[Индекс номера 55 (12.04.2019)]



Профи

Геологика

В первое воскресенье апреля отметили свой праздник представители, пожалуй, одной из самых романтичных и в то же время самых непростых производственных профессий — геологи. О буднях рудничных геологов, о том, чем они отличаются от «полевых», и об одном из ключевых горных проектов «Норникеля» «Заполярной Правде» рассказал Сергей Уфимцев, заместитель главного геолога рудника «Скалистый».

У Сергея Уфимцева в руках образец пентландит–халькопиритовой руды – самой богатой в закромах «Скалистого» Говоришь «геолог» — и сразу представляются сосны выше неба, дым костра и бородатые парни, поющие песни под гитару. Вся эта романтика четверть века назад была и в жизни Сергея Уфимцева. А сегодня он «оседлый», работает рудничным геологом. Но иногда с ностальгией вспоминает о работе в геолого–съёмочных партиях, об открытиях на Тальми–Кумгинской и Авамской площадях и, конечно, о жизни в палатках посреди тундры и каше из прокопченного котелка. Молодой специалист с 1989 по 1995 год трудился в Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции. Оседлый не значит скучный В пределах границ рудника «Скалистый» залегают мощные запасы залежей богатых руд, в частности, никеля и платиноидов, которые геологоразведка выявила в последние годы. Поэтому к объекту обращено пристальное внимание «Норникеля», и на рудничных геологов возлагается особая ответственность. Как поясняет Сергей Уфимцев, его специализация – работа на определённой подземной территории. – Наша главная обязанность — геологическое обеспечение горных работ на закреплённых участках, — говорит Сергей Геннадьевич. — Мы не занимаемся так называемой региональной деятельностью, то есть изучением особенностей геологического строения, историей развития и полезных ископаемых отдельных участков, не бурим скважины — это делают наши коллеги из «Норильскгеологии». Они, к примеру, чтобы получить первоначальные знания о строении рудных залежей в поле будущего рудника «Скалистый», оконтурить и посчитать запасы месторождения для принятия решения о целесообразности подземных работ, бурили скважины с поверхности. А теперь с помощью эксплуатационно–разведочных, подготовительных и нарезных выработок уточняют контуры месторождения и готовят его к добыче. Бурение скважин, обеспечивающих достаточную степень разведанности недр, необходимую для добычи руды, ведётся уже из этих выработок. Рудничные геологи в основном работают с документами. – Мы делаем геологические разрезы для технических проектов горных выработок и обеспечиваем дальнейшее сопровождение проекта, – продолжает Сергей Уфимцев, — то есть пишем характеристику, контролируем полноту извлечения полезных ископаемых и так далее. И если в дальнейшем маркшейдеры контролируют выполнение проекта, осуществляя проводку выработок в недрах, то мы отвечаем за достоверность предоставленных данных, проверяем качество добываемой руды при отработке и проходке горных выработок. При этом ответственность геологов возрастает ещё больше, если выработки проходят в новом поле, где данные имеются только по скважинам. Здесь важно уметь правильно использовать доступную информацию при построении геологических разрезов. А для этого надо обладать теоретическими знаниями и практическим опытом. Работа по большому счёту рутинная, даже однообразная. Впрочем, как отмечает Уфимцев, в ней есть известная доля творческого и самостоятельного подхода, порой требующая усидчивости, а иной раз — значительных физических усилий. И всегда — добросовестности. Словом, важная и необходимая для всего рудника. Без права на ошибку Так как сам рудник — предприятие круглосуточного цикла, здесь всё надо делать быстро и безошибочно. Если при проходке горных выработок и отработке руды происходят какие–то отклонения, горно–геологическая обстановка перестает соответствовать проектной, нужно своевременно реагировать, вносить изменения в технические проекты, когда для этого появились основания. – В последнее время задачу нам существенно облегчают компьютерные технологии и программа «АРМ Геолог», разработанная специально для рудничных геологов и используемая на горных переделах, — отмечает Сергей Геннадьевич. — Вся графика, все проектные работы на руднике выполняются в активно внедряемом компьютерном комплексе трёхмерного моделирования Micromine, также применяется программа AutoCAD. А вот геологическую документацию горных выработок делают по старинке: с помощью геологического молотка, рулетки, мела, полевого журнала и карандаша. По словам Уфимцева, не все могут выдерживать и такой ритм, и объём работы. Некоторые из вновь принятых ребят, отработав два–три года, увольняются, переходят в другие подразделения. Рудничным геологам, чтобы состояться как профессионалам, требуется от трёх до пяти лет. Необходимо знать горные регламенты предприятия, изучать петрологию и особенности морфологии месторождения в целом, а уж нюансы строения рудных тел на закреплённых за ними участках — знать назубок. От этого в конечном счете зависит состояние промышленной безопасности в части геологического обеспечения рудника — опасного производственного объекта. Объект повышенного внимания Освоение залежей богатых и медистых руд в поле рудника «Скалистый» — один из ключевых инвестиционных проектов «Норникеля», c которым связывают перспективы развития минерально–сырьевой базы компании. К 2020 году здесь планируется построить два самых глубоких в Евразии ствола: вентиляционный (ВС–10) и скипо–клетевой (СКС–1). Их глубина составит 2056 и 2052 метра соответственно. Строительство первого пускового комплекса началось в 2011 году. В 2015–м ввели в эксплуатацию ВЗС–1 (вентиляционно–закладочный ствол). В конце декабря 2016 года на руднике закончили строительство ВСС–1 (вентиляционно–скипового ствола), который на сегодняшний день является одним из самых современных объектов по добыче полезных ископаемых в Заполярном филиале компании. Планируется, что ожидаемая добыча на руднике «Скалистый» к 2023 году возрастёт до 2,4 млн тонн. В целом по руднику «Скалистый», в соответствии с концепцией развития сырьевой базы «Норникеля», к 2030 году объёмы добычи должны увеличиться на 65%. Сегодня на руднике постепенно выбывающие мощности богатых и медистых руд Северной первой залежи (С–1) замещаются добычей на Северной второй залежи (С–2).Сейчас именно она — первоочередной объект разведки, который находится в стадии активного развития и в ближайшем будущем станет основным эксплуатируемым объектом в поле рудника. – Эта залежь по площади превосходит свою «товарку» в полтора раза, а по запасам — более чем в два раза, — поясняет Сергей Уфимцев. — Только количество богатых руд составляет более 25 млн тонн. Очистные работы начались ещё в октябре 2012 года, к данному моменту добыто около 3 млн тонн богатой руды. В пределах границ рудника помимо залежей С–1 и С–2, а также ряда линз, относящихся к Талнахскому месторождению, имеются и богатые руды залежей Октябрьского месторождения: Северная пятая (С–5) и Северная шестая (С–6), которые готовят к вскрытию строящимися стволами СКС–1 и ВС–1, они будут самыми глубокими в Евразии.

Лариса Стецевич Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Говоришь «геолог» — и сразу представляются сосны выше неба, дым костра и бородатые парни, поющие песни под гитару. Вся эта романтика четверть века назад была и в жизни Сергея Уфимцева. А сегодня он «оседлый», работает рудничным геологом. Но иногда с ностальгией вспоминает о работе в геолого–съёмочных партиях, об открытиях на Тальми–Кумгинской и Авамской площадях и, конечно, о жизни в палатках посреди тундры и каше из прокопченного котелка. Молодой специалист с 1989 по 1995 год трудился в Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции.В пределах границ рудника «Скалистый» залегают мощные запасы залежей богатых руд, в частности, никеля и платиноидов, которые геологоразведка выявила в последние годы. Поэтому к объекту обращено пристальное внимание «Норникеля», и на рудничных геологов возлагается особая ответственность. Как поясняет Сергей Уфимцев, его специализация – работа на определённой подземной территории.– Наша главная обязанность — геологическое обеспечение горных работ на закреплённых участках, — говорит Сергей Геннадьевич. — Мы не занимаемся так называемой региональной деятельностью, то есть изучением особенностей геологического строения, историей развития и полезных ископаемых отдельных участков, не бурим скважины — это делают наши коллеги из «Норильскгеологии». Они, к примеру, чтобы получить первоначальные знания о строении рудных залежей в поле будущего рудника «Скалистый», оконтурить и посчитать запасы месторождения для принятия решения о целесообразности подземных работ, бурили скважины с поверхности. А теперь с помощью эксплуатационно–разведочных, подготовительных и нарезных выработок уточняют контуры месторождения и готовят его к добыче. Бурение скважин, обеспечивающих достаточную степень разведанности недр, необходимую для добычи руды, ведётся уже из этих выработок. Рудничные геологи в основном работают с документами.– Мы делаем геологические разрезы для технических проектов горных выработок и обеспечиваем дальнейшее сопровождение проекта, – продолжает Сергей Уфимцев, — то есть пишем характеристику, контролируем полноту извлечения полезных ископаемых и так далее. И если в дальнейшем маркшейдеры контролируют выполнение проекта, осуществляя проводку выработок в недрах, то мы отвечаем за достоверность предоставленных данных, проверяем качество добываемой руды при отработке и проходке горных выработок.При этом ответственность геологов возрастает ещё больше, если выработки проходят в новом поле, где данные имеются только по скважинам. Здесь важно уметь правильно использовать доступную информацию при построении геологических разрезов. А для этого надо обладать теоретическими знаниями и практическим опытом.Работа по большому счёту рутинная, даже однообразная. Впрочем, как отмечает Уфимцев, в ней есть известная доля творческого и самостоятельного подхода, порой требующая усидчивости, а иной раз — значительных физических усилий. И всегда — добросовестности. Словом, важная и необходимая для всего рудника.Так как сам рудник — предприятие круглосуточного цикла, здесь всё надо делать быстро и безошибочно. Если при проходке горных выработок и отработке руды происходят какие–то отклонения, горно–геологическая обстановка перестает соответствовать проектной, нужно своевременно реагировать, вносить изменения в технические проекты, когда для этого появились основания.– В последнее время задачу нам существенно облегчают компьютерные технологии и программа «АРМ Геолог», разработанная специально для рудничных геологов и используемая на горных переделах, — отмечает Сергей Геннадьевич. — Вся графика, все проектные работы на руднике выполняются в активно внедряемом компьютерном комплексе трёхмерного моделирования Micromine, также применяется программа AutoCAD. А вот геологическую документацию горных выработок делают по старинке: с помощью геологического молотка, рулетки, мела, полевого журнала и карандаша.По словам Уфимцева, не все могут выдерживать и такой ритм, и объём работы. Некоторые из вновь принятых ребят, отработав два–три года, увольняются, переходят в другие подразделения. Рудничным геологам, чтобы состояться как профессионалам, требуется от трёх до пяти лет. Необходимо знать горные регламенты предприятия, изучать петрологию и особенности морфологии месторождения в целом, а уж нюансы строения рудных тел на закреплённых за ними участках — знать назубок. От этого в конечном счете зависит состояние промышленной безопасности в части геологического обеспечения рудника — опасного производственного объекта.Освоение залежей богатых и медистых руд в поле рудника «Скалистый» — один из ключевых инвестиционных проектов «Норникеля», c которым связывают перспективы развития минерально–сырьевой базы компании. К 2020 году здесь планируется построить два самых глубоких в Евразии ствола: вентиляционный (ВС–10) и скипо–клетевой (СКС–1). Их глубина составит 2056 и 2052 метра соответственно.Строительство первого пускового комплекса началось в 2011 году. В 2015–м ввели в эксплуатацию ВЗС–1 (вентиляционно–закладочный ствол). В конце декабря 2016 года на руднике закончили строительство ВСС–1 (вентиляционно–скипового ствола), который на сегодняшний день является одним из самых современных объектов по добыче полезных ископаемых в Заполярном филиале компании.Планируется, что ожидаемая добыча на руднике «Скалистый» к 2023 году возрастёт до 2,4 млн тонн. В целом по руднику «Скалистый», в соответствии с концепцией развития сырьевой базы «Норникеля», к 2030 году объёмы добычи должны увеличиться на 65%.Сегодня на руднике постепенно выбывающие мощности богатых и медистых руд Северной первой залежи (С–1) замещаются добычей на Северной второй залежи (С–2).Сейчас именно она — первоочередной объект разведки, который находится в стадии активного развития и в ближайшем будущем станет основным эксплуатируемым объектом в поле рудника.– Эта залежь по площади превосходит свою «товарку» в полтора раза, а по запасам — более чем в два раза, — поясняет Сергей Уфимцев. — Только количество богатых руд составляет более 25 млн тонн. Очистные работы начались ещё в октябре 2012 года, к данному моменту добыто около 3 млн тонн богатой руды.В пределах границ рудника помимо залежей С–1 и С–2, а также ряда линз, относящихся к Талнахскому месторождению, имеются и богатые руды залежей Октябрьского месторождения: Северная пятая (С–5) и Северная шестая (С–6), которые готовят к вскрытию строящимися стволами СКС–1 и ВС–1, они будут самыми глубокими в Евразии.

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