[Индекс номера 59 (19.04.2019)]

 На Таймыре 
Ледяная река

Ледоход в Дудинке ждут к 3 июня. Пока кромка льда находится на расстоянии 1,4 тысячи км от города.
В столице Таймыра прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Участники встречи обсудили предварительный прогноз ледохода на реке Енисей по территории муниципального района и превентивные мероприятия во время подготовки к весеннему половодью.
По данным на 16 апреля кромка льда на реке находится в районе Назимово на расстоянии 1413 км от Дудинки. Затопление причалов Заполярного транспортного филиала компании «Норникель» с отметкой восемь метров ожидается с 21 по 25 мая, прохождение ледохода в районе Дудинки — ориентировочно с 3 по 5 июня. С учётом возможного затора на участке Игарка — Дудинка пик паводка может состояться на отметках 12,8–15,75 метра.
Паводкоопасным районом является посёлок Левинские Пески, в котором живут 46 человек. По сельскому поселению Караул в зону возможного подтопления могут попасть около 10 рыбопромысловых точек. Из промышленных объектов в этой зоне окажутся причалы ЗТФ и дюкера подводных переходов газопровода Мессояха — Норильск и конденсатопровода Мессояха — Дудинка, что в 15 км ниже города Дудинки.
Члены комиссии утвердили план мероприятий по защите населения и территории муниципального района в период паводка. Главам муниципальных образований, а также руководителям предприятий и учреждений, организаций, попадающих в зону подтопления, рекомендовано утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также активно информировать граждан о необходимости соблюдения мер безопасности и правилах поведения при выходе на лёд.

Николай Кондрашов
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Актуально 
Несмотря на постоянные и многочисленные призывы к осторожности, норильчане по–прежнему с лёгкостью идут на поводу у сетевых мошенников. Так, совсем недавно 73–летняя пенсионерка перечислила обманщикам 700 тысяч рублей. Этот вопиющий случай полицейские разбирали на специально созванной пресс–конференции.

На Таймыре 
Ледоход в Дудинке ждут к 3 июня. Пока кромка льда находится на расстоянии 1,4 тысячи км от города.

Безопасность 
Служба спасения напоминает норильчанам об опасности падения сосулек с крыш домов и просит сообщать о ледяных наростах.

ЖКХ 
Девять норильских организаций входят в краевой реестр квалифицированных подрядчиков, которым можно доверить капитальные ремонты жилых домов.

Образование 
По итогам первого этапа краевого конкурса «Учитель года — 2019», который прошёл в марте в Красноярске, в финал регионального состязания попала Елена Разглядная, учитель математики норильской школы № 41.

Подмостки 
Норильские школьники читали в Заполярном театре драмы авторские пьесы. Они представили на суд профессионалов 13 произведений.

Сотрудничество 
В наше столь богатое на глобальные вызовы время работодателям требуются не просто специалисты, обладающие набором определённых навыков, а люди творческие, склонные к саморазвитию. И воспитывать в них эти качества с детства — дело сложное, но благородное.

Интервью 
Норильчанка Алевтина Круковская — основательница марийской диаспоры в Норильске. Талантливый, разносторонний человек, она вместе с подругами из народа мари завтра, 20 апреля, отметит 15–летие городского фестиваля национальных культур «Край – наш общий дом».

Актуально 
15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл сильный пожар. В результате обрушились шпиль и крыша, повреждено внутреннее убранство. Вопрос о восстановлении главной достопримечательности французской столицы решается, событие осмысляет весь мир и очень по–разному освещает вся мировая пресса.

Реклама 
Представляем вам недвижимость класса De Luxe на респектабельном курорте нового поколения в предместьях Санкт-Петербурга, самого красивого мегаполиса мира. Курорт находится в двадцати пяти минутах езды от «Экспофорума», нового делового центра Московского района и аэропорта Пулково. Для жителей Норильска действуют особые условия при покупке недвижимости.

Информация 
Каждый гражданин нашей страны имеет право лечиться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Такой документ есть практически у всех. Но как показывает практика, некоторые из нас недооценивают те возможности, которые он даёт. А всё потому, что мы просто о них не знаем.

Новости:
 19 апреля 2019 
17:41 Павел Соколов о предстоящем матче: «Настрой только боевой».
17:19 АРН приглашает предпринимателей и тех, кто задумывается об организации собственного дела, на бизнес-встречу.
17:18 50 юных норильчан награждены путёвками в международный детский лагерь «Артек».
17:04 На руднике «Октябрьский» идут работы по оборудованию нового центра оперативного планирования.
15:46 Юные художники Норильска приняли участие в мастер-классе президента российской академии художеств Зураба Церетели в Москве.
15:44 Это воскресенье - вербное. В Норильске готовятся к Пасхе и ждут весну.
15:22 Прокуратура «завернула» уголовное дело в отношении несовершеннолетнего.
14:41 Объявлен конкурс на смену перевозчика по маршруту № 35 Норильск – Кайеркан. Новый перевозчик будет работать по нерегулируемым тарифам.
13:40 Норильчанин отсудил у авиакомпании 170 тысяч рублей из-за отмены рейса.
12:51 Полярная арт-резиденции PolArt презентует новую программу.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Андриюк Марина. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх