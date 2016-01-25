[Индекс номера 54 (11.04.2019)]



Вопрос недели

Что вы готовы делать бесплатно?

В наше время на волонтёров нередко смотрят с недоумением: как это так — задарма тратить своё время и силы на чужих людей? Есть же специалисты, им за это платят, вот пусть и занимаются своим делом. Что интересно, такая позиция у многих прекрасно уживается с представлением о том, что им все вокруг должны. Но, к счастью, есть и те, кто способен всерьёз задуматься и подробно ответить на вопрос: Что вы готовы делать бесплатно?

Мария, норильчанка, мама двоих сыновей: – Я за волонтёрство, готова делать всё от меня зависящее, чтобы менять окружающее пространство к лучшему: сажать цветы, убираться во дворе. Мне нравится акция «Привет, сосед» и всё, что позволяет освободиться от менталитета временщика. Считаю очень важным поддерживать пожилых людей. Когда мне было 14 лет, я из Кайеркана приезжала в дом престарелых на ул. Лауреатов. Мы с подругой покупали пирожные, пили со стариками чай и болтали о жизни. А мой бывший одноклассник помогает встать на ноги тем, кто, выйдя из тюрьмы, остался без жилья. Он мечтает организовать в Кайеркане что–то вроде талнахского фонда «Лествица». Подруга– дерматолог работает с подростками из детского дома. Проблемы с внешностью, возникающие в переходном возрасте, решать дорого, а она делает это бесплатно, покупая материалы за свой счёт. Я считаю их позицию правильной и готова участвовать в подобных начинаниях.

Виталий Фёдоров, гость города: – Я думаю, каждый должен по мере сил служить обществу. Я, например, состою в поисково–спасательном отряде Liza alert, хотя, признаюсь, из–за частых командировок не могу участвовать в его работе с полной нагрузкой. Готов помогать детям и семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. А вообще, на мой взгляд, волонтёрство в первую очередь приносит людям чувство удовлетворения от того, что жизнь вокруг становится лучше.

Светлана, норильчанка с активной жизненной позицией: – Лично я к волонтёрству отношусь скептически и отличаю его от добровольческой помощи. Анонимно участвовать в сборе вещей для пострадавших от пожара, опекать одинокую бабушку, помогать спасателям в поиске заблудившегося в лесу человека — это оказание реальной добровольной помощи. В этом я, да и любой нормальный человек будет готов участвовать, но только без селфи, без флагов, без колонн и маршей. А волонтёрство в том виде, в котором оно сейчас существует — это бесплатная рабочая сила. Например, привлечение волонтёров к мероприятиям, на мой взгляд, просто способ сэкономить бюджет: «Это у нас бесплатно, это сделают волонтёры». Исключение — волонтёрство на Олимпиаде или Универсиаде. Там действительно интересно, но туда и попасть непросто. Это моё личное мнение, я его никому не навязываю.

Андрей Дустимов, педагог–организатор ДЮЦ «Горка»: – Я готов вкладывать свои профессиональные умения в благотворительную деятельность. Как сценарист и режиссёр с активистами «Горки» участвую в акции «Добрый доктор». Мы устраиваем игровые программы для ребят в детской больнице. К июню подготовим новую программу. А недавно мы вместе со всеми коллективами ДТДМ присоединились к благотворительной ярмарке, которую организовали по инициативе ДЮЦ «Алькор».

Юлия Ланская, менеджер банка: — На бесплатную работу у меня не хватает времени, слишком много сил отнимает основная. Но я с уважением отношусь к людям, занимающимся волонтёрством, особенно если они это делают от души, а не для галочки — к сожалению, и с такими сталкиваться приходилось. Я очень люблю животных, у нас дома всегда живут или кошки, или собаки. И, пожалуй, я согласилась бы безвозмездно потрудиться в приюте для животных, даже готова по мере возможности помогать материально, только не знаю, как это правильно сделать, с чего начать.

Александра Болохова, менеджер кинотеатра «Родина»: – Я готова помогать свой «Родине», даже если это не оплачивается. Нередко выхожу на работу по выходным, чтобы подсобить в проведении различных мероприятий. Просто я люблю место, где тружусь, своё дело. Недавно участвовала в благотворительном проекте волонтёров «Комбината Добра»: в нашем КВКО «Экран» прошла акция для деток с ОВЗ «Свет через цвет», занималась с ребятишками пальчиковым рисованием. У меня подрастает сынок, со временем приобщу и его к добрым делам. Уверена, если даришь добро людям, то оно к тебе вернётся.

Говорит эксперт Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» – Если отвлечься от моей сегодняшней работы и представить, что я уже живу на материке, я готова бесплатно участвовать в различных благотворительных акциях. Готова бескорыстно делиться своим опытом в благотворительности, раскрывать профессиональные секреты. Если человек однажды решил помогать и приносить реальную пользу людям, участвовать в решении социальных проблем, то он уже не сможет жить без этого. Он будет искать и обязательно найдёт сферу применения своих сил, знаний и энергии. Я готова бесплатно посещать больницы и навещать одиноких взрослых и стариков, потому что они часто остаются без внимания детей и близких и страдают от этого. Я готова дарить им свою заботу. Сегодня у меня как у председателя благотворительного фонда другие обязанности, но многие вещи я делаю бесплатно и сейчас, порой мимоходом, в промежутках между решением основных задач. Одно из направлений деятельности фонда — это взаимодействие с добровольцами, которые с самого начала не рассчитывают на денежное вознаграждение, но хотят узнать, как правильно действовать и кому нужно помогать. За четыре года работы в фонде я заметила, что волонтёрами становятся люди, сами прошедшие через какие–то трудности, те, кто понимает, как важна бывает поддержка. Есть и другая категория — это люди с высокой социальной ответственностью, которые задаются вопросом: «Кто, если не мы?». Меня радует, что сегодня волонтёрство в Норильске стало более осознанным и организованным. Оно сближает и объединяет людей, которые не просто хотят участвовать в движении, а чётко знают, зачем им это нужно. Добровольцами становятся и молодые люди, и норильчане серебряного возраста, у которых есть опыт, время и желание делиться ими. Я считаю, что волонтёрство не должно переходить на денежные рельсы ни при каких обстоятельствах, иначе теряется смысл и помощь превращается в обычное оказание услуг. Есть и духовная сторона добровольчества. Человек получает гораздо больше, когда что–то делает бескорыстно, по зову души, и это бесценно. Ты даришь своё время, свои знания, эмоции и сопереживание, а взамен приобретаешь умение общаться с разными людьми и разбираться в них, новые знакомства, навыки организации и проведения различных акций и мероприятий. Занимаясь волонтёрством, ты попадаешь в мир людей, которые состоялись и нашли своё место в жизни, учишься у них и тем самым расширяешь собственные границы и возможности. А этого не купишь ни за какие деньги. Добавлю, что всё это возможно при условии, что добровольческая работа ведётся системно. Иначе даже самое прекрасное начинание потихоньку угасает. У тебя должна быть постоянная обратная связь с добровольцами. Недостаточно привлекать волонтёров только к участию в событийных мероприятиях. Человек, который пришёл в добровольчество, уже готов заниматься этим постоянно. А если его помощь нужна время от времени, он теряет интерес, ощущает свою ненужность и идёт искать место, где будет чувствовать себя востребованным. На одной из конференций я услышала такую фразу: «Хорошо работать с теми, с кем ты ещё и дружишь». И это правильно. В добровольческой работе важно чувство локтя, командный дух. В Норильске благоприятные условия для развития волонтёрского движения. Можно выбрать по душе любое из множества направлений и воплощать свои идеи в жизнь.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я за волонтёрство, готова делать всё от меня зависящее, чтобы менять окружающее пространство к лучшему: сажать цветы, убираться во дворе. Мне нравится акция «Привет, сосед» и всё, что позволяет освободиться от менталитета временщика. Считаю очень важным поддерживать пожилых людей. Когда мне было 14 лет, я из Кайеркана приезжала в дом престарелых на ул. Лауреатов. Мы с подругой покупали пирожные, пили со стариками чай и болтали о жизни. А мой бывший одноклассник помогает встать на ноги тем, кто, выйдя из тюрьмы, остался без жилья. Он мечтает организовать в Кайеркане что–то вроде талнахского фонда «Лествица». Подруга– дерматолог работает с подростками из детского дома. Проблемы с внешностью, возникающие в переходном возрасте, решать дорого, а она делает это бесплатно, покупая материалы за свой счёт. Я считаю их позицию правильной и готова участвовать в подобных начинаниях.– Я думаю, каждый должен по мере сил служить обществу. Я, например, состою в поисково–спасательном отряде Liza alert, хотя, признаюсь, из–за частых командировок не могу участвовать в его работе с полной нагрузкой. Готов помогать детям и семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. А вообще, на мой взгляд, волонтёрство в первую очередь приносит людям чувство удовлетворения от того, что жизнь вокруг становится лучше.– Лично я к волонтёрству отношусь скептически и отличаю его от добровольческой помощи. Анонимно участвовать в сборе вещей для пострадавших от пожара, опекать одинокую бабушку, помогать спасателям в поиске заблудившегося в лесу человека — это оказание реальной добровольной помощи. В этом я, да и любой нормальный человек будет готов участвовать, но только без селфи, без флагов, без колонн и маршей. А волонтёрство в том виде, в котором оно сейчас существует — это бесплатная рабочая сила. Например, привлечение волонтёров к мероприятиям, на мой взгляд, просто способ сэкономить бюджет: «Это у нас бесплатно, это сделают волонтёры». Исключение — волонтёрство на Олимпиаде или Универсиаде. Там действительно интересно, но туда и попасть непросто. Это моё личное мнение, я его никому не навязываю.– Я готов вкладывать свои профессиональные умения в благотворительную деятельность. Как сценарист и режиссёр с активистами «Горки» участвую в акции «Добрый доктор». Мы устраиваем игровые программы для ребят в детской больнице. К июню подготовим новую программу. А недавно мы вместе со всеми коллективами ДТДМ присоединились к благотворительной ярмарке, которую организовали по инициативе ДЮЦ «Алькор».— На бесплатную работу у меня не хватает времени, слишком много сил отнимает основная. Но я с уважением отношусь к людям, занимающимся волонтёрством, особенно если они это делают от души, а не для галочки — к сожалению, и с такими сталкиваться приходилось. Я очень люблю животных, у нас дома всегда живут или кошки, или собаки. И, пожалуй, я согласилась бы безвозмездно потрудиться в приюте для животных, даже готова по мере возможности помогать материально, только не знаю, как это правильно сделать, с чего начать.– Я готова помогать свой «Родине», даже если это не оплачивается. Нередко выхожу на работу по выходным, чтобы подсобить в проведении различных мероприятий. Просто я люблю место, где тружусь, своё дело. Недавно участвовала в благотворительном проекте волонтёров «Комбината Добра»: в нашем КВКО «Экран» прошла акция для деток с ОВЗ «Свет через цвет», занималась с ребятишками пальчиковым рисованием. У меня подрастает сынок, со временем приобщу и его к добрым делам. Уверена, если даришь добро людям, то оно к тебе вернётся.

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