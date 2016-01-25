[Индекс номера 55 (12.04.2019)]



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Когда не нужен прикуп

Переезд — дело хлопотное, и в случае если вы меняете место жительства по программе переселения, начинается оно со сбора документов. О правилах участия в программах рассказала Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда администрации Норильска.

Кто вправе Сегодня в Норильске работают три программы переселения: федеральная — социальные выплаты идут из федеральной казны; краевая — из средств «Норникеля» и бюджета Красноярского края; «Север на юг Красноярского края» — за счёт краевых поступлений. По федеральному закону встать на учёт на получение соцвыплат могут жители, прибывшие в районы Крайнего Севера (РКС) и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года; имеющие общую продолжительность стажа работы в РКС не менее 15 календарных лет; не имеющие жильё за пределами РКС. Подать заявление могут также инвалиды I и II групп (инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 лет); инвалиды с детства, родившиеся в районах крайнего Севера или за их пределами (в случае если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись РКС) и прожившие здесь не менее 15 лет. В соответствии с законом Красноярского края встать на учёт имеют право пенсионеры, проработавшие в РКС Красноярского края не менее 15 лет; инвалиды I или II группы, проработавшие и (или) прожившие в районах крайнего Севера региона суммарно не менее 15 лет; инвалиды с детства, прожившие в РКС Красноярского края не менее 15 лет. Кто крайний? За восемь лет — с 2011-го по 2018 год — соцвыплаты получили 6049 семей. В том числе 105 — по федеральной программе переселения; 5897 — по краевой; 47 — по программе «Север на юг Красноярского края». По данным на 1 января 2019 года право на получение социальных выплат имеют 8366 семей. В первую очередь их предоставляют инвалидам, затем — пенсионерам, безработным и работающим гражданам. При этом строго отслеживается дата постановки на учёт в указанных категориях. Награды, время проживания и другие критерии не влияют на ускорение получения выплаты. Если в выбранном году семья не получила соцвыплату (в связи ограниченным финансированием программы), в следующем году придётся вновь обратиться с заявлением и пакетом документов. Какие условия? Согласно федеральному законодательству, право на получение субсидий имеют граждане, не имеющие другого жилья за пределами РКС или нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Иными словами, те, у кого есть дом/квартира/комната (в том числе в доле), права на сертификат не имеют. В случае отчуждения жилья за пределами РКС, право на получение субсидии возникает только через пять лет со дня отчуждения. Управление жилищного фонда напоминает, что условием предоставления социальной выплаты является сдача жилья в Норильске (в течение двух месяцев со дня приобретения жилья за счёт субсидии) в муниципальный жилищный фонд. При этом в случае, если после постановки на учёт гражданин продал или подарил жильё в течение пяти лет, предшествующих дате выдачи ему субсидии, её размер уменьшается на стоимость отчуждённого жилья.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня в Норильске работают три программы переселения: федеральная — социальные выплаты идут из федеральной казны; краевая — из средств «Норникеля» и бюджета Красноярского края; «Север на юг Красноярского края» — за счёт краевых поступлений.По федеральному закону встать на учёт на получение соцвыплат могут жители, прибывшие в районы Крайнего Севера (РКС) и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года; имеющие общую продолжительность стажа работы в РКС не менее 15 календарных лет; не имеющие жильё за пределами РКС. Подать заявление могут также инвалиды I и II групп (инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 лет); инвалиды с детства, родившиеся в районах крайнего Севера или за их пределами (в случае если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись РКС) и прожившие здесь не менее 15 лет.В соответствии с законом Красноярского края встать на учёт имеют право пенсионеры, проработавшие в РКС Красноярского края не менее 15 лет; инвалиды I или II группы, проработавшие и (или) прожившие в районах крайнего Севера региона суммарно не менее 15 лет; инвалиды с детства, прожившие в РКС Красноярского края не менее 15 лет.За восемь лет — с 2011-го по 2018 год — соцвыплаты получили 6049 семей. В том числе 105 — по федеральной программе переселения; 5897 — по краевой; 47 — по программе «Север на юг Красноярского края».По данным на 1 января 2019 года право на получение социальных выплат имеют 8366 семей. В первую очередь их предоставляют инвалидам, затем — пенсионерам, безработным и работающим гражданам. При этом строго отслеживается дата постановки на учёт в указанных категориях. Награды, время проживания и другие критерии не влияют на ускорение получения выплаты. Если в выбранном году семья не получила соцвыплату (в связи ограниченным финансированием программы), в следующем году придётся вновь обратиться с заявлением и пакетом документов.Согласно федеральному законодательству, право на получение субсидий имеют граждане, не имеющие другого жилья за пределами РКС или нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Иными словами, те, у кого есть дом/квартира/комната (в том числе в доле), права на сертификат не имеют. В случае отчуждения жилья за пределами РКС, право на получение субсидии возникает только через пять лет со дня отчуждения.Управление жилищного фонда напоминает, что условием предоставления социальной выплаты является сдача жилья в Норильске (в течение двух месяцев со дня приобретения жилья за счёт субсидии) в муниципальный жилищный фонд. При этом в случае, если после постановки на учёт гражданин продал или подарил жильё в течение пяти лет, предшествующих дате выдачи ему субсидии, её размер уменьшается на стоимость отчуждённого жилья.

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