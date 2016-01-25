Экспедиция «Север рядом» завершена. Группа энтузиастов на вездеходах «Бурлак» проехала около 6 тысяч километров от Нового Уренгоя до Анадыря через Норильск.
Свой путь экспедиция прошла за 29 дней. В Норильске путешественники были 11 марта. Конечной точки маршрута они достигли 4 апреля.
На трёх снегоболотоходах «Бурлак», специально созданных для работы в суровых арктических условиях, экспедиция проехала по бездорожью через четыре региона России. Значительную часть пути вездеходы прошли вдоль северо–восточного побережья России, омываемого морями Лаптевых, Восточно–Сибирским и Чукотским. Путешественники доказали, что многие населённые пункты Севера при наличии новейшей техники не так уж отдалены от цивилизации, как кажется.
— На таких вездеходах, как «Бурлак», можно доехать до любого северного города России тогда, когда это потребуется, и не придётся ждать вертолёта или корабля. Мы проезжали там, где другие машины навсегда застревали в снежном плену. Выбирали направление и ехали напрямик. Недаром девиз нашей экспедиции: «Мы делаем Север доступным». «Бурлаки» не подвели, — отметил автор идеи экспедиции Максим Белоногов.
Все необходимые припасы группа везла с собой и лишь однажды остановилась на дозаправку в Тикси. Всего экстремалы посетили около 15 населённых пунктов: от тех, где несут службу лишь несколько метеорологов, до городов с сотнями тысяч жителей. Путешественники помимо Норильска побывали в Тухарде, Хатанге, Дудинке, Волочанке, Тикси, Певеке, Анадыре. Несколько раз помогали местным жителям доставить грузы и подвозили попутчиков до ближайших населённых пунктов.
По дороге участникам приходилось пробиваться через пургу, ремонтировать технику в –35С0, возвращаться на десятки километров назад, чтобы объехать непреодолимую полосу торосов. Группа побывала в бывшем распределительном центре ГУЛАГа, на кладбище кораблей, в нескольких заброшенных деревнях. Встретила рыбаков, чьи жилища одиноко стоят в бескрайних заснеженных полях, и гостеприимных синоптиков на метеостанции Раучуа, которые радушно приняли и накормили путешественников. Запомнились и "свидания" с белым медведем.
В экстремальной поездке приняли участие 13 человек. Своими впечатлениями и фотографиями они делились на сайте close2north.com.
Вездеходы, на которых герои проделали свой путь, останутся на Чукотке, где очень заинтересованы в этих машинах. А по итогам экспедиции «Север рядом» в конце лета выйдет фильм.Николай Кондрашовwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда