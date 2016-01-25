[Индекс номера 59 (19.04.2019)]



ЖКХ

Белый список

Девять норильских организаций входят в краевой реестр квалифицированных подрядчиков, которым можно доверить капитальные ремонты жилых домов.

С 2016 года региональным фондом капитального ремонта составляется реестр квалифицированных подрядчиков — это перечень участников госзакупок, которые прошли специальный отбор и с которыми заказчики могут без опаски заключать контракты на проведение капремонта жилых домов. Только те организации, которые состоят в этом реестре, получают право участвовать в электронных аукционах на обслуживание многоквартирного дома. Чтобы стать участником предварительного отбора добросовестных подрядчиков, компании необходимо: свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам; лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия — памятников истории и культуры для предотборов, связанных с объектами культурного наследия; аттестат аккредитации с приложением, определяющим область аккредитации, которая позволяет выполнять работы, связанные с проверками, испытаниями, измерениями при проведении обследования лифтов в соответствии с требованиями технического регламента (для предотбора, связанного с оценкой соответствия лифтов). Также у организации не должно быть задолженности по налогам и сборам за прошедший календарный год; контрактов на выполнение аналогичных работ, расторгнутых по решению суда или расторгнутого одной из сторон контракта; она не должна фигурировать в реестре недобросовестных поставщиков; должна иметь в штате достаточное количество квалифицированного персонала; опыт выполнения работ не менее чем по трём контрактам за последние три года по предмету предварительного отбора. В числе 424 подрядчиков, уже находящихся в реестре Красноярского края, Норильск представлен девятью организациями: «Инженерный центр «Северлифтсервис», «Таймырлифт», «Жилкомсервис», «СеверныйБыт», «СтройПерспектива», «Строй–Холдинг», «Сибстроймонтаж», «Артель» и «Сантехники». Список квалифицированных подрядных организаций формируется министерством промышленности, энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Красноярского края и размещается на официальном сайте

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С 2016 года региональным фондом капитального ремонта составляется реестр квалифицированных подрядчиков — это перечень участников госзакупок, которые прошли специальный отбор и с которыми заказчики могут без опаски заключать контракты на проведение капремонта жилых домов. Только те организации, которые состоят в этом реестре, получают право участвовать в электронных аукционах на обслуживание многоквартирного дома.Чтобы стать участником предварительного отбора добросовестных подрядчиков, компании необходимо: свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам; лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия — памятников истории и культуры для предотборов, связанных с объектами культурного наследия; аттестат аккредитации с приложением, определяющим область аккредитации, которая позволяет выполнять работы, связанные с проверками, испытаниями, измерениями при проведении обследования лифтов в соответствии с требованиями технического регламента (для предотбора, связанного с оценкой соответствия лифтов). Также у организации не должно быть задолженности по налогам и сборам за прошедший календарный год; контрактов на выполнение аналогичных работ, расторгнутых по решению суда или расторгнутого одной из сторон контракта; она не должна фигурировать в реестре недобросовестных поставщиков; должна иметь в штате достаточное количество квалифицированного персонала; опыт выполнения работ не менее чем по трём контрактам за последние три года по предмету предварительного отбора.В числе 424 подрядчиков, уже находящихся в реестре Красноярского края, Норильск представлен девятью организациями: «Инженерный центр «Северлифтсервис», «Таймырлифт», «Жилкомсервис», «СеверныйБыт», «СтройПерспектива», «Строй–Холдинг», «Сибстроймонтаж», «Артель» и «Сантехники». Список квалифицированных подрядных организаций формируется министерством промышленности, энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Красноярского края и размещается на официальном сайте fkr.etp–ets.ru

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