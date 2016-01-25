[Индекс номера 56 (16.04.2019)]



Фестиваль

От Норильска до Дудинки

В Норильском колледже искусств завершился III региональный театральный фестиваль «Молодые люди — 2019», посвящённый Году театра в России.

Всю прошедшую неделю в зале НКИ на Комсомольской, 10, выступали посланники из 12 театральных объединений, школьных экспериментальных театров и творческих коллективов Норильска и Дудинки. Почти 150 участников радовали зрителей разных поколений своими выступлениями, обменивались опытом на мастер–классах и за итоговым круглым столом. На торжественном гала–представлении не смогли присутствовать актёры народного камерного театра из Дома культуры столицы Таймыра, которые накануне представили норильчанам две свои работы. И наши зрители назвали эти показы настоящим открытием и особым событием в культурной жизни. Стоит заметить, что этот заслуженный коллектив давненько не был в Норильске, блеснув на фестивале «Молодые люди» три года назад своей постановкой известной пьесы «Энергичные люди» по произведениям Василия Шукшина. На этот раз публика отметила отличный семейный спектакль–игру «Нгабо–бабо с планеты Бартыкайло». Эта постановка нового руководителя Екатерины Ушаковой вдохновила фантазией, оригинальным интерактивным общением со зрительным залом, необычными костюмами. А для взрослой публики артисты из Дудинки привезли трагикомедию «Одинокий трамвай» в постановке режиссёра Андрея Тарасова. Этот талантливый человек, ветеран дудинской сцены известен и как актёр редкого дара. Наверняка наши старожилы — знатоки театра помнят его в моноспектакле дудинцев по «Запискам сумасшедшего» Н. В. Гоголя. В прошлые годы соседи приезжали к нам почаще, с блеском выступая на камерных сценах бывшего Дома пионеров и Дворца творчества детей и молодёжи. Норильские зрители, прокатившись в театральном «Одиноком трамвае», с явным сочувствием и пониманием прожили вместе с мудрым персонажем Андрея Тарасова и другими яркими героями перипетии любовных историй от замечательных писателей и драматургов Александра Володина и Александра Вампилова. Своим мастерством актеры народного камерного театра поделились и на встрече с участниками фестиваля из любительских театральных коллективов. Корреспонденту «Заполярки» они рассказали, что через два года отметят 50–летний юбилей камерного театра, впервые получившего звание народного в 1971 году. Все его самобытные актёры трудятся на разных творческих и руководящих должностях в Доме культуры столицы Таймыра. В конце мая они приглашают норильчан на премьеру спектакля «Скамейка» по Александру Гельману. А недавно показали таймырцам героическую постановку «Афганистан — боль моя». На следующей неделе у них премьера для детей «Вверх тормашками» по пьесе Ксении Драгунской. А на всероссийском конкурсе в Красноярске «В лучших традициях» заочно, на видео, они покажут две работы: «Последний парад «Сибирякова», посвящённый героям обороны Диксона, и сказку «Синяя птица» по легендарной пьесе Мориса Метерлинка. К осени подготовят премьеру на основе северных легенд в честь юбилея прославленного дудинского коллектива «Хэйро». Наши соседи хотели бы почаще показывать свои работы в Норильске. И очень благодарны организаторам фестиваля «Молодые люди — 2019» за редкую пока возможность поделиться своими творческими достижениями с норильчанами.

Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Всю прошедшую неделю в зале НКИ на Комсомольской, 10, выступали посланники из 12 театральных объединений, школьных экспериментальных театров и творческих коллективов Норильска и Дудинки. Почти 150 участников радовали зрителей разных поколений своими выступлениями, обменивались опытом на мастер–классах и за итоговым круглым столом. На торжественном гала–представлении не смогли присутствовать актёры народного камерного театра из Дома культуры столицы Таймыра, которые накануне представили норильчанам две свои работы. И наши зрители назвали эти показы настоящим открытием и особым событием в культурной жизни. Стоит заметить, что этот заслуженный коллектив давненько не был в Норильске, блеснув на фестивале «Молодые люди» три года назад своей постановкой известной пьесы «Энергичные люди» по произведениям Василия Шукшина.На этот раз публика отметила отличный семейный спектакль–игру «Нгабо–бабо с планеты Бартыкайло». Эта постановка нового руководителя Екатерины Ушаковой вдохновила фантазией, оригинальным интерактивным общением со зрительным залом, необычными костюмами. А для взрослой публики артисты из Дудинки привезли трагикомедию «Одинокий трамвай» в постановке режиссёра Андрея Тарасова. Этот талантливый человек, ветеран дудинской сцены известен и как актёр редкого дара. Наверняка наши старожилы — знатоки театра помнят его в моноспектакле дудинцев по «Запискам сумасшедшего» Н. В. Гоголя. В прошлые годы соседи приезжали к нам почаще, с блеском выступая на камерных сценах бывшего Дома пионеров и Дворца творчества детей и молодёжи.Норильские зрители, прокатившись в театральном «Одиноком трамвае», с явным сочувствием и пониманием прожили вместе с мудрым персонажем Андрея Тарасова и другими яркими героями перипетии любовных историй от замечательных писателей и драматургов Александра Володина и Александра Вампилова. Своим мастерством актеры народного камерного театра поделились и на встрече с участниками фестиваля из любительских театральных коллективов.Корреспонденту «Заполярки» они рассказали, что через два года отметят 50–летний юбилей камерного театра, впервые получившего звание народного в 1971 году. Все его самобытные актёры трудятся на разных творческих и руководящих должностях в Доме культуры столицы Таймыра. В конце мая они приглашают норильчан на премьеру спектакля «Скамейка» по Александру Гельману. А недавно показали таймырцам героическую постановку «Афганистан — боль моя». На следующей неделе у них премьера для детей «Вверх тормашками» по пьесе Ксении Драгунской. А на всероссийском конкурсе в Красноярске «В лучших традициях» заочно, на видео, они покажут две работы: «Последний парад «Сибирякова», посвящённый героям обороны Диксона, и сказку «Синяя птица» по легендарной пьесе Мориса Метерлинка. К осени подготовят премьеру на основе северных легенд в честь юбилея прославленного дудинского коллектива «Хэйро». Наши соседи хотели бы почаще показывать свои работы в Норильске. И очень благодарны организаторам фестиваля «Молодые люди — 2019» за редкую пока возможность поделиться своими творческими достижениями с норильчанами.

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