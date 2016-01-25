[Индекс номера 56 (16.04.2019)]



Безопасность

Не стой на краю

Не оставляйте детей в комнатах с открытыми окнами без присмотра даже на минуту!

Норильская прокуратура призывает родителей быть предельно внимательными, открывая окна, — в нашем городе за последние два года с высоты упали двое детей. «Заполярка» по этому поводу писала: «Полуторагодовалая девочка, выпавшая из окна третьего этажа на Ленинградской, 17, умерла в норильской городской больнице. Происшествие случилось около 20 часов 25 июня 2017 года. Как рассказали в прокуратуре, родители погибшей в момент происшествия находились дома. Отец мылся, мама отлучилась в другую комнату. Окно в комнате, где девочка осталась одна, было открыто настежь. Малышка взобралась на подоконник... Вернувшись в комнату, мама всё поняла и выбежала на улицу... Уголовное дело в отношении родителей не возбуждено из–за отсутствия состава преступления. А вот родители двухлетней девочки, выпавшей из окна четвертого этажа многоэтажного дома в Талнахе, в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения и объяснить обстоятельства случившегося не смогли. Ребёнок получил множественные сочетанные травмы и был доставлен в городскую больницу. Прокуратура установила, что девочка, оставшись без присмотра, прошла на кухню, где, пододвинув стул, залезла на подоконник и открыла створку пластикового окна... Свидетелем случившегося оказалась восьмилетняя сестренка, которая в момент падения малышки находилась поблизости. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Дело прекращено, так как вина родителей не была установлена». Сегодня прокуратура Норильска просит горожан позаботиться о безопасности детей заранее и оборудовать окна замками, блокираторами или щелевыми проветривателями. Также можно снять с рамы ручки, установить на подоконнике вертикальный ограничитель или повесить цепочку. Мебель в комнате нужно расставить так, чтобы дети не могли самостоятельно взобраться на подоконник. Устанавливая на окна противомоскитные сетки, следует понимать, что они создают иллюзию закрытого окна и не могут уберечь от падения. А самое главное условие — не оставлять детей в комнатах с открытыми окнами без присмотра даже на минуту!

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильская прокуратура призывает родителей быть предельно внимательными, открывая окна, — в нашем городе за последние два года с высоты упали двое детей. «Заполярка» по этому поводу писала:«Полуторагодовалая девочка, выпавшая из окна третьего этажа на Ленинградской, 17, умерла в норильской городской больнице. Происшествие случилось около 20 часов 25 июня 2017 года.Как рассказали в прокуратуре, родители погибшей в момент происшествия находились дома. Отец мылся, мама отлучилась в другую комнату. Окно в комнате, где девочка осталась одна, было открыто настежь. Малышка взобралась на подоконник... Вернувшись в комнату, мама всё поняла и выбежала на улицу... Уголовное дело в отношении родителей не возбуждено из–за отсутствия состава преступления.А вот родители двухлетней девочки, выпавшей из окна четвертого этажа многоэтажного дома в Талнахе, в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения и объяснить обстоятельства случившегося не смогли. Ребёнок получил множественные сочетанные травмы и был доставлен в городскую больницу.Прокуратура установила, что девочка, оставшись без присмотра, прошла на кухню, где, пододвинув стул, залезла на подоконник и открыла створку пластикового окна... Свидетелем случившегося оказалась восьмилетняя сестренка, которая в момент падения малышки находилась поблизости.По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Дело прекращено, так как вина родителей не была установлена».Сегодня прокуратура Норильска просит горожан позаботиться о безопасности детей заранее и оборудовать окна замками, блокираторами или щелевыми проветривателями. Также можно снять с рамы ручки, установить на подоконнике вертикальный ограничитель или повесить цепочку. Мебель в комнате нужно расставить так, чтобы дети не могли самостоятельно взобраться на подоконник. Устанавливая на окна противомоскитные сетки, следует понимать, что они создают иллюзию закрытого окна и не могут уберечь от падения. А самое главное условие — не оставлять детей в комнатах с открытыми окнами без присмотра даже на минуту!

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