[Индекс номера 54 (11.04.2019)]



Память

Александр Носов

6 апреля 2019 года в Москве на 86–м году жизни скончался норильчанин

Александр Носов, чьё имя занесено в «Книгу рекордов России» — за самое большое количество поэтических приглашений к тосту, написанных экспромтом. Выходец из Донбасса, северянин с 1958 года, ветеран Норильского комбината, горняк, строитель и предприниматель, он много лет вдохновенно сочинял поэтические экспромты в честь известных норильчан, различных коллективов, знаковых городских событий. Александр Носов дважды издавал свою «Книгу поэтических экспромтов» и, по словам друга–поэта Юрия Бариева, «впервые в истории литературы создал поэтическую энциклопедию города в портретах». Его книга — памятник строителям нашего заполярного города, а теперь и автору, с которым простились в Москве 9 апреля. Александр Иванович Носов упокоился на Троекуровском погосте столицы рядом с женой Зоей Николаевной. Светлая и добрая им память!

Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда , чьё имя занесено в «Книгу рекордов России» — за самое большое количество поэтических приглашений к тосту, написанных экспромтом.Выходец из Донбасса, северянин с 1958 года, ветеран Норильского комбината, горняк, строитель и предприниматель, он много лет вдохновенно сочинял поэтические экспромты в честь известных норильчан, различных коллективов, знаковых городских событий. Александр Носов дважды издавал свою «Книгу поэтических экспромтов» и, по словам друга–поэта Юрия Бариева, «впервые в истории литературы создал поэтическую энциклопедию города в портретах». Его книга — памятник строителям нашего заполярного города, а теперь и автору, с которым простились в Москве 9 апреля.Александр Иванович Носов упокоился на Троекуровском погосте столицы рядом с женой Зоей Николаевной. Светлая и добрая им память!

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