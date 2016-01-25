[Индекс номера 55 (12.04.2019)]



Конкурсы

Всё гениальное просто

В Норильске прошёл очный этап конкурса юных изобретателей I Make. Победители осенью поедут в Индонезию на выставку молодых изобретателей.

Матвей Максимов со своим изобретением Конкурс, организованный «Норникелем» по благотворительной программе «Мир новых возможностей», проводится уже второй год и направлен на поддержку талантливой молодёжи. В нём участвуют школьники из регионов присутствия компании. На прошлой неделе в Норильске во Дворце культуры состоялся отборочный очный этап конкурса. Среди 13 ребят, которые боролись за право представлять Россию в Джакарте, — как уже опытные изобретатели (прошлогодние участники и даже призёры конкурса в Индонезии), так и новички, самому младшему из них — всего восемь лет. Для того чтобы попасть на финальный смотр, участникам необходимо было пройти заочный этап: придумать полезное изобретение, подготовить его презентацию, добавить к ней слоган, раскрывающий идею, и разместить в социальных сетях с соответствующим хештегом. По сравнению с прошлым годом, в этот раз количество норильских заявок на начальном этапе было больше — около 50, десять из них прошли во второй этап. Примечательно и то, что в этом году I Make стал частью фестиваля научных открытий Arctic Wave, который раньше проводился отдельно — осенью. Таким образом, отмечают организаторы, два конкурса были удачно совмещены, хотя по сути это разные направления. Юные Кулибины подготовили презентации на русском и английском языках. Рассказав о своих идеях, они также ответили на вопросы зрителей и членов жюри, в составе которого были видные деятели научно–технической отрасли, например Вадим Гусев, генеральный директор НТА «Технопол–Москва». Он заметил, что правила отбора на международных выставках довольно строгие, тем не менее работы ребят внушают оптимизм: – Наша организация занимается продвижением и коммерциализацией интеллектуальной собственности российских разработчиков, и в последние годы одним из перспективных направлений как раз и является продвижение детских изобретений на международных рынках. Когда мы углубились в эту тему, то обнаружили, что количество подобных выставок огромно, они проходят по всему миру. Сегодня детским умом и детскими усилиями зарождаются технологии будущего, которые подхватывают взрослые. Кроме того, Вадим Гусев подчеркнул, что конкурс I Make позволяет выбрать лучшие разработки. – Мы уже несколько лет участвуем в таких выставках и видим, что наш отбор правильный, результаты наших детей очень высокие. Количество медалей, завоёванных нами, выше среднего для многих стран, которые в таких выставках участвуют десятилетиями. Ну а что касается поддержки «Норникелем» юных изобретателей, в России такой масштабной поддержки другими компаниями лично я не видел, — добавил эксперт. Участники представили разработки разных тематик и направлений. Например, Анна Павлюк и Людмила Бударова презентовали машинку для переработки мела, Юнус Салманов и Эмильбек Сатаров — «Фильтромаску», восьмилетний Артем Курлович рассказал о своём ноу– хау — автощётке «2 в 1», а Мухагали Жакаев из СЮТ — об аэросанях будущего. Немалый интерес вызвала работа Глеба Воронова из Дудинки, занявшего в прошлом году второе место на конкурсе в Индонезии. На этот раз юноша представил уничтожитель сосулек, созданный на базе квадрокоптера. Но, пожалуй, самое яркое впечатление произвёл ручной пресс для пластиковых бутылок Матвея Максимова из 4–й гимназии. – Конечно, моё изобретение требует доработки, но если его довести до ума, то, на мой взгляд, оно станет полезным в каждом доме. Я выбрал именно эту тему ещё и потому, что мне небезразлична экологическая обстановка в мире, — сказал участник конкурса. По словам Матвея, если даже он не окажется в числе победителей, то не сильно расстроится и в любом случае продолжит улучшать прототип. Юноша уже определился со своим будущем — собирается поступать на факультет физики в Новосибирский государственный университет. – У меня ещё много идей, которые обязательно надо реализовать, но для этого нужно учиться, учиться и ещё раз учиться, — подытожил изобретатель. Уже на этой неделе очный этап конкурса пройдёт в Заполярном, а затем и в Чите. Таким образом, в регионах присутствия «Норникеля» будут отобраны шесть проектов (по два – в каждом регионе), их авторы в составе сборной России отправятся в октябре в Индонезию.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Конкурс, организованный «Норникелем» по благотворительной программе «Мир новых возможностей», проводится уже второй год и направлен на поддержку талантливой молодёжи. В нём участвуют школьники из регионов присутствия компании. На прошлой неделе в Норильске во Дворце культуры состоялся отборочный очный этап конкурса. Среди 13 ребят, которые боролись за право представлять Россию в Джакарте, — как уже опытные изобретатели (прошлогодние участники и даже призёры конкурса в Индонезии), так и новички, самому младшему из них — всего восемь лет.Для того чтобы попасть на финальный смотр, участникам необходимо было пройти заочный этап: придумать полезное изобретение, подготовить его презентацию, добавить к ней слоган, раскрывающий идею, и разместить в социальных сетях с соответствующим хештегом. По сравнению с прошлым годом, в этот раз количество норильских заявок на начальном этапе было больше — около 50, десять из них прошли во второй этап. Примечательно и то, что в этом году I Make стал частью фестиваля научных открытий Arctic Wave, который раньше проводился отдельно — осенью. Таким образом, отмечают организаторы, два конкурса были удачно совмещены, хотя по сути это разные направления.Юные Кулибины подготовили презентации на русском и английском языках. Рассказав о своих идеях, они также ответили на вопросы зрителей и членов жюри, в составе которого были видные деятели научно–технической отрасли, например Вадим Гусев, генеральный директор НТА «Технопол–Москва». Он заметил, что правила отбора на международных выставках довольно строгие, тем не менее работы ребят внушают оптимизм:– Наша организация занимается продвижением и коммерциализацией интеллектуальной собственности российских разработчиков, и в последние годы одним из перспективных направлений как раз и является продвижение детских изобретений на международных рынках. Когда мы углубились в эту тему, то обнаружили, что количество подобных выставок огромно, они проходят по всему миру. Сегодня детским умом и детскими усилиями зарождаются технологии будущего, которые подхватывают взрослые.Кроме того, Вадим Гусев подчеркнул, что конкурс I Make позволяет выбрать лучшие разработки.– Мы уже несколько лет участвуем в таких выставках и видим, что наш отбор правильный, результаты наших детей очень высокие. Количество медалей, завоёванных нами, выше среднего для многих стран, которые в таких выставках участвуют десятилетиями. Ну а что касается поддержки «Норникелем» юных изобретателей, в России такой масштабной поддержки другими компаниями лично я не видел, — добавил эксперт.Участники представили разработки разных тематик и направлений. Например, Анна Павлюк и Людмила Бударова презентовали машинку для переработки мела, Юнус Салманов и Эмильбек Сатаров — «Фильтромаску», восьмилетний Артем Курлович рассказал о своём ноу– хау — автощётке «2 в 1», а Мухагали Жакаев из СЮТ — об аэросанях будущего. Немалый интерес вызвала работа Глеба Воронова из Дудинки, занявшего в прошлом году второе место на конкурсе в Индонезии. На этот раз юноша представил уничтожитель сосулек, созданный на базе квадрокоптера. Но, пожалуй, самое яркое впечатление произвёл ручной пресс для пластиковых бутылок Матвея Максимова из 4–й гимназии.– Конечно, моё изобретение требует доработки, но если его довести до ума, то, на мой взгляд, оно станет полезным в каждом доме. Я выбрал именно эту тему ещё и потому, что мне небезразлична экологическая обстановка в мире, — сказал участник конкурса.По словам Матвея, если даже он не окажется в числе победителей, то не сильно расстроится и в любом случае продолжит улучшать прототип. Юноша уже определился со своим будущем — собирается поступать на факультет физики в Новосибирский государственный университет.– У меня ещё много идей, которые обязательно надо реализовать, но для этого нужно учиться, учиться и ещё раз учиться, — подытожил изобретатель.Уже на этой неделе очный этап конкурса пройдёт в Заполярном, а затем и в Чите. Таким образом, в регионах присутствия «Норникеля» будут отобраны шесть проектов (по два – в каждом регионе), их авторы в составе сборной России отправятся в октябре в Индонезию.

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