[Индекс номера 56 (16.04.2019)]



Своя игра

Бегущие по снегам

На «Оль–Гуле» подвели итоги традиционной «Лыжни «Норникеля». В этом году на трассу вышли почти 3200 человек.

На лыжи встали участники разного уровня подготовки Корпоративные соревнования в 16–й раз объединили тысячи любителей активного отдыха. Состязания прошли среди трёх основных групп участников: в личном зачёте у мужчин и женщин и в двух командных — среди семей и предприятий. В заключительный день лыжни также подвели итоги марафона здоровья, который начался три недели назад, и провели массовые старты «Преодолей себя» — свои силы в них попробовали около 1600 лыжников. Помимо спортсменов в солнечный субботний день на лыжной базе «Оль–Гуль» собралось множество отдыхающих. Организаторы подготовили для них насыщенную праздничную программу: на сцене выступали творческие коллективы города, все желающие могли проявить себя в интерактивных конкурсах и посетить игровые зоны, работала полевая кухня. Юрий Шкарупилый, долгие годы проработавший в «Норильскгазпроме» и строивший «Надежду», тоже вышел на лыжню. По словам Юрия Васильевича, сегодня он не претендует на победу — всё–таки возраст уже не тот, и, тем не менее, 82–летний физкультурник охотно участвует в массовых забегах. – Каждое утро я начинаю с зарядки, хожу в бассейн, встаю на лыжи и коньки. Стремление преодолеть себя и продолжать упражнения — вот залог бодрости духа и долголетия. Сегодня я вижу на «Оль–Гуле» много семей с детьми, и это замечательно, — говорит ветеран норильского спорта. Развлекательная программа была доступна всем желающим Иван и Татьяна Анищенко с детьми Софьей и Данилой каждый год выходят на семейные старты: – Мы и раньше занимали призовые места, но в этот раз особенно рады медалям, поскольку конкуренция была довольно высокой. Помимо соревновательного элемента лыжня — это ещё и отличная возможность весело и с пользой провести время. Будем и дальше тренироваться, чтобы в будущем завоевать золото. Среди победителей и призёров — люди разного возраста и уровня подготовки. Работник предприятия «Норильский промышленный транспорт» Фарит Халилов завершил «Марафон здоровья» с результатом 1065 км, став самым активным участником акции. А в общей сложности спортсмены пробежали почти 15,5 тысячи километров. – Сегодняшняя победа для меня уже четвёртая подряд, и если в прошлом году я пробежал почти в два раза меньше, то в этом году повезло с погодой и мне удалось существенно улучшить показатель. Я приобщился к спорту ещё в детстве, — начинал с лёгкой атлетики. И теперь, спустя многие годы, строго следую избранному курсу, — сказал победитель. Особенно весело было детям О том, как важен здоровый образ жизни, говорил и начальник управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» Игорь Щепилов. Он подчеркнул, что физкультура и спорт на Севере имеют особое значение: – «Лыжня «Норникеля» стала одной из визитных карточек Норильска, эта акция объединяет множество людей, и что примечательно — их число, а вместе с ним и результаты, с каждым годом растут. Спасибо всем, кто неустанно движется вперёд, добивается новых высот. Мне приятно, что руководители предприятий сами регулярно участвуют в лыжне, — отметил он. По итогам финальных корпоративных стартов в общем зачёте индивидуальных гонок и смешанных эстафет первое место заняла команда «Ремонтник–1» («Норильскникельремонт»), вторыми стали спортсмены медного завода, третьими — сборной Норильска. Добавим, что в воскресенье на «Оль–Гуле» состоялась «Полярная олимпиада» с участием 21 команды предприятий и РОКС «Норильского никеля», в также администрации города. Победу отпраздновала семья Скриповых, представлявшая «НПТ».

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Корпоративные соревнования в 16–й раз объединили тысячи любителей активного отдыха. Состязания прошли среди трёх основных групп участников: в личном зачёте у мужчин и женщин и в двух командных — среди семей и предприятий. В заключительный день лыжни также подвели итоги марафона здоровья, который начался три недели назад, и провели массовые старты «Преодолей себя» — свои силы в них попробовали около 1600 лыжников.Помимо спортсменов в солнечный субботний день на лыжной базе «Оль–Гуль» собралось множество отдыхающих. Организаторы подготовили для них насыщенную праздничную программу: на сцене выступали творческие коллективы города, все желающие могли проявить себя в интерактивных конкурсах и посетить игровые зоны, работала полевая кухня.Юрий Шкарупилый, долгие годы проработавший в «Норильскгазпроме» и строивший «Надежду», тоже вышел на лыжню. По словам Юрия Васильевича, сегодня он не претендует на победу — всё–таки возраст уже не тот, и, тем не менее, 82–летний физкультурник охотно участвует в массовых забегах.– Каждое утро я начинаю с зарядки, хожу в бассейн, встаю на лыжи и коньки. Стремление преодолеть себя и продолжать упражнения — вот залог бодрости духа и долголетия. Сегодня я вижу на «Оль–Гуле» много семей с детьми, и это замечательно, — говорит ветеран норильского спорта.Иван и Татьяна Анищенко с детьми Софьей и Данилой каждый год выходят на семейные старты:– Мы и раньше занимали призовые места, но в этот раз особенно рады медалям, поскольку конкуренция была довольно высокой. Помимо соревновательного элемента лыжня — это ещё и отличная возможность весело и с пользой провести время. Будем и дальше тренироваться, чтобы в будущем завоевать золото.Среди победителей и призёров — люди разного возраста и уровня подготовки. Работник предприятия «Норильский промышленный транспорт» Фарит Халилов завершил «Марафон здоровья» с результатом 1065 км, став самым активным участником акции. А в общей сложности спортсмены пробежали почти 15,5 тысячи километров.– Сегодняшняя победа для меня уже четвёртая подряд, и если в прошлом году я пробежал почти в два раза меньше, то в этом году повезло с погодой и мне удалось существенно улучшить показатель. Я приобщился к спорту ещё в детстве, — начинал с лёгкой атлетики. И теперь, спустя многие годы, строго следую избранному курсу, — сказал победитель.О том, как важен здоровый образ жизни, говорил и начальник управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» Игорь Щепилов. Он подчеркнул, что физкультура и спорт на Севере имеют особое значение:– «Лыжня «Норникеля» стала одной из визитных карточек Норильска, эта акция объединяет множество людей, и что примечательно — их число, а вместе с ним и результаты, с каждым годом растут. Спасибо всем, кто неустанно движется вперёд, добивается новых высот. Мне приятно, что руководители предприятий сами регулярно участвуют в лыжне, — отметил он.По итогам финальных корпоративных стартов в общем зачёте индивидуальных гонок и смешанных эстафет первое место заняла команда «Ремонтник–1» («Норильскникельремонт»), вторыми стали спортсмены медного завода, третьими — сборной Норильска.Добавим, что в воскресенье на «Оль–Гуле» состоялась «Полярная олимпиада» с участием 21 команды предприятий и РОКС «Норильского никеля», в также администрации города. Победу отпраздновала семья Скриповых, представлявшая «НПТ».

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