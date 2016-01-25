12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. Накануне норильская школа № 8 имени космонавта Германа Титова получила посылку из Звёздного городка.
Имя этого космонавта, дублёра Юрия Гагарина, совершившего потом первый длительный космический полёт, носила в советское время пионерская дружина школы, для её музея авиации и космонавтики он однажды прислал поздравительную открытку. Германа Степановича не стало в 2000–м, но память о нём верно хранят в школе, и год назад ей было присвоено имя великого космонавта за активную деятельность в продвижении космических знаний.
Сейчас здесь проходит традиционная декада «Время первых!», которая завершится 13 апреля «Лыжнёй Титова». Также проводилась Всероссийская акция «Гагаринский урок «Космос — это мы», посвящёння 85–летию со дня рождения первого космонавта. Темы уроков разработали в Центре подготовки космонавтов. Поучаствовали и во Всероссийской акции «Космос с РДШ», это российское движение школьников впервые объединило ребят под песню «Я — ракета» на стадионе «Заполярник» в космическом флешмобе.
Вчера, 11 апреля, в школе торжественно открыли 12 парт героя космоса — для каждого класса начальной школы. По итогам анкетирования выбрали из списка космонавтов 13 наиболее выдающихся. Среди них — Юрий Гагарин, Герман Титов и 118–й космонавт России Олег Артемьев, который в 2016 году побывал в 8–й школе. Право сидеть за особыми партами получили самые достойные ребята, которые отличились в учёбе, спорте, общественной жизни. А старшеклассники устроили перед зданием школы арт–моб «Кедр–Орёл», изобразив в буквах с помощью цветных листов космические позывные Юрия Гагарина и Германа Титова. 12 апреля в школе презентуют парту Титова, которая пока будет стоять в музее. В этот день представят и новый герб школы, который школьники, учителя и выпускники создали по своим эскизам вместе с дизайнерами из Санкт–Петербурга.
Работает почта космонавтов: каждый может опустить своё послание в специальный ящик, установленный на школьной выставке, посвящённой Герману Титову. Все письма отправят в Звёздный городок вместе с материалами о том, как прошла декада «Время первых!». Ребята вместе с родителями создавали всевозможные ракеты, придумывали образы космонавтов будущего, инопланетян. Участвовали и в «Норильском техносалоне». Лучшие работы выставлены в СЮТ и в школе, где появилась и 3D–инсталляция солнечной системы. Провели и космическую квест–игру, звёздный шахматно–шашечный турнир и эстафету. Космонавтам расскажут и о необычном уроке физкультуры «Гигиена питания и физические нагрузки в космосе», подготовленном в партнёрстве с Мемориальным музеем космонавтики на ВДНХ.
Сегодня по традиции из 8–й школы уйдёт поздравительная телеграмма в Звёздный городок. А в канун праздника оттуда пришла посылка — в ответ на присланные ребятами новогодние подарки. Космонавт Валерий Корзун сообщил, что забирает в свою коллекцию новую работу, автор которой Вилия Шевченко. Космонавты прислали личные фото с поздравлениями и другим школьникам, подготовившим для них подарки. В посылке были и фото интересных видов из космоса, они войдут в коллекцию школьного музея.
В день праздника на экскурсии в музее побывают и представители других школ. Ребята познакомятся с уникальными экспонатами, среди которых немало подаренных космонавтами. Этим летом музей планируют перевести в бОльшее помещение на первом этаже. Там появится свой импровизированный мини–ЦУП — Центр управления полётами, ребята онлайн смогут заходить на сайт Центра подготовки космонавтов, чтобы смотреть прямые трансляции запуска космических кораблей. Ирина ДаниленкоФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда