[Индекс номера 55 (12.04.2019)]

 ЖКХ 
Утром - деньги, вечером - свет

Более 30 тысяч уведомлений о задолженности на общую сумму более 116 миллионов рублей направил НТЭК норильчанам в марте. Долги не оплатили 8 тысяч потребителей. Они рискуют остаться без электричества.
Сегодня договоры на предоставление коммунальных услуг по холодной и горячей воде, отоплению и электроэнергии заключены напрямую с ресурсоснабжающей организацией НТЭК. Потому начисленные за эти услуги суммы в платёжках отражены в разделе «НТЭК», в строках с надписью «прямые договоры». По словам ресурсников, у некоторых потребителей уже образовалась значительная задолженность, которая взыскивается различными путями: реже — обращениями в суд, чаще — самым эффективным методом — отключением электроэнергии до полной оплаты долга. При этом помимо задолженности придётся компенсировать все затраты, связанные с отключением и подключением электричества.
– Средства от продажи коммунальных ресурсов предназначены прежде всего для поддержания и модернизации работоспособности систем и оборудования тепло–, водо–, электроснабжения. Так что накопление долгов – не просто нарушение договорных обязательств со стороны потребителей. Это ставит под угрозу безопасность системы жизнеобеспечения города, — отмечают ресурсники.
Важно: если в вашей квартире отключили электричество, при погашении задолженности необходимо обязательно указать, что вы хотите оплатить услуги НТЭК непосредственно по прямому договору. В противном случае сумма платежа будет пропорционально распределена между всеми участниками жилищно–коммунального рынка и долг ресурсникам не будет полностью возмещён. А значит, оснований для возобновления подачи электричества не возникнет.
– Многие жители пытаются подключиться к сети самостоятельно. Настоятельно не рекомендуем идти на такой шаг: в соответствии со статьей 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях это влечёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 15 000 рублей, — рассказали в НТЭК.
Специалисты также напомнили, что после перехода на прямые договоры за качество предоставления коммунальных услуг, а также непрерывность их подачи отвечают ресурсоснабжающая организация – до многоквартирного дома и управляющая организация – внутри него.
– Жилищный кодекс говорит: управляющая компания обязана контролировать качество коммунальных ресурсов до границ общего имущества в доме. Она же должна принимать от потребителей обращения о проблемах с качеством услуг и непрерывностью подачи ресурсов, ошибках при расчёте размера платы за коммунальные услуги. Её обязанность — взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями в случае подобных жалоб. При необходимости потребителям следует обращаться в УК, в том числе по телефону аварийно–диспетчерской службы. А управляющая компания, если причина не во внутридомовых сетях, должна организовать комиссионное обследование с привлечением ресурсоснабжающей организации, – пояснили коммунальники.
Что касается перерасчёта за некачественную услугу, то, если причина этого заключается во внутридомовых сетях, потребитель вправе потребовать возмещения убытков со своей управляющей компании. НТЭК пересчитает оплату, если нарушения возникли до границы внутридомовых инженерных систем. Для работы с потребителями и ответов на все интересующие вопросы был открыт новый офис предприятия «Энергосбыт» НТЭК по ул. Энергетической, 5 (телефон 25–75–75). Первого апреля начал работу ещё один офис — на ул. Школьной, 13. Помимо того, интересующую информацию можно найти на сайте oao–ntek.ru, во вкладке «Потребителям МКД».

Татьяна Сергеева
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. Накануне норильская школа № 8 имени космонавта Германа Титова получила посылку из Звёздного городка.

ЖКХ 
Более 30 тысяч уведомлений о задолженности на общую сумму более 116 миллионов рублей направил НТЭК норильчанам в марте. Долги не оплатили 8 тысяч потребителей. Они рискуют остаться без электричества.

Транспорт 
Пост весового контроля на Купце работает круглосуточно. За смену через него проходит около 300 большегрузов.

Комментарий 
Переезд — дело хлопотное, и в случае если вы меняете место жительства по программе переселения, начинается оно со сбора документов. О правилах участия в программах рассказала Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда администрации Норильска.

Большая прогулка 
Экспедиция «Север рядом» завершена. Группа энтузиастов на вездеходах «Бурлак» проехала около 6 тысяч километров от Нового Уренгоя до Анадыря через Норильск.

Профи 
В первое воскресенье апреля отметили свой праздник представители, пожалуй, одной из самых романтичных и в то же время самых непростых производственных профессий — геологи. О буднях рудничных геологов, о том, чем они отличаются от «полевых», и об одном из ключевых горных проектов «Норникеля» «Заполярной Правде» рассказал Сергей Уфимцев, заместитель главного геолога рудника «Скалистый».

Анонс 
Целую неделю, с 13 по 21 апреля, в Норильске на восьми площадках будет проходить XV городской фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом».

Конкурсы 
В Норильске прошёл очный этап конкурса юных изобретателей I Make. Победители осенью поедут в Индонезию на выставку молодых изобретателей.

Призвание 
Храмовый комплекс на улице Мира, 6, во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской, в память обо всех узниках Норильлага, уже построен, осталось завершить его роспись. В бригаду иконописцев входят 14 художников из разных уголков страны и даже из–за рубежа. О тонкостях этой профессии мы поговорили с руководителем группы Светланой Ржаницыной.

Актуально 
Главным событием уходящей недели стал Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», на котором обсуждались различные аспекты развития этого региона, но самая животрепещущая тема — климатические изменения. Как отметил на форуме Владимир Путин, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир, и это тревожная тенденция.

Детская 
Каждый год в Норильске проходит фестиваль детского творчества «Театральная весна». Детский сад № 1 «Северок» всегда празднует это событие постановкой масштабного спектакля. На этот раз зрители увидели мюзикл по сказкам Корнея Чуковского.

Новости:
 12 апреля 2019 
16:58 Объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы Таймыра.
16:51 К фестивалю подледного лова в Дудинке всё готово.
15:52 Сегодня утром на автодороге Норильск-Алыкель произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей.
15:01 Норильские полицейские проверяют семьи, состоящие на учёте.
14:53 Традициями литературных чаепитий поделятся в Публичной библиотеке завтра.
14:52 Фестиваль света впервые пройдет в Норильске в день начала полярной ночи в 2019 году.
14:52 На Арктическом форуме рассказали, как развивается единственный вуз на севере Красноярского края.
14:51 О возрождении круизов по Енисею до Дудинки сообщили на Арктическом форуме с Санкт-Петербурге..
14:49 Рейс из Норильска в Москву и Минводы задержался на несколько часов по техническим причинам.
14:25 Музей Норильска - яркий пример интеграции Арктического региона в международные культурные программы.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Андриюк Марина. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх