Каждый год в Норильске проходит фестиваль детского творчества «Театральная весна». Детский сад № 1 «Северок» всегда празднует это событие постановкой масштабного спектакля. На этот раз зрители увидели мюзикл по сказкам Корнея Чуковского.
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Три года назад в саду создали студию творчества «Северная бабочка» для детей и их родителей. Костюмы и декорации для спектаклей здесь делают своими руками и сами пишут сценарии.
— Мы давно хотели порадовать публику чем–нибудь необычным, — рассказывает заведующая детским садом Анна Потейко. — Идея пришла быстро: калейдоскоп сказок. Выбор остановили на произведениях Чуковского. У нас уже есть костюмы зверят, пчёлок, мотыльков, и мы можем всё это использовать в новой постановке.
С начала учебного года в «Северке» готовились к мюзиклу, встречались с родителями. Актёры разучивали роли, репетиции продолжались до самой премьеры. В спектакле заняты и норильские знаменитости. В их числе — артист Заполярного театра драмы Денис Ганин.
— Мы с «Северком» давние знакомые, и я с радостью согласился выйти на сцену, — поделился Денис Дмитриевич. — Мне досталась роль Айболита, надеюсь, что я не подвёл ребят. Было не очень много времени на раскачку, но всё прошло хорошо.
А вот Бармалея сыграл другой известный папа. Сказочным злодеем стал Владимир Фролочкин, руководитель ансамбля народного танца «Оганер». Его супруга играла тигра, а сынок — обезьянку.
— До этого я участвовал в детской сказке, когда начинал работать во Дворце культуры. Тогда мы поставлили представление по мотивам «Капитана Врунгеля». Я был жуликом–бандитом, а сейчас, как видите, дорос до роли Бармалея, — смеётся Владимир Фролочкин.
Мюзикл длился около часа, большие и маленькие зрители очень сопереживали героям. Бармалей и его шайка получились очень грозными, Бегемот — искренне взволнованным судьбой бедных больных бегемотиков, а Крокодил, проглотивший солнце, устроил настоящий поединок с Медведем!
Мюзикл сопровождался танцами зверушек и бабочек в ярких костюмах, Айболит смешно шутил, принимая пациентов, а каждая сцена была спета незабываемыми красивыми голосами сотрудников детского сада и родителей.
— Мы хотели, чтобы в зале было много детей, чтобы они видели, какие молодцы их родители. А когда они вместе приходят на репетиции, это очень сближает, родители могут побольше узнать о том, чем дышит детский сад, убедиться, что детей здесь действительно любят, — говорит Анна Потейко.
После мюзикла все наперебой фотографировались с артистами и благодарили их за чудесное представление. Ну а дружный коллектив сада уже думает, каким будет следующий спектакль.Полина ЛюбимаяФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда