[Индекс номера 55 (12.04.2019)]

 Анонс 
Норильск многоликий

Целую неделю, с 13 по 21 апреля, в Норильске на восьми площадках будет проходить XV городской фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом».
Национальный микс
Юбилейный фестиваль станет самым масштабным и продолжительным за 15 лет. Его организатор — городское управление административной практики. Генеральный партнёр — компания «Норникель». В числе участников — 17 национально–культурных организаций, а также благотворительные фонды.
– В нашем многонациональном городе мирно уживаются представители различных народов и культур, — говорит Лидия Леу, начальник управления административной практики. — Они не просто живут и трудятся в Норильске, но и дружат, ходят друг к другу на праздники, щедро делятся традициями, фольклором, секретами национальной кухни и рукоделия. А фестиваль «Край — наш общий дом» — это отличный шанс поближе познакомиться с культурой различных народов.
Впервые в фестивале принимает участие благотворительный фонд «Территория добра», который со своим персонажем Доброкотом проведёт две акции. У каждого кота будет украшение с национальным элементом: венок, символическая завязка на лапке. Приобрести таких Доброкотов можно будет только два раза на протяжении всего фестиваля. Первая благотворительная акция пройдёт 18 апреля с 17.30 до 19 часов в атриуме СРК «Арена», а вторая – 20 апреля в ГЦК с 13.30 на заключительном итоговом концерте фестиваля. Вырученные от продажи Доброкотов средства пойдут на закупку дорогостоящих лекарств для химиотерапии восьмилетней благополучательницы «Территории добра» Захры Халиловой.
Программа мероприятий размещена на официальном сайте города: norilsk–city.ru. Информация о нём будет постоянно пополняться анонсами, рассказами о прошедших событиях, а также фотоотчётами. Афишу фестиваля можно также увидеть в различных учреждениях города.
Завтра в полдень в Молодёжном центре (ул. Советская, 9а) состоится открытие праздника национальных практик «Куркума», программу которого можно найти на страничке проекта: www.kurkumafest.ru. Все желающие смогут приобщиться к миру восточных единоборств, различных направлений йоги, выучить азы китайского языка и зажечь в ритме зумбы.
Второе, не менее интересное событие пройдёт в 15.00 в публичной библиотеке (Ленинский пр., 20а). Горожане смогут присоединиться к празднику «Традиции литературных чаепитий».
С 14 апреля в шести ресторанах начнётся неделя национальных кухонь — греческой, казачьей, белорусской, украинской и осетинской. Работники Заполярного филиала «Норникеля» смогут в столовых своих предприятий по достоинству оценить татарские и белорусские блюда.
Завершится фестивальная неделя экспертным круглым столом по вопросам межнациональных отношений с участием представителей местных диаспор. Он состоится 21 апреля в 14.00 в Музее Норильска.

Наталья Черкашина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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