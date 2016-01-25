[Индекс номера 56 (16.04.2019)]



Выставки

Звёздный странник

Один из выставочных залов музея приобрёл вид космического корабля и типографского цеха одновременно. В День космонавтики здесь открылась выставка, посвящённая Евгению Рябчикову, одному из первых корреспондентов Норильска, писавшему в том числе и на космические темы.

Экспозиция выставки была оформлена в виде газетных полос Главным поводом вспомнить выдающегося журналиста, писателя, киносценариста Евгения Ивановича Рябчикова стало его 110–летие. На выставке в его честь на газетных полосах представлены выдержки из десятков писем, документов, мемуаров. Множество книг и записей, а также печатную машинку и фотоаппарат журналиста, сопровождавшие мастера во многих командировках — от Арктики до Антарктики, передал в норильский музей его сын Борис. Даже если вам не знакома фамилия Рябчикова, вы точно знаете героев его произведений. Именно он «открыл» читателям героя–пограничника Карацупу и написал первую книгу о Гагарине. Он был авиационным корреспондентом и автором многих репортажей о конструкторах кораблей и космонавтах. Норильск в судьбе Рябчикова занял совсем небольшой период в два года, и, тем не менее, наш город постоянно присутствовал в его жизни. В 1937 году спецкор «Комсомольской правды» Рябчиков, уже прославившийся репортажами о полярной авиации и лётчиках–испытателях, был обвинён в контр-революционной деятельности и на пять лет отправлен на строительство Беломорканала. В 1942 году, после освобождения, его оставили при Ухтижемлаге — «без права выезда». Там вчерашний заключённый познакомился со своей будущей женой Сусанной Карпачёвой, которая была — ни больше и ни меньше — инженером, членом партии, директором сажевого завода. Конечно, такой «финт» пришёлся не по вкусу руководству Ухтижемлага, и, так как пара ещё не была расписана, влюблённых решили «раскидать» по разным подразделениям, услав неугодного Рябчикова на самую дальнюю точку. За помощью Сусанна Карпачёва обратилась к наркому Завенягину, с которым была знакома. Завенягин помог — «спрятал» обоих, откомандировав в Норильск. Так что наш город спас если не жизнь Рябчикова, то его брак — точно. Взамен Норильск получил короля репортажа «Комсомолки» на роль журналиста, редактора, фотокорреспондента, ответсека первых норильских газет. Рябчиков с поразительной работоспособностью — по 18 часов в сутки — готовил тексты и в «газету для вольных» — «За металл», и для бюллетеня «для зэков» — «Норильск — фронту», и для многочисленных листовок и боевых листков, и для спортивного издания «Заполярный динамовец». А ещё Рябчиков организовывал радиотрансляции с норильских матчей, писал для «Советского Таймыра» и «Красноярского рабочего», представил Норильск в союзной печати серией очерков в родной «Комсомолке», написал сценарий для первого документального фильма о северном городе — «Гигант Заполярья». И первая книга о Норильске, вышедшая в «материковском» издательстве в 1946 году — «Северное сияние», тоже принадлежит его перу. Понятно, что подготовить выставку, которая рассказывает о столь многогранной личности, было непросто. Музейщики, разбирая материалы, решили рассказать о Рябчикове через встречи и интервью, воспоминания героев его публикаций: Авраамия Завенягина, Николая Урванцева, футболиста Андрея Старостина, конструктора вертолётов Михаила Миля... Норильчанам, пришедшим на открытие выставки, показали документальные фильмы об освоении космоса. Сценарии к ним тоже написал Евгений Рябчиков, для космонавтов — просто «дядя Женя», а для нас — автор первых статей, книг и сценариев о Норильске.

Светлана Гунина Фото Юлии РИМСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Главным поводом вспомнить выдающегося журналиста, писателя, киносценариста Евгения Ивановича Рябчикова стало его 110–летие. На выставке в его честь на газетных полосах представлены выдержки из десятков писем, документов, мемуаров. Множество книг и записей, а также печатную машинку и фотоаппарат журналиста, сопровождавшие мастера во многих командировках — от Арктики до Антарктики, передал в норильский музей его сын Борис.Даже если вам не знакома фамилия Рябчикова, вы точно знаете героев его произведений. Именно он «открыл» читателям героя–пограничника Карацупу и написал первую книгу о Гагарине. Он был авиационным корреспондентом и автором многих репортажей о конструкторах кораблей и космонавтах. Норильск в судьбе Рябчикова занял совсем небольшой период в два года, и, тем не менее, наш город постоянно присутствовал в его жизни.В 1937 году спецкор «Комсомольской правды» Рябчиков, уже прославившийся репортажами о полярной авиации и лётчиках–испытателях, был обвинён в контр-революционной деятельности и на пять лет отправлен на строительство Беломорканала. В 1942 году, после освобождения, его оставили при Ухтижемлаге — «без права выезда». Там вчерашний заключённый познакомился со своей будущей женой Сусанной Карпачёвой, которая была — ни больше и ни меньше — инженером, членом партии, директором сажевого завода. Конечно, такой «финт» пришёлся не по вкусу руководству Ухтижемлага, и, так как пара ещё не была расписана, влюблённых решили «раскидать» по разным подразделениям, услав неугодного Рябчикова на самую дальнюю точку. За помощью Сусанна Карпачёва обратилась к наркому Завенягину, с которым была знакома. Завенягин помог — «спрятал» обоих, откомандировав в Норильск. Так что наш город спас если не жизнь Рябчикова, то его брак — точно.Взамен Норильск получил короля репортажа «Комсомолки» на роль журналиста, редактора, фотокорреспондента, ответсека первых норильских газет. Рябчиков с поразительной работоспособностью — по 18 часов в сутки — готовил тексты и в «газету для вольных» — «За металл», и для бюллетеня «для зэков» — «Норильск — фронту», и для многочисленных листовок и боевых листков, и для спортивного издания «Заполярный динамовец». А ещё Рябчиков организовывал радиотрансляции с норильских матчей, писал для «Советского Таймыра» и «Красноярского рабочего», представил Норильск в союзной печати серией очерков в родной «Комсомолке», написал сценарий для первого документального фильма о северном городе — «Гигант Заполярья». И первая книга о Норильске, вышедшая в «материковском» издательстве в 1946 году — «Северное сияние», тоже принадлежит его перу.Понятно, что подготовить выставку, которая рассказывает о столь многогранной личности, было непросто. Музейщики, разбирая материалы, решили рассказать о Рябчикове через встречи и интервью, воспоминания героев его публикаций: Авраамия Завенягина, Николая Урванцева, футболиста Андрея Старостина, конструктора вертолётов Михаила Миля... Норильчанам, пришедшим на открытие выставки, показали документальные фильмы об освоении космоса. Сценарии к ним тоже написал Евгений Рябчиков, для космонавтов — просто «дядя Женя», а для нас — автор первых статей, книг и сценариев о Норильске.

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