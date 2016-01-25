[Индекс номера 59 (19.04.2019)]



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Простота хуже воровства

Несмотря на постоянные и многочисленные призывы к осторожности, норильчане по–прежнему с лёгкостью идут на поводу у сетевых мошенников. Так, совсем недавно 73–летняя пенсионерка перечислила обманщикам 700 тысяч рублей. Этот вопиющий случай полицейские разбирали на специально созванной пресс–конференции.

– Изначально «чудо–лекарства», так называемые БАДы, обошлись женщине в восемь тысяч рублей, — рассказал Владимир Аршалуйсян, врио заместителя начальника полиции по оперативной работе Норильского ОМВД. — Естественно, волшебные снадобья ей не помогли, и она воспользовалась правом на возврат денег. Спустя пару недель с ней связались некие лица, которые представились сотрудниками федерального органа по надзору, и в телефонном разговоре пообещали, что помогут взыскать с недобросовестных продавцов материальный и моральный ущерб. Но для начала, как ей объяснили, необходимо покрыть издержки. Пенсионерка несколько раз переводила доброхотам денежные средства, и каждый раз под новым предлогом с неё требовали ещё — то платеж не прошёл, то потребовались услуги курьера и так далее. Конечно же, женщину уверяли, что эти затраты окупятся и в итоге она получит кругленькую сумму — миллион рублей. Когда норильчанка наконец поняла, с кем имеет дело, преступников и след простыл, а сама она лишилась накопленного. При этом, по признанию начальника уголовного розыска Норильского ОМВД Виталия Цауни, вероятность того, что излишне доверчивой пенсионерке вернут деньги, невелика. Обычно подобные мошеннические действия осуществляются из других городов и регионов, и поймать преступников не так–то просто. Ситуация ещё больше осложняется, если мошенничество совершено организованной преступной группой, использующей слаженную, отработанную схему, — тогда добиться успеха удаётся в одном–двух случаях из десяти. – У мошенников нет моральных принципов, им всё равно, кого и на сколько обманывать, они постоянно придумывают новые уловки. Если раньше популярными были звонки с сообщением о попавшем в беду родственнике, для спасения которого срочно нужны деньги, то сейчас у жертвы стараются выманить сведения о банковской карте. Другой способ обмана — взлом личных страничек в соцсетях, когда от имени отправителя злоумышленники просят одолжить ему небольшую сумму. И лучший способ обезопасить себя — связаться с просителем напрямую, — говорит Виталий Цауня. За три месяца текущего года в Норильске возбуждено 41 уголовное дело о мошенничестве против 32 в первом квартале 2018 года. Тем не менее раскрываемость у нас выше, чем в среднем по краю, — около 30%. Норильские полицейские убеждены: предупреждён — значит вооружён. Они ведут большую профилактическую работу по предотвращению мошеннических действий, и наша газета рада присоединиться к ней. Сегодня на страницах рекламного приложения «Заполярной Правды» — «зпПЛЮС» – стартует еженедельная рубрика, в которой мы будем рассказывать читателям о том, как избежать сетей, расставленных охотниками за чужим добром.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Изначально «чудо–лекарства», так называемые БАДы, обошлись женщине в восемь тысяч рублей, — рассказал Владимир Аршалуйсян, врио заместителя начальника полиции по оперативной работе Норильского ОМВД. — Естественно, волшебные снадобья ей не помогли, и она воспользовалась правом на возврат денег. Спустя пару недель с ней связались некие лица, которые представились сотрудниками федерального органа по надзору, и в телефонном разговоре пообещали, что помогут взыскать с недобросовестных продавцов материальный и моральный ущерб. Но для начала, как ей объяснили, необходимо покрыть издержки. Пенсионерка несколько раз переводила доброхотам денежные средства, и каждый раз под новым предлогом с неё требовали ещё — то платеж не прошёл, то потребовались услуги курьера и так далее. Конечно же, женщину уверяли, что эти затраты окупятся и в итоге она получит кругленькую сумму — миллион рублей.Когда норильчанка наконец поняла, с кем имеет дело, преступников и след простыл, а сама она лишилась накопленного. При этом, по признанию начальника уголовного розыска Норильского ОМВД Виталия Цауни, вероятность того, что излишне доверчивой пенсионерке вернут деньги, невелика. Обычно подобные мошеннические действия осуществляются из других городов и регионов, и поймать преступников не так–то просто. Ситуация ещё больше осложняется, если мошенничество совершено организованной преступной группой, использующей слаженную, отработанную схему, — тогда добиться успеха удаётся в одном–двух случаях из десяти.– У мошенников нет моральных принципов, им всё равно, кого и на сколько обманывать, они постоянно придумывают новые уловки. Если раньше популярными были звонки с сообщением о попавшем в беду родственнике, для спасения которого срочно нужны деньги, то сейчас у жертвы стараются выманить сведения о банковской карте. Другой способ обмана — взлом личных страничек в соцсетях, когда от имени отправителя злоумышленники просят одолжить ему небольшую сумму. И лучший способ обезопасить себя — связаться с просителем напрямую, — говорит Виталий Цауня.За три месяца текущего года в Норильске возбуждено 41 уголовное дело о мошенничестве против 32 в первом квартале 2018 года. Тем не менее раскрываемость у нас выше, чем в среднем по краю, — около 30%.Норильские полицейские убеждены: предупреждён — значит вооружён. Они ведут большую профилактическую работу по предотвращению мошеннических действий, и наша газета рада присоединиться к ней. Сегодня на страницах рекламного приложения «Заполярной Правды» — «зпПЛЮС» – стартует еженедельная рубрика, в которой мы будем рассказывать читателям о том, как избежать сетей, расставленных охотниками за чужим добром.

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