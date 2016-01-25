[Индекс номера 56 (16.04.2019)]



Событие

Было клёво!

Первый фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее прошёл с северным размахом: с катанием на собачьих упряжках, с валенболом и гастроно-мическими мастерскими. А побывало на нём около трёх тысяч человек.

Рыба — главный атрибут нового для северян праздника — присутствовала в этот день на всех фестивальных площадках: на баннерах и тантамаресках, на парящих в небе воздушных змеях... Запах жареной, копченой и солёной рыбки доносился от гастрономических зон; дети рисовали рыб, заезды на собаках проходили на участке, огороженном неводом с запутавшимися в нём деревянными рыбёшками. А сотня спортсменов–рыбаков мечтала, как Бонифаций, поймать заветную рыбку, чтобы получить приз и славу самого удачливого ловца. В состязаниях приняли участие и начинающие, и опытные рыбаки с сотнями килограммов пойманной рыбы за плечами. На вопрос, зачем им эта гонка за уловом, все смеются: «А спортивный интерес? Главное — не рыба, главное — процесс!». Для многих был важен педагогический момент: малышей на серьёзную многодневную рыбалку не возьмёшь, а здесь и родители секретами поделились, и дети устать не успели. Для семьи Раимовых такие зимние забавы не в новинку, шестилетний Батырхан ходит с родителями ловить рыбу с трёх лет. – Я уже три штуки поймал! — гордо делится былыми успехами маленький рыбак. По правилам соревнований после сигнального выстрела участники должны были ручным ледобуром просверлить лунки и в течение двух часов с удочкой ждать удачи. Перекладывать улов от лунки к лунке нельзя, за это полагалась дисквалификация. В итоге приз достался Олегу Смирнову, который был отмечен и за первую добытую рыбу — килограммового налима, и за самый большой улов. Лучшими в обращении со снастями признаны Иван Жёлтиков и Дмитрий Чуприн. В качестве наград рыбаки получили электрический мотобур, палатку для зимней рыбалки и походную печь. По мнению заместителя главы Таймыра Татьяны Друпповой, Фестиваль подледной рыбалки на Енисее — это отличный способ привлечь туристов: – Такие яркие праздники легко могут заинтересовать гостей из других городов России и даже из–за рубежа, — убеждена она. – Самым сложным для нас было сделать за десять дней то, что планировалось успеть за три недели — из–за запрета на вылов рыбы с 20 апреля фестиваль пришлось перенести. Например, позавчера в «Фаблабе» вырезали почти 500 деревянных рыбок, которые украсили нашу площадку, а вчера ночью организаторы из Норильска и Дудинки их развешивали. Всё оформление заняло два дня, — рассказала директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина. По словам директора АРН, идею проведения фестиваля она «подсмотрела» в Южной Корее, где проложены туристические маршруты к месту проведения подлёдной рыбалки на совсем небольшом участке. Под лёд толщиною в 30 сантиметров запускают форель из созданного специально для этого рыбохозяйства, то есть условия весьма далеки от естественных. – У нас же огромные просторы, толщина льда — около двух метров, свежий воздух. И когда я вижу, каким фестиваль получился у нас, мне кажется, что всем туристам он придётся по душе. Ведь одно дело — когда тебе тепло, комфортно и рыбу на удочку подсаживают, а другое — когда ты справляешься с трудностями сам. Несмотря на большое скопление народа, территория фестиваля осталась чистой: об этом позаботились две нанятые клининговые компании. Фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее был организован администрацией Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района и Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель».

Марина Андриюк Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Рыба — главный атрибут нового для северян праздника — присутствовала в этот день на всех фестивальных площадках: на баннерах и тантамаресках, на парящих в небе воздушных змеях... Запах жареной, копченой и солёной рыбки доносился от гастрономических зон; дети рисовали рыб, заезды на собаках проходили на участке, огороженном неводом с запутавшимися в нём деревянными рыбёшками. А сотня спортсменов–рыбаков мечтала, как Бонифаций, поймать заветную рыбку, чтобы получить приз и славу самого удачливого ловца.В состязаниях приняли участие и начинающие, и опытные рыбаки с сотнями килограммов пойманной рыбы за плечами. На вопрос, зачем им эта гонка за уловом, все смеются: «А спортивный интерес? Главное — не рыба, главное — процесс!». Для многих был важен педагогический момент: малышей на серьёзную многодневную рыбалку не возьмёшь, а здесь и родители секретами поделились, и дети устать не успели.Для семьи Раимовых такие зимние забавы не в новинку, шестилетний Батырхан ходит с родителями ловить рыбу с трёх лет.– Я уже три штуки поймал! — гордо делится былыми успехами маленький рыбак.По правилам соревнований после сигнального выстрела участники должны были ручным ледобуром просверлить лунки и в течение двух часов с удочкой ждать удачи. Перекладывать улов от лунки к лунке нельзя, за это полагалась дисквалификация. В итоге приз достался Олегу Смирнову, который был отмечен и за первую добытую рыбу — килограммового налима, и за самый большой улов. Лучшими в обращении со снастями признаны Иван Жёлтиков и Дмитрий Чуприн. В качестве наград рыбаки получили электрический мотобур, палатку для зимней рыбалки и походную печь.По мнению заместителя главы Таймыра Татьяны Друпповой, Фестиваль подледной рыбалки на Енисее — это отличный способ привлечь туристов:– Такие яркие праздники легко могут заинтересовать гостей из других городов России и даже из–за рубежа, — убеждена она.– Самым сложным для нас было сделать за десять дней то, что планировалось успеть за три недели — из–за запрета на вылов рыбы с 20 апреля фестиваль пришлось перенести. Например, позавчера в «Фаблабе» вырезали почти 500 деревянных рыбок, которые украсили нашу площадку, а вчера ночью организаторы из Норильска и Дудинки их развешивали. Всё оформление заняло два дня, — рассказала директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина.По словам директора АРН, идею проведения фестиваля она «подсмотрела» в Южной Корее, где проложены туристические маршруты к месту проведения подлёдной рыбалки на совсем небольшом участке. Под лёд толщиною в 30 сантиметров запускают форель из созданного специально для этого рыбохозяйства, то есть условия весьма далеки от естественных.– У нас же огромные просторы, толщина льда — около двух метров, свежий воздух. И когда я вижу, каким фестиваль получился у нас, мне кажется, что всем туристам он придётся по душе. Ведь одно дело — когда тебе тепло, комфортно и рыбу на удочку подсаживают, а другое — когда ты справляешься с трудностями сам.Несмотря на большое скопление народа, территория фестиваля осталась чистой: об этом позаботились две нанятые клининговые компании.Фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее был организован администрацией Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района и Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель».

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