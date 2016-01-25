Ледоход в Дудинке ждут к 3 июня. Пока кромка льда находится на расстоянии 1,4 тысячи км от города.
В столице Таймыра прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Участники встречи обсудили предварительный прогноз ледохода на реке Енисей по территории муниципального района и превентивные мероприятия во время подготовки к весеннему половодью.
По данным на 16 апреля кромка льда на реке находится в районе Назимово на расстоянии 1413 км от Дудинки. Затопление причалов Заполярного транспортного филиала компании «Норникель» с отметкой восемь метров ожидается с 21 по 25 мая, прохождение ледохода в районе Дудинки — ориентировочно с 3 по 5 июня. С учётом возможного затора на участке Игарка — Дудинка пик паводка может состояться на отметках 12,8–15,75 метра.
Паводкоопасным районом является посёлок Левинские Пески, в котором живут 46 человек. По сельскому поселению Караул в зону возможного подтопления могут попасть около 10 рыбопромысловых точек. Из промышленных объектов в этой зоне окажутся причалы ЗТФ и дюкера подводных переходов газопровода Мессояха — Норильск и конденсатопровода Мессояха — Дудинка, что в 15 км ниже города Дудинки.
Члены комиссии утвердили план мероприятий по защите населения и территории муниципального района в период паводка. Главам муниципальных образований, а также руководителям предприятий и учреждений, организаций, попадающих в зону подтопления, рекомендовано утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также активно информировать граждан о необходимости соблюдения мер безопасности и правилах поведения при выходе на лёд.Николай Кондрашовwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда