлагали гостямпоучаствовать в мастер–классах: изготовить маленьких шаманчиков, раскрасить обереги с изображением того или иного животного. Здесь можно было погладить оленя, сфотографироваться с хаски. Спортсменам поведали, что если собака «лайкнет» — лизнёт, то на соревнованиях их ждёт медаль. Все как дети в это верили и всячески старались расположить к себе хаски.А в сказочной избушке на курьих ножках вовсю отжигала Баба–яга, с которой можно было поводить хороводы, сплясать, сделать фото на память. Здесь был постоянный аншлаг. Гости отмечали невероятно тёплую атмосферу, отзывчивость и доброжелательность сибиряков и волонтёров.Побывать на церемониях открытия и закрытия Универсиады мне не удалось. Тем не менее ощущение полного присутствия в «Платинум Арене» было: специальная система в пресс–центре позволяла увидеть всё, что делается на любом объекте зимних Студенческих игр.Мы надеялись, что у нас как волонтёров будет возможность посетить большинство спортивных баталий, но с учётом того, сколько зрителей приходило на стадионы, сделать это оказалось довольно затруднительно. Зато мы смогли побывать на экскурсиях по городу, сходить на концерт известного британского певца Джона Ньюмана и посмотреть выступление команд КВН из Высшей лиги, которые обычно видим только по телевизору. Ещё одно интересное событие — Универвидение, студенческий аналог Евровидения, куда мы тоже смогли попасть бесплатно.Для волонтёров действовала мотивационная программа: тех, кто хорошо работал, поощряли сувенирами и даже билетами на соревнования.Мне посчастливилось дважды побывать на хоккее. На матче Россия — США я увидела первую шайбу, которую наши спортсмены забили в ворота соперника. К сожалению, из–за работы пришлось уйти до окончания игры. Кстати, наши тогда победили. Ещё больше эмоций вызвала финальная игра, где Россия выступала против Словакии. Надо было видеть, что творилось на трибунах! Зрители вскакивали с мест, как только шайба летела в сторону противника... А уж если она оказывалась в воротах, приходилось беречь уши. Болельщики неистовствовали. В очередной раз убеждаюсь: видеть событие вживую и по телевизору — совершенно разные вещи. Хоккей меня раньше никогда не привлекал. Так же, как и кёрлинг. Теперь мои предпочтения изменились.Прощаться друг с другом оказалось сложно, мы стали дружной командой. Финальный аккорд — церемония «Спасибо волонтёрам», которую устроили для нас организаторы Студенческих игр. Директор департамента зимних универсиад FISU Милан Августин отметил со сцены, что такой Универсиады за всю историю проведения Игр ещё не было. Во–первых, по числу спортсменов — в Красноярск приехали 3000 человек из 58 стран. Для сравнения: на XXX Всемирной зимней универсиаде, которая пройдёт в швейцарском Люцерне в 2021 году, планируется собрать только 1600 спортсменов и 3000 волонтёров. Задачу, которую ставили организаторы, — чтобы наша Универсиада стала самым дружественным зимним спортивным событием в мире, Россия выполнила. «Мы будем вспоминать Красноярск и эту Универсиаду», — сказал Милан Августин. Признаюсь: и мы тоже. Хотя большинство из волонтёров точку на этом не ставит.Несколько дней назад я отправила заявку в Швейцарию.

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