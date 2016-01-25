[Индекс номера 59 (19.04.2019)]



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О возможностях полиса ОМС – медицинского паспорта гражданина, действующего на всей территории РФ

Каждый гражданин нашей страны имеет право лечиться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Такой документ есть практически у всех. Но как показывает практика, некоторые из нас недооценивают те возможности, которые он даёт. А всё потому, что мы просто о них не знаем.



Алёна Орлова, полномочный представитель Всероссийского союза страховщиков по медицинскому страхованию в Красноярском крае, директор Красноярского филиала ВТБ «Медицинское страхование», рассказала о том, что положено каждому гражданину по полису обязательного медицинского страхования и какими возможностями бесплатного лечения обладают застрахованные по ОМС. – Какие заболевания можно лечить по полису ОМС? Покрывает ли этот полис, например, стоматологию и ЭКО? – Многие думают, что по полису ОМС можно лечить только простые заболевания, а за более сложные, такие как лечение зубов или онкологические заболевания, равно как и за прохождение высокотехнологичных медицинских услуг, например, стентирование сосудов сердца, эндопротезирование суставов и др. или сложных диагностических (МРТ) и лечебных (ЭКО) мероприятий, нужно платить. Это заблуждение. Список медицинской помощи, которая оказывается бесплатно, очень большой — более 3,5 тысячи позиций. Более того, перечень может отличаться от региона к региону. Но необходимости его запоминать нет — достаточно знать номер телефона страховой медицинской компании, которая выдавала полис. Любые вопросы нужно направлять туда, самый быстрый способ — позвонить по телефону бесплатной горячей линии. – Где можно воспользоваться полисом ОМС? Действительно ли полис ОМС действует на всей территории РФ, а не только в районной больнице? – Полис ОМС действует на всей территории РФ, а не только в отдельно взятом регионе. Поэтому обязательно берите его с собой, путешествуя по России. В поездках может случиться всё что угодно — травмы, отравление, обострение хронических заболеваний, и, если полис будет при вас, вы всегда сможете обратиться в поликлинику и бесплатно получить помощь врача. Если во время поездки в другой регион вы заболели, то имеете право получить медицинскую помощь по своему полису ОМС, так как он гарантирует бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории России по базовой программе. Программа содержит перечень заболеваний и состояний, при которых медицинская помощь оказывается бесплатно. Травма, отравление, повышение давления или температуры, зубная боль — всё это поводы для обращения за медицинской помощью. Во время поездки нет необходимости в прикреплении к местной поликлинике. При ухудшении состояния здоровья вы можете обратиться за скорой медицинской помощью (экстренной или неотложной), в том числе и амбулаторно. Вам обязаны провести все необходимые мероприятия, способствующие стабилизации или улучшению состояния вашего здоровья. Если же вы планируете уехать в другой населённый пункт на несколько месяцев и предполагаете, что за этот период вам может понадобиться плановая медицинская помощь, необходимо оформить прикрепление к поликлинике по месту временного пребывания. В поездке необходимо иметь при себе оригинал полиса ОМС. В соответствии с действующим законодательством гражданин при обращении за медицинской помощью (за исключением оказания экстренной медицинской помощи) обязан предъявить полис ОМС. В случае если вы длительное время не обращались за медицинской помощью по полису ОМС, необходимо заранее позвонить на горячую линию своей страховой компании и убедиться, что документ действующий. Если в медицинской организации региона, куда вы приехали, требуют заплатить за лечение или отказывают в медицинской помощи, необходимо обратиться за разъяснениями к руководителю медицинской организации. В случае отказа — в свою страховую компанию по телефону горячей линии, номер которой указан на вашем полисе ОМС (действует на всей территории Российской Федерации бесплатно для пациента). – В каких учреждениях нам обязаны оказать медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования? — Медицинскую помощь можно получить в любом лечебном учреждении, работающим в системе ОМС. То есть даже если вы находитесь не в домашнем регионе, вы можете обратиться за помощью. Перечень медицинских услуг, которые оказываются по полису ОМС, очень широк. В него включается даже лечение сложных заболеваний, а также проведение дорогостоящих высокотехнологичных исследований. Например, по полису ОМС вы можете бесплатно сделать МРТ, воспользоваться услугами стоматолога, лечить онкологические заболевания и даже воспользоваться услугами ЭКО. Раз в три года можно пройти полную диспансеризацию, а раз в 2 года — профилактический медицинский осмотр. – По полису ОМС можно лечиться в частной клинике? – По полисам ОМС можно лечиться не только в государственных клиниках, но и в частных, которые аккредитованы в системе ОМС. Узнать, работает то или иное медицинское учреждение в этой системе, можно, позвонив в его регистратуру или в вашу страховую медицинскую компанию. Реестр медицинских организаций, участвующих в системе ОМС, также размещён на сайте территориального фонда ОМС вашего региона. – Что делать, если медицинская услуга не оказана или оказана не должным образом, если требуют оплатить медицинскую услугу? – Можно отметить, что общий уровень социальной грамотности россиян растёт. Хорошо, что люди стали лучше разбираться в своих правах, знают, куда обращаться в случае, если медицинская организация просит заплатить деньги за бесплатные медицинские услуги или каким образом обратиться в свою страховую медицинскую организацию для подачи обращений или жалобы. Тем не менее хотелось бы ещё раз предостеречь граждан. В случае если медицинское учреждение просит заплатить деньги за бесплатные медицинские услуги или отказывает в предоставлении услуг, а также если качество предоставленных услуг вас не устраивает, обращайтесь в вашу страховую компанию. Телефон нашего федерального контакт–центра указан в памятке застрахованного, которую мы выдаем при оформлении полиса ОМС, а также на сайте компании. После получения обращений или жалоб мы незамедлительно начинаем обрабатывать их для того, чтобы вся необходимая помощь была оказана нашим застрахованным. – В какой страховой медицинской организации оформлять полис ОМС? Есть ли разница? – Каждый клиент, независимо от того, в какой страховой компании был оформлен полис ОМС, получает гарантированный программой обязательного медицинского страхования набор услуг. Но, безусловно, при выборе страховой медицинской организации следует обращать внимание на наличие большого количества пунктов выдачи полисов, круглосуточного федерального контактного центра, который принимает и обрабатывает обращения граждан, работает с их жалобами в любое время, когда в этом есть необходимость. В случае если клиент не доволен услугами страховой компании, её можно поменять. Воспользоваться этим правом может каждый гражданин один раз в год. Подать заявление на замену страховой компании нужно до 1 ноября. – Почему полис ДМС, а также корпоративный медицинский полис не может заменить медицинское обслуживание по полису ОМС? – Полис ДМС, как и корпоративный медицинский полис, оформляемый работодателем на своих сотрудников, может только дополнить полис ОМС, но ни в коем случае не заменить. По ДМС гражданину предлагается ограниченный набор медицинских услуг, а при их расширении будет повышаться стоимость полиса. Такой полис прикрепляется к определённым медицинским учреждениям, а значит, воспользоваться им свободно в любой больнице или клинике нашей страны, как по полису ОМС, невозможно. А при возникновении страхового случая можно рассчитывать на медицинскую помощь только в той части суммы, которая была прописана при оформлении полиса. В связи с этим рекомендуем не отказываться от широких возможностей, которые предусмотрены системой обязательного медицинского страхования для своих застрахованных. Медицинский полис ОМС — это своеобразный медицинский паспорт гражданина, действующий на всей территории нашей страны, основной документ, гарантирующий оказание бесплатной медицинской помощи в объёме, предусмотренном Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда , рассказала о том, что положено каждому гражданину по полису обязательного медицинского страхования и какими возможностями бесплатного лечения обладают застрахованные по ОМС.– Многие думают, что по полису ОМС можно лечить только простые заболевания, а за более сложные, такие как лечение зубов или онкологические заболевания, равно как и за прохождение высокотехнологичных медицинских услуг, например, стентирование сосудов сердца, эндопротезирование суставов и др. или сложных диагностических (МРТ) и лечебных (ЭКО) мероприятий, нужно платить. Это заблуждение. Список медицинской помощи, которая оказывается бесплатно, очень большой — более 3,5 тысячи позиций. Более того, перечень может отличаться от региона к региону. Но необходимости его запоминать нет — достаточно знать номер телефона страховой медицинской компании, которая выдавала полис. Любые вопросы нужно направлять туда, самый быстрый способ — позвонить по телефону бесплатной горячей линии.– Полис ОМС действует на всей территории РФ, а не только в отдельно взятом регионе. Поэтому обязательно берите его с собой, путешествуя по России. В поездках может случиться всё что угодно — травмы, отравление, обострение хронических заболеваний, и, если полис будет при вас, вы всегда сможете обратиться в поликлинику и бесплатно получить помощь врача.Если во время поездки в другой регион вы заболели, то имеете право получить медицинскую помощь по своему полису ОМС, так как он гарантирует бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории России по базовой программе. Программа содержит перечень заболеваний и состояний, при которых медицинская помощь оказывается бесплатно. Травма, отравление, повышение давления или температуры, зубная боль — всё это поводы для обращения за медицинской помощью. Во время поездки нет необходимости в прикреплении к местной поликлинике. При ухудшении состояния здоровья вы можете обратиться за скорой медицинской помощью (экстренной или неотложной), в том числе и амбулаторно. Вам обязаны провести все необходимые мероприятия, способствующие стабилизации или улучшению состояния вашего здоровья. Если же вы планируете уехать в другой населённый пункт на несколько месяцев и предполагаете, что за этот период вам может понадобиться плановая медицинская помощь, необходимо оформить прикрепление к поликлинике по месту временного пребывания.В поездке необходимо иметь при себе оригинал полиса ОМС. В соответствии с действующим законодательством гражданин при обращении за медицинской помощью (за исключением оказания экстренной медицинской помощи) обязан предъявить полис ОМС. В случае если вы длительное время не обращались за медицинской помощью по полису ОМС, необходимо заранее позвонить на горячую линию своей страховой компании и убедиться, что документ действующий.Если в медицинской организации региона, куда вы приехали, требуют заплатить за лечение или отказывают в медицинской помощи, необходимо обратиться за разъяснениями к руководителю медицинской организации. В случае отказа — в свою страховую компанию по телефону горячей линии, номер которой указан на вашем полисе ОМС (действует на всей территории Российской Федерации бесплатно для пациента).— Медицинскую помощь можно получить в любом лечебном учреждении, работающим в системе ОМС. То есть даже если вы находитесь не в домашнем регионе, вы можете обратиться за помощью. Перечень медицинских услуг, которые оказываются по полису ОМС, очень широк. В него включается даже лечение сложных заболеваний, а также проведение дорогостоящих высокотехнологичных исследований. Например, по полису ОМС вы можете бесплатно сделать МРТ, воспользоваться услугами стоматолога, лечить онкологические заболевания и даже воспользоваться услугами ЭКО. Раз в три года можно пройти полную диспансеризацию, а раз в 2 года — профилактический медицинский осмотр.– По полисам ОМС можно лечиться не только в государственных клиниках, но и в частных, которые аккредитованы в системе ОМС. Узнать, работает то или иное медицинское учреждение в этой системе, можно, позвонив в его регистратуру или в вашу страховую медицинскую компанию. Реестр медицинских организаций, участвующих в системе ОМС, также размещён на сайте территориального фонда ОМС вашего региона.– Можно отметить, что общий уровень социальной грамотности россиян растёт. Хорошо, что люди стали лучше разбираться в своих правах, знают, куда обращаться в случае, если медицинская организация просит заплатить деньги за бесплатные медицинские услуги или каким образом обратиться в свою страховую медицинскую организацию для подачи обращений или жалобы.Тем не менее хотелось бы ещё раз предостеречь граждан. В случае если медицинское учреждение просит заплатить деньги за бесплатные медицинские услуги или отказывает в предоставлении услуг, а также если качество предоставленных услуг вас не устраивает, обращайтесь в вашу страховую компанию. Телефон нашего федерального контакт–центра указан в памятке застрахованного, которую мы выдаем при оформлении полиса ОМС, а также на сайте компании. После получения обращений или жалоб мы незамедлительно начинаем обрабатывать их для того, чтобы вся необходимая помощь была оказана нашим застрахованным.– Каждый клиент, независимо от того, в какой страховой компании был оформлен полис ОМС, получает гарантированный программой обязательного медицинского страхования набор услуг. Но, безусловно, при выборе страховой медицинской организации следует обращать внимание на наличие большого количества пунктов выдачи полисов, круглосуточного федерального контактного центра, который принимает и обрабатывает обращения граждан, работает с их жалобами в любое время, когда в этом есть необходимость. В случае если клиент не доволен услугами страховой компании, её можно поменять. Воспользоваться этим правом может каждый гражданин один раз в год. Подать заявление на замену страховой компании нужно до 1 ноября.– Полис ДМС, как и корпоративный медицинский полис, оформляемый работодателем на своих сотрудников, может только дополнить полис ОМС, но ни в коем случае не заменить. По ДМС гражданину предлагается ограниченный набор медицинских услуг, а при их расширении будет повышаться стоимость полиса. Такой полис прикрепляется к определённым медицинским учреждениям, а значит, воспользоваться им свободно в любой больнице или клинике нашей страны, как по полису ОМС, невозможно. А при возникновении страхового случая можно рассчитывать на медицинскую помощь только в той части суммы, которая была прописана при оформлении полиса. В связи с этим рекомендуем не отказываться от широких возможностей, которые предусмотрены системой обязательного медицинского страхования для своих застрахованных. Медицинский полис ОМС — это своеобразный медицинский паспорт гражданина, действующий на всей территории нашей страны, основной документ, гарантирующий оказание бесплатной медицинской помощи в объёме, предусмотренном Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

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