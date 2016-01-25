[Индекс номера 56 (16.04.2019)]

 Фестиваль 
От Норильска до Дудинки

В Норильском колледже искусств завершился III региональный театральный фестиваль «Молодые люди — 2019», посвящённый Году театра в России.
Всю прошедшую неделю в зале НКИ на Комсомольской, 10, выступали посланники из 12 театральных объединений, школьных экспериментальных театров и творческих коллективов Норильска и Дудинки. Почти 150 участников радовали зрителей разных поколений своими выступлениями, обменивались опытом на мастер–классах и за итоговым круглым столом. На торжественном гала–представлении не смогли присутствовать актёры народного камерного театра из Дома культуры столицы Таймыра, которые накануне представили норильчанам две свои работы. И наши зрители назвали эти показы настоящим открытием и особым событием в культурной жизни. Стоит заметить, что этот заслуженный коллектив давненько не был в Норильске, блеснув на фестивале «Молодые люди» три года назад своей постановкой известной пьесы «Энергичные люди» по произведениям Василия Шукшина.
На этот раз публика отметила отличный семейный спектакль–игру «Нгабо–бабо с планеты Бартыкайло». Эта постановка нового руководителя Екатерины Ушаковой вдохновила фантазией, оригинальным интерактивным общением со зрительным залом, необычными костюмами. А для взрослой публики артисты из Дудинки привезли трагикомедию «Одинокий трамвай» в постановке режиссёра Андрея Тарасова. Этот талантливый человек, ветеран дудинской сцены известен и как актёр редкого дара. Наверняка наши старожилы — знатоки театра помнят его в моноспектакле дудинцев по «Запискам сумасшедшего» Н. В. Гоголя. В прошлые годы соседи приезжали к нам почаще, с блеском выступая на камерных сценах бывшего Дома пионеров и Дворца творчества детей и молодёжи.
Норильские зрители, прокатившись в театральном «Одиноком трамвае», с явным сочувствием и пониманием прожили вместе с мудрым персонажем Андрея Тарасова и другими яркими героями перипетии любовных историй от замечательных писателей и драматургов Александра Володина и Александра Вампилова. Своим мастерством актеры народного камерного театра поделились и на встрече с участниками фестиваля из любительских театральных коллективов.
Корреспонденту «Заполярки» они рассказали, что через два года отметят 50–летний юбилей камерного театра, впервые получившего звание народного в 1971 году. Все его самобытные актёры трудятся на разных творческих и руководящих должностях в Доме культуры столицы Таймыра. В конце мая они приглашают норильчан на премьеру спектакля «Скамейка» по Александру Гельману. А недавно показали таймырцам героическую постановку «Афганистан — боль моя». На следующей неделе у них премьера для детей «Вверх тормашками» по пьесе Ксении Драгунской. А на всероссийском конкурсе в Красноярске «В лучших традициях» заочно, на видео, они покажут две работы: «Последний парад «Сибирякова», посвящённый героям обороны Диксона, и сказку «Синяя птица» по легендарной пьесе Мориса Метерлинка. К осени подготовят премьеру на основе северных легенд в честь юбилея прославленного дудинского коллектива «Хэйро». Наши соседи хотели бы почаще показывать свои работы в Норильске. И очень благодарны организаторам фестиваля «Молодые люди — 2019» за редкую пока возможность поделиться своими творческими достижениями с норильчанами.

Ирина Даниленко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Акция 
«...Ноздрёв авантюрист игрок проматывающий состояние заработа(н)ое тяжким чужим трудом. Манилов пустой мечтатель любитель громких напыщен(н)ых фраз н(и/е)сколько не заботящийся о своём имении. Собакевич напротив привержен(н)ец всего материального...».

Профориентация 
Норильские школьники вернулись с профильной смены «Полицейской академии», на которой показали один из лучших результатов среди сверстников края.

Перспективы 
1 мая на Таймыре начнёт действовать программа добровольного медицинского страхования (ДМС), которая распространяется на всех работников Заполярного филиала «Норникеля». Об этом сообщил президент компании Владимир Потанин. Подробности – в материале «Заполярной Правды».

Событие 
Первый фестиваль подлёдной рыбалки на Енисее прошёл с северным размахом: с катанием на собачьих упряжках, с валенболом и гастроно-мическими мастерскими. А побывало на нём около трёх тысяч человек.

Выставки 
Один из выставочных залов музея приобрёл вид космического корабля и типографского цеха одновременно. В День космонавтики здесь открылась выставка, посвящённая Евгению Рябчикову, одному из первых корреспондентов Норильска, писавшему в том числе и на космические темы.

Фестиваль 
В Норильском колледже искусств завершился III региональный театральный фестиваль «Молодые люди — 2019», посвящённый Году театра в России.

Своя игра 
На «Оль–Гуле» подвели итоги традиционной «Лыжни «Норникеля». В этом году на трассу вышли почти 3200 человек.

Резонанс 
Толпа пассажиров сбила c ног 21–летнюю горожанку, и та угодила под колёса подъезжающего к остановке автобуса 31–го маршрута. Девушка получила травмы и была госпитализирована.

Право руля 
«Право руля» — совместный проект «Заполярной Правды», Госавто-инспекции и норильских школ. В этот раз мы предложили ребятам отразить в рисунках своё видение дорожной ситуации во дворах. Лучшие работы станут основой для флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД будут вручать водителям во время совместных рейдов.

Безопасность 
Не оставляйте детей в комнатах с открытыми окнами без присмотра даже на минуту!

Новости:
 16 апреля 2019 
17:46 «Команды, на старт!» - в ДФК прошли соревнования в рамках фестивальной недели «Край – наш общий дом».
17:00 В Норильске будет создан инвазивный центр: на Губернаторском совете обсудили, как увеличить продолжительность жизни в Красноярье.
15:46 Осторожно: мошенники. Пенсионерка лишилась сбережений, доверившись злоумышленникам.
15:43 Авиакомпания NordStar заключила соглашение о совместной эксплуатации ряда регулярных рейсов из Москвы с авиакомпанией Red Wings.
15:05 Жители таймырских посёлков Тухард и Попигай отметили День оленевода.
14:23 В «Родине» завершается сезон «Мирового искусства на большом экране» показом фильма «Гамлет/Коллаж».
13:32 Библионочь-2019 всё ближе! В эту пятницу в публичной библиотеке в рамках всероссийской акции пройдёт «Театральный мэшап».
11:26 В Норильске сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ.
10:57 4 апреля регоператор возобновил вывоз мусора из норильских дворов. За прошедшие 12 дней вывезено 17 969,6 кубометра отходов за 1130 рейсов.
10:50 В Норильске прошёл первый фестиваль боевых искусств «Заполярный пояс».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Андриюк Марина. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх