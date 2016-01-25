Норильские школьники читали в Заполярном театре драмы авторские пьесы. Они представили на суд профессионалов 13 произведений.
Событие стало очередной ступенью проекта «Классная драма», который нашему театру помогают реализовать профессиональные драматурги, режиссёры и актёры. Проект родился в Шотландии 26 лет назад, в России он существует с 2014 года, в нашем городе проходит впервые при поддержке благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».
Для работы с талантливыми детьми в Норильск специально приехали драматурги Анастасия Букреева и Юрий Клавдиев. На малой сцене авторские читки слушали артисты театра, а также режиссёры Анна Бабанова, Марфа Горвиц (Москва), Никита Рак (Воронеж) — им предстоит постановка этих произведений.
Юным авторам — от 12 до 17 лет, все они за неделю прошли курсы по написанию пьес и сумели воплотить свои фантазии в реальные тексты. Подростки писали о том, что им близко, что их волнует, работали как в командах, так и поодиночке. Проблематика и жанровая специфика текстов разнообразна: есть драмы, почти комедии, фэнтези, детективы о сложностях межличностных взаимоотношений, о подростковой и семейной жестокости, о социальном неравенстве, есть вполне зрелые философские размышления о человеческих грехах и смысле жизни.
21 апреля состоится премьера спектакля–альманаха, созданного из детских пьес–новелл. Роли исполнят профессиональные артисты нашей «Маяковки».Марина Калининаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда