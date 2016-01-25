[Индекс номера 55 (12.04.2019)]



Актуально

Природа возьмёт своё

Главным событием уходящей недели стал Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», на котором обсуждались различные аспекты развития этого региона, но самая животрепещущая тема — климатические изменения. Как отметил на форуме Владимир Путин, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир, и это тревожная тенденция.





Тёплое будущее Севера О теме потепления в высоких широтах сейчас пишут все российские СМИ. Например, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Парламентской газете» рассказал, что изменения глобального климата очень неоднородны: в умеренных широтах они выражены, в полярных — более заметны. А в Арктике — просто фантастические: в районе архипелага Северная Земля (это прямо над Таймыром. — Авт.) среднегодовая температура бывает выше нормы на восемь градусов. Вильфанд прогнозирует, что к концу XXI века бОльшую часть года воды Арктики будут свободны ото льда, а общее повышение температуры на территории региона изменит характер погоды по всей Евразии — температура зимой будет чаще скакать от минусовых отметок к нулю и станет дождливее. На вопрос, как влияет потепление в Арктике на нашу жизнь, эксперт отметил, что дыхание Арктики сделало наши зимы более мягкими. Идёт перемещение зоны вечной мерзлоты к Северу, происходит оттаивание почв. Между тем на «принципе вечности» построена вся инфраструктура заполярных городов. И несущая способность их инженерных сооружений, конструкций и фундаментов жилых домов из–за таяния мерзлоты под угрозой, что чревато трагическими последствиями. Наблюдения за ледовой обстановкой в Северном Ледовитом океане показывают, что большинство нынешних льдин существуют не более четырёх–шести месяцев. Как следствие, в Арктике уже четыре года не организуют полярные станции на дрейфующих льдах. Просто невозможно найти льдину с теми свойствами и качествами, которые бы позволили установить на ней лагерь. С другой стороны, в связи с уменьшением льда в Арктике упростился проход по Северному морскому пути. Этот кратчайший водный путь между Европой и Азиатско–Тихоокеанским регионом будут чаще использовать в торговых связях. В целом же расчёты большинства учёных сводятся к тому, что к концу этого века 9–10 месяцев в году Арктика будет свободна ото льда, что повлечёт за собой изменения в государственной политике, транспортной и военной сферах.







Севморпуть — круглый год «Российская газета» также рассказала о перспективах развития Северного морского пути, в частности, объём его грузовой базы к 2024 году должен составить 80 миллионов тонн. И этим потенциал Севморпути не ограничится, заявил изданию министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Он также отметил, что потепление в Арктике, возможно, вызвано какой–либо естественной цикличностью. «Уже видна миграция определённых видов животных: лиса стала выше продвигаться и уже появляется за полярным кругом. Меняется среда обитания леммингов, мышей–полёвок, за ними движутся и другие виды. Изменения идут и требуют анализа и наблюдений. Я рад, что в Арктику возвращаются постоянные научные стационары и экспедиции», — рассказал Дмитрий Кобылкин «Российской газете». По его словам, примером такого возвращения науки в Арктику стала стартовавшая в марте полярная экспедиция «Трансарктика–2019», которая должна усовершенствовать систему гидрометеорологической безопасности морской деятельности России в Арктике. На эти исследования выделено почти 870 миллионов рублей. «Проект уникальный, мы давно не занимались такими исследованиями, и дело в том, что нам сегодня это по большему счёту жизненно необходимо. Исследования будут касаться в первую очередь изучения потенциала Северного морского пути, который планируется сориентировать на круглогодичную навигацию», — добавил министр.



Замкнутый круг Газета «Коммерсантъ» на этой неделе рассказала о том, что Арктика попала в замкнутый круг глобального потепления. Чем выше температуры, тем быстрее тают льды и оттаивает мерзлота, эти процессы высвобождают метан, усиливая парниковый эффект. Прошедший 2018 год в Арктике стал вторым в списке самых тёплых за последние 80 лет, говорится в выпущенном в марте докладе Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за прошлый год. При этом, отмечается в документе, температуры в среднем для Русского Севера растут высокими темпами — на три четверти градуса за десятилетие. «В Арктике 2018 год был очень тёплым (второй с 1936 года): среднегодовая температура на 2,5 градуса выше нормы», — цитирует доклад «Коммерсантъ». Области крупных положительных аномалий температуры располагались в основном в восточной части евразийской территории России, особенно на Чукотке. В целом метеорологи отмечают постоянный рост средних значений температуры для всей Северной полярной области России с 1989–го по 2018 год. В нашей Арктике среднегодовые температуры уже выросли за последние годы на шесть–семь градусов. Главным последствием потепления учёные считают сразу два феномена: смещение климатических поясов и передвижение связанных с ними представителей флоры и фауны, изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Так, в российской и канадской Арктике весна теперь наступает на две–три недели раньше нормы, а темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников фактически удвоились. Таяние вечной мерзлоты приведёт к разрушениям объектов инфраструктуры, транспортным рискам и сокращению продолжительности эксплуатации зимних дорог по рекам. Кроме того, в результате изменений температурно–ветрового режима увеличивается скорость ветра. Температуры стремительно растут и в районе Северного морского пути: с конца 1990–х годов они повысились примерно на пять градусов зимой и на градус летом. Ледяной покров в сибирских арктических морях к концу лета быстро сокращается начиная с 1998 года, говорится в докладе. К 2005 году его площадь достигла 300 тысяч кв. км, но в последние 14 лет колеблется около этого уровня. При этом последние исследования учёных доказывают, что сейчас сложился замкнутый круг, так как Артика становится основным источником одного из двух парниковых газов, ответственных за глобальное потепление, — метана (второй — двуокись углерода, СО2). За последние 150 лет эмиссия метана увеличилась более чем в три с половиной раза. По оценкам учёных NASA, в вечной мерзлоте Арктики заперто 1,5 триллиона тонн реликтового углеводорода. Под влиянием глобального потепления озёра на Аляске и в Сибири начинают отдавать накоплённое в атмосферу. И таким образом таяние льдов разогревает планету сильнее, чем антропогенные выбросы.

Свой взгляд Светлана Гунина, корреспондент «Заполярной Правды» Мы с вами, живя в Норильске, так сказать, в «прихожей» Арктики, сами можем наблюдать изменения климата в заполярных широтах. Были у нас и нетипично мягкие зимы: например, за весь холодный сезон 2012 года температура так и не опустилась до –40 градусов. Видели мы и удивительно тёплые вёсны и осени (+25 градусов в сентябре 2008–го и мае 2011–го). Помним и засуху 2013–го, когда после июльских +30 на Норилке пришлось строить дамбу. Норильская весна с мая передвинулась на апрель, а в этом году из–за оттепели развезло дороги уже в марте. Подтверждают изменения климата и местные специалисты. Так, гляциологи говорят об уменьшении ледников в горах, синоптики фиксируют отклонение среднегодовой температуры от нормы на 5 градусов, а биологи отмечают, что всё чаще в тундре можно встретить редкие для Таймыра виды животных и птиц — лосей, рысей, дятлов. Эти изменения нас удивляют и отчасти радуют, вызывая шутки вроде «лишь бы «полярки» не отменили». Но если получше разглядеть оборотную сторону медали, мы припомним, что оттепели сопровождаются ураганными ветрами, а температуры грунтов в городской черте стремятся к нулевым отметкам. У соседей по Заполярью — и того хуже. На Ямале в мерзлоте оттаяли споры сибирской язвы, а на север Архангельской области пришли энцефалитные клещи. И совсем уж голливудскими декорациями выглядят огромные дыры в земле на Ямале, на Гыдане и у нас, на Таймыре: глубиной свыше 100 метров, а диаметром — от 4 до 40 метров. Причиной дыр стал метан, скопившийся за сотни лет в недрах и прорывающийся через оттаявшую корку мерзлоты с силой пушечного ядра. Доказательств климатических изменений предостаточно, и давно пора переходить от обсуждения «кто виноват» к решениям «что делать». Но карту глобального потепления чаще разыгрывают политики, когда им нужно обвинить оппонентов. А вот учёные говорят, что роль человека в нынешнем сценарии не так уж велика, и потепление наступило бы и без нас. Основная его причина — в цикличности глобальной погоды Земли. Под влиянием периодических изменений солнечной активности, земной орбиты, угла наклона планетарной оси чередуются потепления и похолодания: от минимума к максимуму и снова к минимуму — по параболе. При этом есть как короткие циклы (норильские синоптики отмечают длину локального погодного цикла в 15 лет), так и глобальные периоды, действующие в масштабе всей планеты. Например, учёные, изучающие ледовый керн на станции «Восток» в Антарктиде, пришли к выводу, что примерно раз в 100 тысяч лет на Земле происходит быстрый подъём температуры — интенсивное потепление, а за ним — медленное остывание и долгий холодный период. Подтверждения этому можно найти в нашей истории: например, в XVII веке поморы на деревянных кочах проходили там, где в XIX–XX веках ледокольные суда, буксуя в тяжёлых льдах, с трудом пробивали Севморпуть. Учёные, с оговоркой на приблизительность расчётов, говорят, что следует готовиться не к потеплению, а к похолоданию. В 2030 годах ожидается спад солнечной магнитной активности, и климатический максимум пойдёт на убыль. Посмотрим, сбудется ли этот прогноз. Но хотелось бы, чтобы россияне следили за арктическим климатом не в роли пассивных наблюдателей, а как владельцы сети исследовательских и метеорологических полярных станций. Возвращение науки в Арктику, на мой взгляд, — лучший способ её освоения.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О теме потепления в высоких широтах сейчас пишут все российские СМИ. Например, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Парламентской газете» рассказал, что изменения глобального климата очень неоднородны: в умеренных широтах они выражены, в полярных — более заметны. А в Арктике — просто фантастические: в районе архипелага Северная Земля (это прямо над Таймыром. —) среднегодовая температура бывает выше нормы на восемь градусов. Вильфанд прогнозирует, что к концу XXI века бОльшую часть года воды Арктики будут свободны ото льда, а общее повышение температуры на территории региона изменит характер погоды по всей Евразии — температура зимой будет чаще скакать от минусовых отметок к нулю и станет дождливее.На вопрос, как влияет потепление в Арктике на нашу жизнь, эксперт отметил, что дыхание Арктики сделало наши зимы более мягкими. Идёт перемещение зоны вечной мерзлоты к Северу, происходит оттаивание почв. Между тем на «принципе вечности» построена вся инфраструктура заполярных городов. И несущая способность их инженерных сооружений, конструкций и фундаментов жилых домов из–за таяния мерзлоты под угрозой, что чревато трагическими последствиями.Наблюдения за ледовой обстановкой в Северном Ледовитом океане показывают, что большинство нынешних льдин существуют не более четырёх–шести месяцев. Как следствие, в Арктике уже четыре года не организуют полярные станции на дрейфующих льдах. Просто невозможно найти льдину с теми свойствами и качествами, которые бы позволили установить на ней лагерь. С другой стороны, в связи с уменьшением льда в Арктике упростился проход по Северному морскому пути. Этот кратчайший водный путь между Европой и Азиатско–Тихоокеанским регионом будут чаще использовать в торговых связях. В целом же расчёты большинства учёных сводятся к тому, что к концу этого века 9–10 месяцев в году Арктика будет свободна ото льда, что повлечёт за собой изменения в государственной политике, транспортной и военной сферах.«Российская газета» также рассказала о перспективах развития Северного морского пути, в частности, объём его грузовой базы к 2024 году должен составить 80 миллионов тонн. И этим потенциал Севморпути не ограничится, заявил изданию министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Он также отметил, что потепление в Арктике, возможно, вызвано какой–либо естественной цикличностью.«Уже видна миграция определённых видов животных: лиса стала выше продвигаться и уже появляется за полярным кругом. Меняется среда обитания леммингов, мышей–полёвок, за ними движутся и другие виды. Изменения идут и требуют анализа и наблюдений. Я рад, что в Арктику возвращаются постоянные научные стационары и экспедиции», — рассказал Дмитрий Кобылкин «Российской газете». По его словам, примером такого возвращения науки в Арктику стала стартовавшая в марте полярная экспедиция «Трансарктика–2019», которая должна усовершенствовать систему гидрометеорологической безопасности морской деятельности России в Арктике. На эти исследования выделено почти 870 миллионов рублей. «Проект уникальный, мы давно не занимались такими исследованиями, и дело в том, что нам сегодня это по большему счёту жизненно необходимо. Исследования будут касаться в первую очередь изучения потенциала Северного морского пути, который планируется сориентировать на круглогодичную навигацию», — добавил министр.Газета «Коммерсантъ» на этой неделе рассказала о том, что Арктика попала в замкнутый круг глобального потепления. Чем выше температуры, тем быстрее тают льды и оттаивает мерзлота, эти процессы высвобождают метан, усиливая парниковый эффект. Прошедший 2018 год в Арктике стал вторым в списке самых тёплых за последние 80 лет, говорится в выпущенном в марте докладе Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за прошлый год. При этом, отмечается в документе, температуры в среднем для Русского Севера растут высокими темпами — на три четверти градуса за десятилетие. «В Арктике 2018 год был очень тёплым (второй с 1936 года): среднегодовая температура на 2,5 градуса выше нормы», — цитирует доклад «Коммерсантъ».Области крупных положительных аномалий температуры располагались в основном в восточной части евразийской территории России, особенно на Чукотке. В целом метеорологи отмечают постоянный рост средних значений температуры для всей Северной полярной области России с 1989–го по 2018 год. В нашей Арктике среднегодовые температуры уже выросли за последние годы на шесть–семь градусов.Главным последствием потепления учёные считают сразу два феномена: смещение климатических поясов и передвижение связанных с ними представителей флоры и фауны, изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Так, в российской и канадской Арктике весна теперь наступает на две–три недели раньше нормы, а темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников фактически удвоились. Таяние вечной мерзлоты приведёт к разрушениям объектов инфраструктуры, транспортным рискам и сокращению продолжительности эксплуатации зимних дорог по рекам. Кроме того, в результате изменений температурно–ветрового режима увеличивается скорость ветра.Температуры стремительно растут и в районе Северного морского пути: с конца 1990–х годов они повысились примерно на пять градусов зимой и на градус летом. Ледяной покров в сибирских арктических морях к концу лета быстро сокращается начиная с 1998 года, говорится в докладе. К 2005 году его площадь достигла 300 тысяч кв. км, но в последние 14 лет колеблется около этого уровня.При этом последние исследования учёных доказывают, что сейчас сложился замкнутый круг, так как Артика становится основным источником одного из двух парниковых газов, ответственных за глобальное потепление, — метана (второй — двуокись углерода, СО2). За последние 150 лет эмиссия метана увеличилась более чем в три с половиной раза. По оценкам учёных NASA, в вечной мерзлоте Арктики заперто 1,5 триллиона тонн реликтового углеводорода. Под влиянием глобального потепления озёра на Аляске и в Сибири начинают отдавать накоплённое в атмосферу. И таким образом таяние льдов разогревает планету сильнее, чем антропогенные выбросы.

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