[Индекс номера 55 (12.04.2019)]



Большая прогулка

«Бурлаки» на воле

Экспедиция «Север рядом» завершена. Группа энтузиастов на вездеходах «Бурлак» проехала около 6 тысяч километров от Нового Уренгоя до Анадыря через Норильск.

Свой путь экспедиция прошла за 29 дней. В Норильске путешественники были 11 марта. Конечной точки маршрута они достигли 4 апреля. На трёх снегоболотоходах «Бурлак», специально созданных для работы в суровых арктических условиях, экспедиция проехала по бездорожью через четыре региона России. Значительную часть пути вездеходы прошли вдоль северо–восточного побережья России, омываемого морями Лаптевых, Восточно–Сибирским и Чукотским. Путешественники доказали, что многие населённые пункты Севера при наличии новейшей техники не так уж отдалены от цивилизации, как кажется. — На таких вездеходах, как «Бурлак», можно доехать до любого северного города России тогда, когда это потребуется, и не придётся ждать вертолёта или корабля. Мы проезжали там, где другие машины навсегда застревали в снежном плену. Выбирали направление и ехали напрямик. Недаром девиз нашей экспедиции: «Мы делаем Север доступным». «Бурлаки» не подвели, — отметил автор идеи экспедиции Максим Белоногов. Все необходимые припасы группа везла с собой и лишь однажды остановилась на дозаправку в Тикси. Всего экстремалы посетили около 15 населённых пунктов: от тех, где несут службу лишь несколько метеорологов, до городов с сотнями тысяч жителей. Путешественники помимо Норильска побывали в Тухарде, Хатанге, Дудинке, Волочанке, Тикси, Певеке, Анадыре. Несколько раз помогали местным жителям доставить грузы и подвозили попутчиков до ближайших населённых пунктов. По дороге участникам приходилось пробиваться через пургу, ремонтировать технику в –35С0, возвращаться на десятки километров назад, чтобы объехать непреодолимую полосу торосов. Группа побывала в бывшем распределительном центре ГУЛАГа, на кладбище кораблей, в нескольких заброшенных деревнях. Встретила рыбаков, чьи жилища одиноко стоят в бескрайних заснеженных полях, и гостеприимных синоптиков на метеостанции Раучуа, которые радушно приняли и накормили путешественников. Запомнились и "свидания" с белым медведем. В экстремальной поездке приняли участие 13 человек. Своими впечатлениями и фотографиями они делились на сайте close2north.com. Вездеходы, на которых герои проделали свой путь, останутся на Чукотке, где очень заинтересованы в этих машинах. А по итогам экспедиции «Север рядом» в конце лета выйдет фильм.

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Свой путь экспедиция прошла за 29 дней. В Норильске путешественники были 11 марта. Конечной точки маршрута они достигли 4 апреля.На трёх снегоболотоходах «Бурлак», специально созданных для работы в суровых арктических условиях, экспедиция проехала по бездорожью через четыре региона России. Значительную часть пути вездеходы прошли вдоль северо–восточного побережья России, омываемого морями Лаптевых, Восточно–Сибирским и Чукотским. Путешественники доказали, что многие населённые пункты Севера при наличии новейшей техники не так уж отдалены от цивилизации, как кажется.— На таких вездеходах, как «Бурлак», можно доехать до любого северного города России тогда, когда это потребуется, и не придётся ждать вертолёта или корабля. Мы проезжали там, где другие машины навсегда застревали в снежном плену. Выбирали направление и ехали напрямик. Недаром девиз нашей экспедиции: «Мы делаем Север доступным». «Бурлаки» не подвели, — отметил автор идеи экспедиции Максим Белоногов.Все необходимые припасы группа везла с собой и лишь однажды остановилась на дозаправку в Тикси. Всего экстремалы посетили около 15 населённых пунктов: от тех, где несут службу лишь несколько метеорологов, до городов с сотнями тысяч жителей. Путешественники помимо Норильска побывали в Тухарде, Хатанге, Дудинке, Волочанке, Тикси, Певеке, Анадыре. Несколько раз помогали местным жителям доставить грузы и подвозили попутчиков до ближайших населённых пунктов.По дороге участникам приходилось пробиваться через пургу, ремонтировать технику в –35С0, возвращаться на десятки километров назад, чтобы объехать непреодолимую полосу торосов. Группа побывала в бывшем распределительном центре ГУЛАГа, на кладбище кораблей, в нескольких заброшенных деревнях. Встретила рыбаков, чьи жилища одиноко стоят в бескрайних заснеженных полях, и гостеприимных синоптиков на метеостанции Раучуа, которые радушно приняли и накормили путешественников. Запомнились и "свидания" с белым медведем.В экстремальной поездке приняли участие 13 человек. Своими впечатлениями и фотографиями они делились на сайте close2north.com.Вездеходы, на которых герои проделали свой путь, останутся на Чукотке, где очень заинтересованы в этих машинах. А по итогам экспедиции «Север рядом» в конце лета выйдет фильм.

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