[Индекс номера 59 (19.04.2019)]



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Курорт для жизни, работы и отдыха

Представляем вам недвижимость класса De Luxe на респектабельном курорте нового поколения в предместьях Санкт-Петербурга, самого красивого мегаполиса мира. Курорт находится в двадцати пяти минутах езды от «Экспофорума», нового делового центра Московского района и аэропорта Пулково. Для жителей Норильска действуют особые условия при покупке недвижимости.

Это место, где можно отдохнуть и восстановиться после напряженного рабочего дня, провести время с родными людьми. Каждый день, возвращаясь домой, вы приезжаете на престижный курорт, в мир гармонии и благополучия. Жизнь в парке — прекрасная альтернатива жизни в мегаполисе. Залогом здоровья и долголетия вас и ваших близких станет природный потенциал территории: ионизированный воздух сосновых парков, чистейшая артезианская вода, благоприятный микроклимат. Международный стандарт качества строительства обеспечивает Шведская компания Merx Construction. Здесь создадут новую высокотехнологичную инженерную инфраструктуру, объекты коммунального комплекса и частные дороги, за состоянием которых будет следить собственная управляющая компания. Реализация первого этапа строительства уже началась. Курортную недвижимость премиального класса построят на границе соснового леса и живописного берега реки, в парковом ансамбле площадью 10 га с водоемами, элегантными беседками и островками семейного и детского отдыха. Все малоэтажные семейные резиденции выдержаны в единой архитектурной концепции. Каждое домовладение обладает неповторимыми видовыми характеристиками. Для жителей Норильска действует специальное предложение «Клуб привилегий» — это закрытый фонд уникальной курортной недвижимости с характеристиками премиального-класса по цене бизнес-класса. Для членов Клуба привилегий предусмотрены бонусные программы в отеле WELLNESS & SPA и сервисе управляющей компании. При покупке жилья норильчане смогут рассчитывать на бонусы в виде 10% скидки или паркинга в подарок. Курортная недвижимость премиального класса в престижной локации городов Императорского кольца – это не модные тенденции, это многовековой выбор аристократических династий!

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это место, где можно отдохнуть и восстановиться после напряженного рабочего дня, провести время с родными людьми. Каждый день, возвращаясь домой, вы приезжаете на престижный курорт, в мир гармонии и благополучия. Жизнь в парке — прекрасная альтернатива жизни в мегаполисе. Залогом здоровья и долголетия вас и ваших близких станет природный потенциал территории: ионизированный воздух сосновых парков, чистейшая артезианская вода, благоприятный микроклимат.Международный стандарт качества строительства обеспечивает Шведская компания Merx Construction. Здесь создадут новую высокотехнологичную инженерную инфраструктуру, объекты коммунального комплекса и частные дороги, за состоянием которых будет следить собственная управляющая компания.Реализация первого этапа строительства уже началась. Курортную недвижимость премиального класса построят на границе соснового леса и живописного берега реки, в парковом ансамбле площадью 10 га с водоемами, элегантными беседками и островками семейного и детского отдыха.Все малоэтажные семейные резиденции выдержаны в единой архитектурной концепции. Каждое домовладение обладает неповторимыми видовыми характеристиками.Для жителей Норильска действует специальное предложение «Клуб привилегий» — это закрытый фонд уникальной курортной недвижимости с характеристиками премиального-класса по цене бизнес-класса. Для членов Клуба привилегий предусмотрены бонусные программы в отеле WELLNESS & SPA и сервисе управляющей компании. При покупке жилья норильчане смогут рассчитывать на бонусы в виде 10% скидки или паркинга в подарок.Курортная недвижимость премиального класса в престижной локации городов Императорского кольца – это не модные тенденции, это многовековой выбор аристократических династий!

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