[Индекс номера 55 (12.04.2019)]



Транспорт

Весомый аргумент

Пост весового контроля на Купце работает круглосуточно. За смену через него проходит около 300 большегрузов.

С 1 апреля пост работает круглосуточно Стационарный пост позволяет контролировать передвижение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта из Дудинского морского порта и аэропорта «Норильск» на различные предприятия и объекты Норильска. – Законодательство РФ строго регламентирует процесс перевозки грузов автомобильным транспортом, — отметил Олег Крист, начальник управления «Норильск-автодор». — В 2014 году в Норильске был создан муниципальный дорожный фонд, а в нашем управлении появился отдел подготовки специальных разрешений и весового контроля. Затем муниципалитет закупил передвижную дорожную лабораторию с мобильным постом весового контроля и практически сразу наши сотрудники совместно с инспекторами ГИБДД стали проводить регулярные выездные проверки. Однако так можно охватить лишь небольшую часть грузового транспорта, поэтому было принято решение построить стационарный пост. В 2016 году разработали проект и началось строительство. На это из муниципального дорожного фонда выделили более 20 миллионов рублей. С 1 апреля пост работает круглосуточно. Он оборудован системой видеонаблюдения, светофорами и дорожными знаками, которые обязывают грузовики следовать по отдельной полосе через весовую платформу со скоростью 5 км/час. Информация о весе транспорта отражается на уличном цифровом табло и мониторе компьютера сотрудника поста. Действия водителя координирует специалист весового контроля, а инспектор ДПС при превышении допустимого веса составляет административный протокол. За первые десять дней апреля было проверено более 2300 единиц техники и составлено восемь протоколов за проезд без специального разрешения. Нарушителям придётся заплатить штраф от тысячи до 500 тысяч рублей. В некоторых случаях Административный кодекс предусматривает лишение прав до полугода. К административной ответственности привлекаются как водители, так и должностные, а также физические лица.

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Стационарный пост позволяет контролировать передвижение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта из Дудинского морского порта и аэропорта «Норильск» на различные предприятия и объекты Норильска.– Законодательство РФ строго регламентирует процесс перевозки грузов автомобильным транспортом, — отметил Олег Крист, начальник управления «Норильск-автодор». — В 2014 году в Норильске был создан муниципальный дорожный фонд, а в нашем управлении появился отдел подготовки специальных разрешений и весового контроля. Затем муниципалитет закупил передвижную дорожную лабораторию с мобильным постом весового контроля и практически сразу наши сотрудники совместно с инспекторами ГИБДД стали проводить регулярные выездные проверки. Однако так можно охватить лишь небольшую часть грузового транспорта, поэтому было принято решение построить стационарный пост. В 2016 году разработали проект и началось строительство. На это из муниципального дорожного фонда выделили более 20 миллионов рублей.С 1 апреля пост работает круглосуточно. Он оборудован системой видеонаблюдения, светофорами и дорожными знаками, которые обязывают грузовики следовать по отдельной полосе через весовую платформу со скоростью 5 км/час. Информация о весе транспорта отражается на уличном цифровом табло и мониторе компьютера сотрудника поста. Действия водителя координирует специалист весового контроля, а инспектор ДПС при превышении допустимого веса составляет административный протокол.За первые десять дней апреля было проверено более 2300 единиц техники и составлено восемь протоколов за проезд без специального разрешения. Нарушителям придётся заплатить штраф от тысячи до 500 тысяч рублей. В некоторых случаях Административный кодекс предусматривает лишение прав до полугода. К административной ответственности привлекаются как водители, так и должностные, а также физические лица.

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