[Индекс номера 59 (19.04.2019)]



Образование

Сплошные плюсы

По итогам первого этапа краевого конкурса «Учитель года — 2019», который прошёл в марте в Красноярске, в финал регионального состязания попала Елена Разглядная, учитель математики норильской школы № 41.

Елена Разглядная – учтитель математики Елена представляла наш город в крае вместе с тремя финалистами муниципального этапа конкурса: педагогом гимназии № 1 Еленой Чаловой, физруком из школы № 14 Виктором Сильченко и преподавателем иностранных языков Алиной Черкасовой из школы № 36. В итоге она стала единственной из норильчан, кто прошёл отборочный этап состязания и попал в число двадцати лучших участников. Сегодня Елена собирается на финальный этап краевого состязания педагогов. Он начинается в эти выходные и завершится 30 апреля. Дальше — российский уровень конкурса. Пожелаем нашей землячке удачи! Надо отметить, что успех сопутствовал Елене и до поездки в край: сразу было ясно, что с таким набором плюсов — ум, харизма, внешность, умения, энергия и молодость — девушка далеко пойдёт. О команде северян она говорит: «Конкурсанты подобрались что надо, между собой мы шутили, что одним из критериев отбора у нас был высокий рост». – В прошлом году я победила в местном конкурсе «Свежий ветер», который управление образования администрации Норильска проводило среди молодых педагогов. В этом году школа выдвинула на более сложное испытание, — поделилась Елена. — Наше руководство идёт навстречу любым полезным инициативам: если учитель горит желанием проявить себя на профессиональном поприще, поддержку оказывают колоссальную. Елена ведёт уроки математики, имеет дополнительную специализацию по информатике. Родилась в Питере, жила в Канске, с детства любила точные науки, училась в математическом лицее. В нашем городе живёт пять лет и уже считает себя норильчанкой. Приехала к нам по распределению после окончания Красноярского педагогического университета по муниципальной программе привлечения специалистов дефицитных профессий. – После вуза меня ничто в Красноярске не держало, и я приняла приглашение приехать на Крайний Север. Не пожалела об этом ни на минуту. Мне всё тут нравится. Когда попала в 41–ю школу, мне сразу дали пятиклашек. До сих пор их веду, в школе во главе угла стоит преемственность: взял класс — не бросай. К слову, на государственной аттестации в девятом классе ученики Елены Разглядной выдали отменный результат: при среднем показателе по краю 3,7, а по Норильску — 3,8 её ребята справились с заданиями на четыре балла. Елена сама «захватила» ЕГЭ по математике, когда его только ввели в разряд обязательных. Сама она считает, что в ближайшее время единый госэкзамен никуда не денется, а работа по подготовке детей будет и дальше совершенствоваться. Скоро, говорит, при аттестации учителям самим придётся сдавать ЕГЭ. Но её это не страшит. – В моё время ещё не было возможности обратиться к «гуглу» или к другому поисковику, — замечает наша героиня, — большую часть информации мы запоминали, заучивали. Нынешние ученики полагаются на гаджеты и, соответственно, иногда расслабляются, не особо корпя над книгами. Так прогресс входит в противоречие с желанием добывать знания, где ключевое слово — добывать... На самом деле даже на уроке можно использовать телефоны с толком. На мастер–классах, которые проходили на краевом этапе конкурса, мы многое в этой области почерпнули. Такие поездки — просто волшебная возможность обучиться, подняться на ступеньку выше, обрести единомышленников, обменяться опытом. Чувство локтя, команды, с которой работаешь во время заданий, оказалось даже ценнее, чем баллы, присуждённые жюри. Впрочем, сама Елена пока не разрешает ученикам пользоваться ни телефоном, ни калькулятором: – Мы занимаемся вычислениями, тут важна самостоятельность, поэтому — долой всяческие соблазны. Другое дело, что новые технологии позволяют максимально быстро проверять работу детей — прошёлся по классу, просканировал карточки и сразу видишь, кто и насколько усвоил материал. При наличии надёжного интернета с помощью смартфона можно провести любой онлайн–тест: высветился вопрос, ребёнок на него ответил, следом второй вопрос и так далее. Тут же подсчитывается, сколько в классе правильных ответов, какой результат каждого и так далее. Эта схема продуктивно работает при закреплении пройденного. и тренингов на конкурсе Елене понравилось общаться с методистами: их новаторский опыт наверняка ей пригодится. Заодно эксперты дали участникам понять, чего они ждут от конкурсантов в финале. К слову, по наполнению и форме второй этап краевых состязаний будет похож на муниципальные испытания: педагогам предстоит провести открытые уроки в одной из школ, презентации на тему собственных методических наработок и выполнить другие, не менее важные задания.

Марина Хорошевская Фото из архива Елены Разглядной www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Елена представляла наш город в крае вместе с тремя финалистами муниципального этапа конкурса: педагогом гимназии № 1 Еленой Чаловой, физруком из школы № 14 Виктором Сильченко и преподавателем иностранных языков Алиной Черкасовой из школы № 36. В итоге она стала единственной из норильчан, кто прошёл отборочный этап состязания и попал в число двадцати лучших участников. Сегодня Елена собирается на финальный этап краевого состязания педагогов. Он начинается в эти выходные и завершится 30 апреля. Дальше — российский уровень конкурса. Пожелаем нашей землячке удачи!Надо отметить, что успех сопутствовал Елене и до поездки в край: сразу было ясно, что с таким набором плюсов — ум, харизма, внешность, умения, энергия и молодость — девушка далеко пойдёт. О команде северян она говорит: «Конкурсанты подобрались что надо, между собой мы шутили, что одним из критериев отбора у нас был высокий рост».– В прошлом году я победила в местном конкурсе «Свежий ветер», который управление образования администрации Норильска проводило среди молодых педагогов. В этом году школа выдвинула на более сложное испытание, — поделилась Елена. — Наше руководство идёт навстречу любым полезным инициативам: если учитель горит желанием проявить себя на профессиональном поприще, поддержку оказывают колоссальную.Елена ведёт уроки математики, имеет дополнительную специализацию по информатике. Родилась в Питере, жила в Канске, с детства любила точные науки, училась в математическом лицее. В нашем городе живёт пять лет и уже считает себя норильчанкой. Приехала к нам по распределению после окончания Красноярского педагогического университета по муниципальной программе привлечения специалистов дефицитных профессий.– После вуза меня ничто в Красноярске не держало, и я приняла приглашение приехать на Крайний Север. Не пожалела об этом ни на минуту. Мне всё тут нравится. Когда попала в 41–ю школу, мне сразу дали пятиклашек. До сих пор их веду, в школе во главе угла стоит преемственность: взял класс — не бросай.К слову, на государственной аттестации в девятом классе ученики Елены Разглядной выдали отменный результат: при среднем показателе по краю 3,7, а по Норильску — 3,8 её ребята справились с заданиями на четыре балла.Елена сама «захватила» ЕГЭ по математике, когда его только ввели в разряд обязательных. Сама она считает, что в ближайшее время единый госэкзамен никуда не денется, а работа по подготовке детей будет и дальше совершенствоваться. Скоро, говорит, при аттестации учителям самим придётся сдавать ЕГЭ. Но её это не страшит.– В моё время ещё не было возможности обратиться к «гуглу» или к другому поисковику, — замечает наша героиня, — большую часть информации мы запоминали, заучивали. Нынешние ученики полагаются на гаджеты и, соответственно, иногда расслабляются, не особо корпя над книгами. Так прогресс входит в противоречие с желанием добывать знания, где ключевое слово — добывать... На самом деле даже на уроке можно использовать телефоны с толком. На мастер–классах, которые проходили на краевом этапе конкурса, мы многое в этой области почерпнули. Такие поездки — просто волшебная возможность обучиться, подняться на ступеньку выше, обрести единомышленников, обменяться опытом. Чувство локтя, команды, с которой работаешь во время заданий, оказалось даже ценнее, чем баллы, присуждённые жюри.Впрочем, сама Елена пока не разрешает ученикам пользоваться ни телефоном, ни калькулятором:– Мы занимаемся вычислениями, тут важна самостоятельность, поэтому — долой всяческие соблазны. Другое дело, что новые технологии позволяют максимально быстро проверять работу детей — прошёлся по классу, просканировал карточки и сразу видишь, кто и насколько усвоил материал. При наличии надёжного интернета с помощью смартфона можно провести любой онлайн–тест: высветился вопрос, ребёнок на него ответил, следом второй вопрос и так далее. Тут же подсчитывается, сколько в классе правильных ответов, какой результат каждого и так далее. Эта схема продуктивно работает при закреплении пройденного. и тренингов на конкурсе Елене понравилось общаться с методистами: их новаторский опыт наверняка ей пригодится. Заодно эксперты дали участникам понять, чего они ждут от конкурсантов в финале. К слову, по наполнению и форме второй этап краевых состязаний будет похож на муниципальные испытания: педагогам предстоит провести открытые уроки в одной из школ, презентации на тему собственных методических наработок и выполнить другие, не менее важные задания.

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