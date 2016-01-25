[Индекс номера 56 (16.04.2019)]



Резонанс

Синдром толпы

Толпа пассажиров сбила c ног 21–летнюю горожанку, и та угодила под колёса подъезжающего к остановке автобуса 31–го маршрута. Девушка получила травмы и была госпитализирована.

Инцидент произошёл на автовокзале Центрального района вечером 5 апреля. Погода была ветреная, на кайерканской автодороге — плохая видимость, поэтому её временно закрыли для всех видов транспорта, кроме автобусов НПОПАТ. Собралась огромная толпа пассажиров. Недовольство горожан переросло в агрессию. Этот случай, когда автобус проехал по ногам пассажира, к сожалению, не первый. По мнению руководства НПОПАТ, причина — некорректное поведение людей, которые, не дожидаясь полной остановки автобуса, чтобы занять посадочное место, начинают выбегать на дорогу, расталкивать других. То же самое произошло и 5 апреля. Пассажиры создали давку при посадке в экспресс на 20.10, в то время как могли дождаться следующих автобусов на 20.15, 20.25. Как отмечают в НПОПАТ, основная задача предприятия — перевозка пассажиров по установленным регулярным муниципальным маршрутам в соответствии с утверждённым расписанием и объёмами перевозок. Увеличить количество рейсов по маршруту № 31 при введении запрета для движения другого транспорта на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель возможно только за счёт других маршрутов, что приведёт к напряжению на последних. Незадействованных автобусов, особенно в пиковое время, нет.

Оксана Кириллова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Инцидент произошёл на автовокзале Центрального района вечером 5 апреля. Погода была ветреная, на кайерканской автодороге — плохая видимость, поэтому её временно закрыли для всех видов транспорта, кроме автобусов НПОПАТ. Собралась огромная толпа пассажиров. Недовольство горожан переросло в агрессию.Этот случай, когда автобус проехал по ногам пассажира, к сожалению, не первый. По мнению руководства НПОПАТ, причина — некорректное поведение людей, которые, не дожидаясь полной остановки автобуса, чтобы занять посадочное место, начинают выбегать на дорогу, расталкивать других.То же самое произошло и 5 апреля. Пассажиры создали давку при посадке в экспресс на 20.10, в то время как могли дождаться следующих автобусов на 20.15, 20.25. Как отмечают в НПОПАТ, основная задача предприятия — перевозка пассажиров по установленным регулярным муниципальным маршрутам в соответствии с утверждённым расписанием и объёмами перевозок. Увеличить количество рейсов по маршруту № 31 при введении запрета для движения другого транспорта на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель возможно только за счёт других маршрутов, что приведёт к напряжению на последних. Незадействованных автобусов, особенно в пиковое время, нет.

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