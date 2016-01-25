[Индекс номера 55 (12.04.2019)]



Детская

И пошли они смеяться, и шутить, и баловаться

Каждый год в Норильске проходит фестиваль детского творчества «Театральная весна». Детский сад № 1 «Северок» всегда празднует это событие постановкой масштабного спектакля. На этот раз зрители увидели мюзикл по сказкам Корнея Чуковского.

Мы живём на Занзибаре, в Калахари и Сахаре Три года назад в саду создали студию творчества «Северная бабочка» для детей и их родителей. Костюмы и декорации для спектаклей здесь делают своими руками и сами пишут сценарии. — Мы давно хотели порадовать публику чем–нибудь необычным, — рассказывает заведующая детским садом Анна Потейко. — Идея пришла быстро: калейдоскоп сказок. Выбор остановили на произведениях Чуковского. У нас уже есть костюмы зверят, пчёлок, мотыльков, и мы можем всё это использовать в новой постановке. С начала учебного года в «Северке» готовились к мюзиклу, встречались с родителями. Актёры разучивали роли, репетиции продолжались до самой премьеры. В спектакле заняты и норильские знаменитости. В их числе — артист Заполярного театра драмы Денис Ганин. — Мы с «Северком» давние знакомые, и я с радостью согласился выйти на сцену, — поделился Денис Дмитриевич. — Мне досталась роль Айболита, надеюсь, что я не подвёл ребят. Было не очень много времени на раскачку, но всё прошло хорошо. А вот Бармалея сыграл другой известный папа. Сказочным злодеем стал Владимир Фролочкин, руководитель ансамбля народного танца «Оганер». Его супруга играла тигра, а сынок — обезьянку. — До этого я участвовал в детской сказке, когда начинал работать во Дворце культуры. Тогда мы поставлили представление по мотивам «Капитана Врунгеля». Я был жуликом–бандитом, а сейчас, как видите, дорос до роли Бармалея, — смеётся Владимир Фролочкин. Мюзикл длился около часа, большие и маленькие зрители очень сопереживали героям. Бармалей и его шайка получились очень грозными, Бегемот — искренне взволнованным судьбой бедных больных бегемотиков, а Крокодил, проглотивший солнце, устроил настоящий поединок с Медведем! Мюзикл сопровождался танцами зверушек и бабочек в ярких костюмах, Айболит смешно шутил, принимая пациентов, а каждая сцена была спета незабываемыми красивыми голосами сотрудников детского сада и родителей. — Мы хотели, чтобы в зале было много детей, чтобы они видели, какие молодцы их родители. А когда они вместе приходят на репетиции, это очень сближает, родители могут побольше узнать о том, чем дышит детский сад, убедиться, что детей здесь действительно любят, — говорит Анна Потейко. После мюзикла все наперебой фотографировались с артистами и благодарили их за чудесное представление. Ну а дружный коллектив сада уже думает, каким будет следующий спектакль.

Полина Любимая Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Три года назад в саду создали студию творчества «Северная бабочка» для детей и их родителей. Костюмы и декорации для спектаклей здесь делают своими руками и сами пишут сценарии.— Мы давно хотели порадовать публику чем–нибудь необычным, — рассказывает заведующая детским садом Анна Потейко. — Идея пришла быстро: калейдоскоп сказок. Выбор остановили на произведениях Чуковского. У нас уже есть костюмы зверят, пчёлок, мотыльков, и мы можем всё это использовать в новой постановке.С начала учебного года в «Северке» готовились к мюзиклу, встречались с родителями. Актёры разучивали роли, репетиции продолжались до самой премьеры. В спектакле заняты и норильские знаменитости. В их числе — артист Заполярного театра драмы Денис Ганин.— Мы с «Северком» давние знакомые, и я с радостью согласился выйти на сцену, — поделился Денис Дмитриевич. — Мне досталась роль Айболита, надеюсь, что я не подвёл ребят. Было не очень много времени на раскачку, но всё прошло хорошо.А вот Бармалея сыграл другой известный папа. Сказочным злодеем стал Владимир Фролочкин, руководитель ансамбля народного танца «Оганер». Его супруга играла тигра, а сынок — обезьянку.— До этого я участвовал в детской сказке, когда начинал работать во Дворце культуры. Тогда мы поставлили представление по мотивам «Капитана Врунгеля». Я был жуликом–бандитом, а сейчас, как видите, дорос до роли Бармалея, — смеётся Владимир Фролочкин.Мюзикл длился около часа, большие и маленькие зрители очень сопереживали героям. Бармалей и его шайка получились очень грозными, Бегемот — искренне взволнованным судьбой бедных больных бегемотиков, а Крокодил, проглотивший солнце, устроил настоящий поединок с Медведем!Мюзикл сопровождался танцами зверушек и бабочек в ярких костюмах, Айболит смешно шутил, принимая пациентов, а каждая сцена была спета незабываемыми красивыми голосами сотрудников детского сада и родителей.— Мы хотели, чтобы в зале было много детей, чтобы они видели, какие молодцы их родители. А когда они вместе приходят на репетиции, это очень сближает, родители могут побольше узнать о том, чем дышит детский сад, убедиться, что детей здесь действительно любят, — говорит Анна Потейко.После мюзикла все наперебой фотографировались с артистами и благодарили их за чудесное представление. Ну а дружный коллектив сада уже думает, каким будет следующий спектакль.

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