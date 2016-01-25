[Индекс номера 56 (16.04.2019)]



Профориентация

Отличники «Полицейской академии»

Норильские школьники вернулись с профильной смены «Полицейской академии», на которой показали один из лучших результатов среди сверстников края.

Зачисление в «Полицейскую академию» происходило на конкурсной основе, в число 39 победителей вошли и норильчане — Ирина Лепшина и Роман Федоровский, ученики 10 «Ю» класса школы № 14, единственной из всех норильских школ с юридическим классом. Смена была организована под патронажем Главного управления МВД России по Красноярскому краю и Сибирского юридического института МВД России. Старшеклассники пробыли в краевой столице почти неделю. Для подростков подготовили насыщенную учебную программу: проводили занятия по административному, уголовному и судебному праву, общим законам о полиции. – Мы встречались с представителями ДПС, ГАИ, кинологами, криминалистами, даже спецназом наркополиции «Гром». Было очень интересно и познавательно, всё чётко разложено по полочкам, преподаватели нас особенно похвалили, — поделился Роман Федоровский, получивший по итогам смены специальную грамоту от начальника Главного управления МВД по краю. Помимо теоретических занятий будущие юристы также сдавали нормы по физподготовке. Ирина Лепшина стала второй среди всех участников. – Кроме сообразительности и отваги полицейский должен обладать и хорошей физической формой, поэтому я рада, что с детства занимаюсь спортом. Сегодня мне это помогает достичь поставленных целей, — отметила девушка. Роман и Ирина подтвердили, что после поездки в Красноярск в очередной раз убедились в правильности выбора будущей профессии. Отрадно, что на ребят обратили внимание представители Сибирского юридического института. – После школы мы поедем учиться в Красноярск, а потом вернёмся в Норильск и будем работать по специальности, — подытожили подростки. Добавим, юридический класс в 14–й школе появился в 2009 году. Сегодня по профильной программе учатся почти 50 детей. В ближайшее время начнётся приём школьников на 2019/20 учебный год. А 7 мая в 14–й школе (ул. Бегичева, 11) пройдёт день открытых дверей. Начало — в 18.30. Более подробную информацию можно получить по телефону 43–05–40.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Зачисление в «Полицейскую академию» происходило на конкурсной основе, в число 39 победителей вошли и норильчане — Ирина Лепшина и Роман Федоровский, ученики 10 «Ю» класса школы № 14, единственной из всех норильских школ с юридическим классом. Смена была организована под патронажем Главного управления МВД России по Красноярскому краю и Сибирского юридического института МВД России. Старшеклассники пробыли в краевой столице почти неделю. Для подростков подготовили насыщенную учебную программу: проводили занятия по административному, уголовному и судебному праву, общим законам о полиции.– Мы встречались с представителями ДПС, ГАИ, кинологами, криминалистами, даже спецназом наркополиции «Гром». Было очень интересно и познавательно, всё чётко разложено по полочкам, преподаватели нас особенно похвалили, — поделился Роман Федоровский, получивший по итогам смены специальную грамоту от начальника Главного управления МВД по краю.Помимо теоретических занятий будущие юристы также сдавали нормы по физподготовке. Ирина Лепшина стала второй среди всех участников.– Кроме сообразительности и отваги полицейский должен обладать и хорошей физической формой, поэтому я рада, что с детства занимаюсь спортом. Сегодня мне это помогает достичь поставленных целей, — отметила девушка.Роман и Ирина подтвердили, что после поездки в Красноярск в очередной раз убедились в правильности выбора будущей профессии. Отрадно, что на ребят обратили внимание представители Сибирского юридического института.– После школы мы поедем учиться в Красноярск, а потом вернёмся в Норильск и будем работать по специальности, — подытожили подростки.Добавим, юридический класс в 14–й школе появился в 2009 году. Сегодня по профильной программе учатся почти 50 детей. В ближайшее время начнётся приём школьников на 2019/20 учебный год. А 7 мая в 14–й школе (ул. Бегичева, 11) пройдёт день открытых дверей. Начало — в 18.30. Более подробную информацию можно получить по телефону 43–05–40.

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