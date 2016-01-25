[Индекс номера 56 (16.04.2019)]



Перспективы

Северный полис

1 мая на Таймыре начнёт действовать программа добровольного медицинского страхования (ДМС), которая распространяется на всех работников Заполярного филиала «Норникеля». Об этом сообщил президент компании Владимир Потанин. Подробности – в материале «Заполярной Правды».

Преимущества Этот проект руководство Заполярного филиала называет абсолютно социальным. Его главная задача — забота о здоровье сотрудников. Единым страховщиком для заключения договоров на два года выступит «РЕСО–Гарантия». Определён и набор услуг по программе ДМС, единый для всех сотрудников. Как рассказали представители страховой компании, аналогичный проект уже год работает в Кольской ГМК, и анкетирование работников показало, что они довольны сервисом. Вадим Маликов, начальник регионального отдела управления медстрахования общества «РЕСО–Гарантия», рассказал, что ДМС включает амбулаторно–поликлиническое и стационарное обслуживание (плановое и экстренное), вызов врача на дом, стоматологические услуги и неотложную помощь. Причём экстренная помощь оказывается по всей России, плановая — в городах, определёных программой. При этом в страховку входят заболевания, которые в 90% случаев являются исключением из страхового покрытия договоров ДМС. В их числе сахарный диабет, кожные заболевания, сердечно–сосудистые, требующие проведения стентирования и аортокоронарного шунтирования, и другие. Одним из основных достоинств подобных проектов страховщики считают возможность поддержать человека в случае болезни. Они готовы помочь с оперативным предоставлением медпомощи, работая с клиентом через круглосуточный центр медицинской поддержки. – На бесплатный номер можно позвонить по любым вопросам, касающимся получения медпомощи. Он специально выделен для группы компаний «Норникель». Сопровождают страхование врачи–кураторы и администраторы договоров. Можно также обратиться по электронной почте, через сайт или мобильное приложение, — уточнил Вадим Маликов. Все контакты будут указаны в документах, прилагаемых к страховому полису. Там же перечислены лечебные учреждения, куда можно обратиться в рамках программы, направления медпомощи, а также условия–исключения страхового покрытия. На случай болезни Особое внимание представители «РЕСО–Гарантия» обращают на то, что все взаиморасчёты страховой компании с лечебными учреждениями ведутся напрямую, без участия застрахованного. То есть самостоятельно оплачивать услуги в клиниках, входящих в программу, не требуется. При возникновении противоречий по этому вопросу с представителями медучреждения следует позвонить диспетчеру страховой компании и уточнить: входит ли данный случай в страховку. – Медицинские услуги оплачиваются страховой компанией только при наступлении страхового случая. А это, согласно договору, обращение застрахованного в лечебное учреждение при остром заболевании или обострении хронического. Конечно, страхование не охватывает все ситуации, но полис способен защитить от непредвиденных расходов. Медицинские услуги, которые предоставляются за наличный расчёт, теперь оплачивает компания, — пояснил представитель страховщика. — В программе есть и ряд опций профилактического характера — удаление зубного камня, например. Но основное — это обращение по поводу заболеваний. Обращение в лечебное учреждение, не входящее в программу ДМС, возможно, если требуемая услуга не оказывается в клиниках, предусмотренных программой. Таким образом, работники «Норникеля» могут наряду с медуслугами, включёнными в гарантированное государством обязательное медицинское страхование, получать за счёт страховой компании дополнительные услуги в медучреждениях с повышенным уровнем комфорта. По мнению Елены Бочаровой, заместителя генерального директора «РЕСО–Гарантия», программа добровольного медицинского страхования в конечном итоге решит целый ряд профильных проблем на территории. В частности, сократятся очереди, изменится график работы частных медучреждений, появится доступ к узким специалистам, которых сегодня не хватает. – Программа позволяет обращаться не только в государственные, но и в определённые частные клиники. В Норильске такие есть, и некоторые готовы изменить график работы, чтобы обслуживать бОльшее число пациентов. Так что с введением ДМС увеличится доступность медуслуг и люди смогут лучше следить за своим здоровьем, — отметила она. В медучреждения, где уже есть список застрахованных «Норникелем», можно обратиться напрямую — через регистратуру. В другие клиники из списка необходимо записываться по телефону диспетчерской службы «РЕСО–Гарантия». По совету врача Программа ДМС включает в себя ряд полезных опций. Одна из них — «теледоктор»: дистанционная консультация терапевта (круглосуточно) и ряда узких специалистов (по графику). «Телеврач», конечно, не выпишет больничный, но даст квалифицированный совет по той или иной медицинской проблеме, сориентирует, к какому специалисту следует сходть на приём. Эта услуга перекликается с другой — «Второе медицинское мнение». - Бывает, что человеку поставили диагноз, но он сомневается в его достоверности. Тогда можно отправить результаты обследований в другое лечебное учреждение. Консультантами чаще всего выступают врачи ведущих клиник Москвы. Они озвучат своё мнение, определят, следует ли увеличить масштаб диагностики или лечения пациента, — прокомментировал Вадим Маликов. К вашим услугам Бонусом программы является полис для выезжающих за рубеж. В ДМС включено и страхование от несчастного случая (по любой причине), а также при постоянной потере трудоспособности с установлением группы инвалидности. Ещё одна опция, которая нечасто встречается в договорах добровольного — дополнительное страхование ещё одного члена семьи. В розницу такой полис оформить невозможно, подчёркивают страховщики. Правда, он немного отличается от корпоративного, и будет учитывать состояние здоровья страхуемого. Анастасия Перфильева, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике, подчеркнула, что программа ДМС обеспечивает работников расширенным комплексом услуг: – Да, некоторые услуги пересекаются с теми, что предоставляются при обязательном медицинском страховании, и выбор – как получать помощь – остаётся за работником. Но теперь он может не платить за услугу. Даже в платных клиниках она покрывается полисом ДМС компании. Напомню: для работников страховка полностью бесплатна.

В программу страхования входит обслуживание не только в медучреждениях Норильска, но и в городах, куда норильчане часто ездят в отпуск: Красноярск, Лесосибирск, Иркутск, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Томск, Железногорск, Зеленогорск, Ямало–Ненецкий автономный округ, Якутск, Краснодарский и Ставропольский края (Сочи, Краснодар, Пятигорск, Ростов–на–Дону, Минеральные Воды, Кисловодск), Санкт–Петербург, Тверская и Владимирская области.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот проект руководство Заполярного филиала называет абсолютно социальным. Его главная задача — забота о здоровье сотрудников.Единым страховщиком для заключения договоров на два года выступит «РЕСО–Гарантия». Определён и набор услуг по программе ДМС, единый для всех сотрудников. Как рассказали представители страховой компании, аналогичный проект уже год работает в Кольской ГМК, и анкетирование работников показало, что они довольны сервисом.Вадим Маликов, начальник регионального отдела управления медстрахования общества «РЕСО–Гарантия», рассказал, что ДМС включает амбулаторно–поликлиническое и стационарное обслуживание (плановое и экстренное), вызов врача на дом, стоматологические услуги и неотложную помощь. Причём экстренная помощь оказывается по всей России, плановая — в городах, определёных программой. При этом в страховку входят заболевания, которые в 90% случаев являются исключением из страхового покрытия договоров ДМС. В их числе сахарный диабет, кожные заболевания, сердечно–сосудистые, требующие проведения стентирования и аортокоронарного шунтирования, и другие.Одним из основных достоинств подобных проектов страховщики считают возможность поддержать человека в случае болезни. Они готовы помочь с оперативным предоставлением медпомощи, работая с клиентом через круглосуточный центр медицинской поддержки.– На бесплатный номер можно позвонить по любым вопросам, касающимся получения медпомощи. Он специально выделен для группы компаний «Норникель». Сопровождают страхование врачи–кураторы и администраторы договоров. Можно также обратиться по электронной почте, через сайт или мобильное приложение, — уточнил Вадим Маликов.Все контакты будут указаны в документах, прилагаемых к страховому полису. Там же перечислены лечебные учреждения, куда можно обратиться в рамках программы, направления медпомощи, а также условия–исключения страхового покрытия.Особое внимание представители «РЕСО–Гарантия» обращают на то, что все взаиморасчёты страховой компании с лечебными учреждениями ведутся напрямую, без участия застрахованного. То есть самостоятельно оплачивать услуги в клиниках, входящих в программу, не требуется. При возникновении противоречий по этому вопросу с представителями медучреждения следует позвонить диспетчеру страховой компании и уточнить: входит ли данный случай в страховку.– Медицинские услуги оплачиваются страховой компанией только при наступлении страхового случая. А это, согласно договору, обращение застрахованного в лечебное учреждение при остром заболевании или обострении хронического. Конечно, страхование не охватывает все ситуации, но полис способен защитить от непредвиденных расходов. Медицинские услуги, которые предоставляются за наличный расчёт, теперь оплачивает компания, — пояснил представитель страховщика. — В программе есть и ряд опций профилактического характера — удаление зубного камня, например. Но основное — это обращение по поводу заболеваний.Обращение в лечебное учреждение, не входящее в программу ДМС, возможно, если требуемая услуга не оказывается в клиниках, предусмотренных программой. Таким образом, работники «Норникеля» могут наряду с медуслугами, включёнными в гарантированное государством обязательное медицинское страхование, получать за счёт страховой компании дополнительные услуги в медучреждениях с повышенным уровнем комфорта.По мнению Елены Бочаровой, заместителя генерального директора «РЕСО–Гарантия», программа добровольного медицинского страхования в конечном итоге решит целый ряд профильных проблем на территории. В частности, сократятся очереди, изменится график работы частных медучреждений, появится доступ к узким специалистам, которых сегодня не хватает.– Программа позволяет обращаться не только в государственные, но и в определённые частные клиники. В Норильске такие есть, и некоторые готовы изменить график работы, чтобы обслуживать бОльшее число пациентов. Так что с введением ДМС увеличится доступность медуслуг и люди смогут лучше следить за своим здоровьем, — отметила она.В медучреждения, где уже есть список застрахованных «Норникелем», можно обратиться напрямую — через регистратуру. В другие клиники из списка необходимо записываться по телефону диспетчерской службы «РЕСО–Гарантия».Программа ДМС включает в себя ряд полезных опций. Одна из них — «теледоктор»: дистанционная консультация терапевта (круглосуточно) и ряда узких специалистов (по графику). «Телеврач», конечно, не выпишет больничный, но даст квалифицированный совет по той или иной медицинской проблеме, сориентирует, к какому специалисту следует сходть на приём.Эта услуга перекликается с другой — «Второе медицинское мнение».- Бывает, что человеку поставили диагноз, но он сомневается в его достоверности. Тогда можно отправить результаты обследований в другое лечебное учреждение. Консультантами чаще всего выступают врачи ведущих клиник Москвы. Они озвучат своё мнение, определят, следует ли увеличить масштаб диагностики или лечения пациента, — прокомментировал Вадим Маликов.Бонусом программы является полис для выезжающих за рубеж. В ДМС включено и страхование от несчастного случая (по любой причине), а также при постоянной потере трудоспособности с установлением группы инвалидности.Ещё одна опция, которая нечасто встречается в договорах добровольного — дополнительное страхование ещё одного члена семьи. В розницу такой полис оформить невозможно, подчёркивают страховщики. Правда, он немного отличается от корпоративного, и будет учитывать состояние здоровья страхуемого.Анастасия Перфильева, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике, подчеркнула, что программа ДМС обеспечивает работников расширенным комплексом услуг:– Да, некоторые услуги пересекаются с теми, что предоставляются при обязательном медицинском страховании, и выбор – как получать помощь – остаётся за работником. Но теперь он может не платить за услугу. Даже в платных клиниках она покрывается полисом ДМС компании. Напомню: для работников страховка полностью бесплатна.

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