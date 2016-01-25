[Индекс номера 55 (12.04.2019)]



ЖКХ

Утром - деньги, вечером - свет

Более 30 тысяч уведомлений о задолженности на общую сумму более 116 миллионов рублей направил НТЭК норильчанам в марте. Долги не оплатили 8 тысяч потребителей. Они рискуют остаться без электричества.

Сегодня договоры на предоставление коммунальных услуг по холодной и горячей воде, отоплению и электроэнергии заключены напрямую с ресурсоснабжающей организацией НТЭК. Потому начисленные за эти услуги суммы в платёжках отражены в разделе «НТЭК», в строках с надписью «прямые договоры». По словам ресурсников, у некоторых потребителей уже образовалась значительная задолженность, которая взыскивается различными путями: реже — обращениями в суд, чаще — самым эффективным методом — отключением электроэнергии до полной оплаты долга. При этом помимо задолженности придётся компенсировать все затраты, связанные с отключением и подключением электричества. – Средства от продажи коммунальных ресурсов предназначены прежде всего для поддержания и модернизации работоспособности систем и оборудования тепло–, водо–, электроснабжения. Так что накопление долгов – не просто нарушение договорных обязательств со стороны потребителей. Это ставит под угрозу безопасность системы жизнеобеспечения города, — отмечают ресурсники. Важно: если в вашей квартире отключили электричество, при погашении задолженности необходимо обязательно указать, что вы хотите оплатить услуги НТЭК непосредственно по прямому договору. В противном случае сумма платежа будет пропорционально распределена между всеми участниками жилищно–коммунального рынка и долг ресурсникам не будет полностью возмещён. А значит, оснований для возобновления подачи электричества не возникнет. – Многие жители пытаются подключиться к сети самостоятельно. Настоятельно не рекомендуем идти на такой шаг: в соответствии со статьей 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях это влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 15 000 рублей, — рассказали в НТЭК. Специалисты также напомнили, что после перехода на прямые договоры за качество предоставления коммунальных услуг, а также непрерывность их подачи отвечают ресурсоснабжающая организация – до многоквартирного дома и управляющая организация – внутри него. – Жилищный кодекс говорит: управляющая компания обязана контролировать качество коммунальных ресурсов до границ общего имущества в доме. Она же должна принимать от потребителей обращения о проблемах с качеством услуг и непрерывностью подачи ресурсов, ошибках при расчёте размера платы за коммунальные услуги. Её обязанность — взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями в случае подобных жалоб. При необходимости потребителям следует обращаться в УК, в том числе по телефону аварийно–диспетчерской службы. А управляющая компания, если причина не во внутридомовых сетях, должна организовать комиссионное обследование с привлечением ресурсоснабжающей организации, – пояснили коммунальники. Что касается перерасчёта за некачественную услугу, то, если причина этого заключается во внутридомовых сетях, потребитель вправе потребовать возмещения убытков со своей управляющей компании. НТЭК пересчитает оплату, если нарушения возникли до границы внутридомовых инженерных систем. Для работы с потребителями и ответов на все интересующие вопросы был открыт новый офис предприятия «Энергосбыт» НТЭК по ул. Энергетической, 5 (телефон 25–75–75). Первого апреля начал работу ещё один офис — на ул. Школьной, 13. Помимо того, интересующую информацию можно найти на сайте oao–ntek.ru, во вкладке «Потребителям МКД».

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня договоры на предоставление коммунальных услуг по холодной и горячей воде, отоплению и электроэнергии заключены напрямую с ресурсоснабжающей организацией НТЭК. Потому начисленные за эти услуги суммы в платёжках отражены в разделе «НТЭК», в строках с надписью «прямые договоры». По словам ресурсников, у некоторых потребителей уже образовалась значительная задолженность, которая взыскивается различными путями: реже — обращениями в суд, чаще — самым эффективным методом — отключением электроэнергии до полной оплаты долга. При этом помимо задолженности придётся компенсировать все затраты, связанные с отключением и подключением электричества.– Средства от продажи коммунальных ресурсов предназначены прежде всего для поддержания и модернизации работоспособности систем и оборудования тепло–, водо–, электроснабжения. Так что накопление долгов – не просто нарушение договорных обязательств со стороны потребителей. Это ставит под угрозу безопасность системы жизнеобеспечения города, — отмечают ресурсники.Важно: если в вашей квартире отключили электричество, при погашении задолженности необходимо обязательно указать, что вы хотите оплатить услуги НТЭК непосредственно по прямому договору. В противном случае сумма платежа будет пропорционально распределена между всеми участниками жилищно–коммунального рынка и долг ресурсникам не будет полностью возмещён. А значит, оснований для возобновления подачи электричества не возникнет.– Многие жители пытаются подключиться к сети самостоятельно. Настоятельно не рекомендуем идти на такой шаг: в соответствии со статьей 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях это влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 15 000 рублей, — рассказали в НТЭК.Специалисты также напомнили, что после перехода на прямые договоры за качество предоставления коммунальных услуг, а также непрерывность их подачи отвечают ресурсоснабжающая организация – до многоквартирного дома и управляющая организация – внутри него.– Жилищный кодекс говорит: управляющая компания обязана контролировать качество коммунальных ресурсов до границ общего имущества в доме. Она же должна принимать от потребителей обращения о проблемах с качеством услуг и непрерывностью подачи ресурсов, ошибках при расчёте размера платы за коммунальные услуги. Её обязанность — взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями в случае подобных жалоб. При необходимости потребителям следует обращаться в УК, в том числе по телефону аварийно–диспетчерской службы. А управляющая компания, если причина не во внутридомовых сетях, должна организовать комиссионное обследование с привлечением ресурсоснабжающей организации, – пояснили коммунальники.Что касается перерасчёта за некачественную услугу, то, если причина этого заключается во внутридомовых сетях, потребитель вправе потребовать возмещения убытков со своей управляющей компании. НТЭК пересчитает оплату, если нарушения возникли до границы внутридомовых инженерных систем. Для работы с потребителями и ответов на все интересующие вопросы был открыт новый офис предприятия «Энергосбыт» НТЭК по ул. Энергетической, 5 (телефон 25–75–75). Первого апреля начал работу ещё один офис — на ул. Школьной, 13. Помимо того, интересующую информацию можно найти на сайте oao–ntek.ru, во вкладке «Потребителям МКД».

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