[Индекс номера 56 (16.04.2019)]



Акция

Писать нельзя пропустить

«...Ноздрёв авантюрист игрок проматывающий состояние заработа(н)ое тяжким чужим трудом. Манилов пустой мечтатель любитель громких напыщен(н)ых фраз н(и/е)сколько не заботящийся о своём имении. Собакевич напротив привержен(н)ец всего материального...».

В Норильске тотальный диктант написали 300 человек Приведённый текст — отрывок из материала, предложенного в этом году норильчанам на тотальном диктанте, который прошёл в нашем городе в седьмой раз. Нам досталась вторая из четырёх частей текста, написанного писателем, литературоведом и журналистом Павлом Басинским, «Простое сердце» по поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души». «Тотальный диктант» — международная образовательная акция, которая с каждым годом оправдывает свою «тотальность». В этом году к ней подключились 227 325 человек из 1100 городов 80 стран. В Норильске число желающих проверить себя тоже растёт — на диктанте–2019 поставлен рекорд по количеству участников: 287 человек сдали работы на проверку. Сравните: в первый год проведения диктанта, 2013–й, попробовать свои силы решились 104 норильчана. В этом году возросло и число площадок проведения акции. К антикафе «МКС», талнахской библиотеке, НГИИ, гимназии № 11 добавились администрация города и совсем неожиданное место, как отметил бессменный организатор «Тотального диктанта» в Норильске, депутат городского Совета Николай Яшин, — Объединение исправительных колоний № 30 (ОИК–30). В роли чтецов диктанта выступили известные в городе люди: депутаты городского Совета Дмитрий Карасёв, Денис Каминский, Татьяна Скорик, Нина Шпетная, заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва и актёр Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского Сергей Даданов. В ОИК–30 диктант читал преподаватель, обучающий заключённых. Интересно, что «экзамен» показался сложным не многим слушателям и «педагогам», при этом мало кто предположил, что написал диктант на отлично. Почти все отметили, что текст был коварен в плане пунктуации. Алия Акберова, 9–классница, пришла на диктант впервые. На сайте прочла, что он сложнее школьных, и усомнилась: – На деле не увидела, чтобы он был труднее, в целом с текстом я справилась, думаю, оценка «хорошо» у меня будет. Не так уверена в своих силах другая слушательница, Нина Ивановна, которая также «дебютировала» на диктанте: – Русский язык был моим любимым школьным предметом, вот и решила себя проверить. Особой трудности не было, по–моему, разве что с орфографией. С точки зрения правописания только одно наречие в тексте вызвало сомнения. Несмотря на это, думаю, материал я не осилила, будет тройка. А хотелось бы выше. Так что поучаствую в следующие годы. По мнению одного из чтецов диктанта, Дениса Каминского, текст оказался трудным: – В пяти абзацах была предложена проверка едва ли не всех правил русского языка. После окончания диктанта я просмотрел работы и почти в каждой увидел одну–две ошибки. Я каждый год участвую в этой акции, обычно пишу на хорошо, в этом — выпала честь диктовать самому. Результаты диктанта его участники смогут узнать после 18 апреля на сайте totaldict.ru. Онлайн–разбор текста состоится 19 апреля в 17.00 по московскому времени. Желающие могут забрать свои работы и сертификаты с подписью и печатью в Норильске: ул. Комсомольская, 26, компания «Индиго», после 18 апреля (те, кто писал в районах, получат свои работы в Талнахе и Кайеркане). Написавшим диктант на отлично и хорошо традиционно вручат дипломы, остальным — сертификаты участников.

Татьяна Зачупейко Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Приведённый текст — отрывок из материала, предложенного в этом году норильчанам на тотальном диктанте, который прошёл в нашем городе в седьмой раз. Нам досталась вторая из четырёх частей текста, написанного писателем, литературоведом и журналистом Павлом Басинским, «Простое сердце» по поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души».«Тотальный диктант» — международная образовательная акция, которая с каждым годом оправдывает свою «тотальность». В этом году к ней подключились 227 325 человек из 1100 городов 80 стран. В Норильске число желающих проверить себя тоже растёт — на диктанте–2019 поставлен рекорд по количеству участников: 287 человек сдали работы на проверку. Сравните: в первый год проведения диктанта, 2013–й, попробовать свои силы решились 104 норильчана. В этом году возросло и число площадок проведения акции. К антикафе «МКС», талнахской библиотеке, НГИИ, гимназии № 11 добавились администрация города и совсем неожиданное место, как отметил бессменный организатор «Тотального диктанта» в Норильске, депутат городского Совета Николай Яшин, — Объединение исправительных колоний № 30 (ОИК–30).В роли чтецов диктанта выступили известные в городе люди: депутаты городского Совета Дмитрий Карасёв, Денис Каминский, Татьяна Скорик, Нина Шпетная, заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва и актёр Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского Сергей Даданов. В ОИК–30 диктант читал преподаватель, обучающий заключённых.Интересно, что «экзамен» показался сложным не многим слушателям и «педагогам», при этом мало кто предположил, что написал диктант на отлично. Почти все отметили, что текст был коварен в плане пунктуации.Алия Акберова, 9–классница, пришла на диктант впервые. На сайте прочла, что он сложнее школьных, и усомнилась:– На деле не увидела, чтобы он был труднее, в целом с текстом я справилась, думаю, оценка «хорошо» у меня будет.Не так уверена в своих силах другая слушательница, Нина Ивановна, которая также «дебютировала» на диктанте:– Русский язык был моим любимым школьным предметом, вот и решила себя проверить. Особой трудности не было, по–моему, разве что с орфографией. С точки зрения правописания только одно наречие в тексте вызвало сомнения. Несмотря на это, думаю, материал я не осилила, будет тройка. А хотелось бы выше. Так что поучаствую в следующие годы.По мнению одного из чтецов диктанта, Дениса Каминского, текст оказался трудным:– В пяти абзацах была предложена проверка едва ли не всех правил русского языка. После окончания диктанта я просмотрел работы и почти в каждой увидел одну–две ошибки. Я каждый год участвую в этой акции, обычно пишу на хорошо, в этом — выпала честь диктовать самому.Результаты диктанта его участники смогут узнать после 18 апреля на сайте totaldict.ru. Онлайн–разбор текста состоится 19 апреля в 17.00 по московскому времени. Желающие могут забрать свои работы и сертификаты с подписью и печатью в Норильске: ул. Комсомольская, 26, компания «Индиго», после 18 апреля (те, кто писал в районах, получат свои работы в Талнахе и Кайеркане). Написавшим диктант на отлично и хорошо традиционно вручат дипломы, остальным — сертификаты участников.

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