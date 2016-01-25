[Индекс номера 59 (19.04.2019)]



Безопасность

Ты туда не ходи

Служба спасения напоминает норильчанам об опасности падения сосулек с крыш домов и просит сообщать о ледяных наростах.

Падение ледяной глыбы на человека чревато увечьями различной степени тяжести, напоминают спасатели. Всё зависит от высоты полёта и размера сосульки. Известны случаи, когда кусок льда убивал прохожих, когда сосульки падали в детскую коляску, оставленную под свисающей «гирляндой». Стоит обходить стороной места возможного падения сосулек или снежных пластов с крыши, советуют специалисты, и не позволять находиться в таких местах детям. Если возле дома стоит ограждение или на нём висит табличка, предупреждающая об опасности, обоходите его стороной. После падения снега и сосулек с одного края крыши оно, вероятно, продолжится. Поэтому если на тротуаре видны ледяные осколки, это указывает на возможную опасность. Если вы услышали над головой подозрительный шум — не останавливайтесь, не поднимайте голову, чтобы посмотреть, что случилось. Бежать от здания тоже не стоит, наоборот, нужно как можно быстрее прижаться к стене — козырёк крыши послужит вам укрытием.

Для того, чтобы коммунальники более оперативно реагировали на появление ледяных наростов и сбивали их, норильчан просят сообщать о замеченных сосульках в управляющие компании или в городской отдел оперативного контроля по телефону 43–70–57.

Андрей Самохин www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Падение ледяной глыбы на человека чревато увечьями различной степени тяжести, напоминают спасатели. Всё зависит от высоты полёта и размера сосульки. Известны случаи, когда кусок льда убивал прохожих, когда сосульки падали в детскую коляску, оставленную под свисающей «гирляндой».Стоит обходить стороной места возможного падения сосулек или снежных пластов с крыши, советуют специалисты, и не позволять находиться в таких местах детям. Если возле дома стоит ограждение или на нём висит табличка, предупреждающая об опасности, обоходите его стороной.После падения снега и сосулек с одного края крыши оно, вероятно, продолжится. Поэтому если на тротуаре видны ледяные осколки, это указывает на возможную опасность. Если вы услышали над головой подозрительный шум — не останавливайтесь, не поднимайте голову, чтобы посмотреть, что случилось. Бежать от здания тоже не стоит, наоборот, нужно как можно быстрее прижаться к стене — козырёк крыши послужит вам укрытием.

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