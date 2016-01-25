[Индекс номера 56 (16.04.2019)]

 Право руля 
Прогулки во дворе

«Право руля» — совместный проект «Заполярной Правды», Госавто-инспекции и норильских школ. В этот раз мы предложили ребятам отразить в рисунках своё видение дорожной ситуации во дворах. Лучшие работы станут основой для флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД будут вручать водителям во время совместных рейдов.
Екатерина Астраханцева, 1 «в» класс
Современные дворы уже давно перестали быть безопасными. Несоблюдение водителями скоростного режима, большое количество припаркованных авто, снежные горки, сугробы, снегоуборочная техника, брошенные машины — всё это представляет немалую угрозу для маленьких пешеходов. По статистике, до 80 процентов детей попадают под колёса автомобилей в своём дворе.
Самое распространённое происшествие — когда водитель выезжает с места стоянки задним ходом. В этих случаях у автомобиля существует так называемая слепая зона, недоступная для обзора с помощью зеркал заднего вида. При этом практически невозможно заметить ребёнка, находящегося близко к машине или за ней. Даже при минимальной скорости автомобиля всё может закончиться трагично.
Ещё одна проблема — невозможность предугадать поведение ребёнка, в какую сторону он в следующий миг побежит. Увлекшись догонялками, игрой в футбол, хоккей или снежки, катанием на санках дети практически не обращают внимания на въезжающие во двор и выезжающие из него машины. Между тем до беды недалеко.
— Ответственность за безопасность дворов лежит на взрослых: в первую очередь родителях, а также автомобилистах, сотрудниках компании, занимающихся снегоуборкой, и так далее, — отмечает Максим Ветров, инспектор дорожного надзора Норильского отдела ГИБДД. — Взрослые должны научить детей безопасному поведению.
Полина Савватеева, 4 «б» класс
А детям нужно быть внимательными, когда они гуляют во дворе. Два ребёнка, столкнувшись на бегу, только набьют шишки и синяки, а вот если в азарте игры они не заметят авто, то такая встреча может закончиться плачевно, и тогда уже неважно, кто в этой ситуации неправ.
Санки или снегокат с десятиметровой горки скатываются за 15 секунд; ватрушка и ледянка — за 17–20 секунд; картонка — за 25 секунд. Скорость скольжения у них колеблется от 30 до 60 километров в час и зависит от веса ребёнка, длины и угла наклона горки. Длина тормозного пути автомобиля, который едет по двору со скоростью
20 км/ч, — 13 метров. При столкновении ребёнка на санках с авто серьёзные травмы и увечья неизбежны, и это в лучшем случае. Стоит отметить, что поле зрения у ребёнка на 30% меньше, чем у взрослых, и он не может объективно оценить опасность, к тому же уверен, что, если водитель затормозит, машина мгновенно остановится.
Играя в брошенном авто, ребёнок рискует пораниться о стекло или куски металлического корпуса, получить ожог соляной кислотой и отравиться свинцом из оставленного в машине аккумулятора, а неустойчиво стоящий автомобиль может опрокинуться и придавить.
Ивана Левченко, 1 «в» класс
Снежные кучи, которые нагребает снегоуборочная техника, не менее опасны: водитель не всегда заметит ребёнка, а в снегу могут прятаться осколки стекла или арматура. Не стоит в снежных кучах рыть пещеры — есть угроза обвала снега.

Наталья Черкашина
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Право руля 
«Право руля» — совместный проект «Заполярной Правды», Госавто-инспекции и норильских школ. В этот раз мы предложили ребятам отразить в рисунках своё видение дорожной ситуации во дворах. Лучшие работы станут основой для флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД будут вручать водителям во время совместных рейдов.

Безопасность 
Не оставляйте детей в комнатах с открытыми окнами без присмотра даже на минуту!

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