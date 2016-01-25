[Индекс номера 59 (19.04.2019)]



Подмостки

Как думают дети

Норильские школьники читали в Заполярном театре драмы авторские пьесы. Они представили на суд профессионалов 13 произведений.

Событие стало очередной ступенью проекта «Классная драма», который нашему театру помогают реализовать профессиональные драматурги, режиссёры и актёры. Проект родился в Шотландии 26 лет назад, в России он существует с 2014 года, в нашем городе проходит впервые при поддержке благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Для работы с талантливыми детьми в Норильск специально приехали драматурги Анастасия Букреева и Юрий Клавдиев. На малой сцене авторские читки слушали артисты театра, а также режиссёры Анна Бабанова, Марфа Горвиц (Москва), Никита Рак (Воронеж) — им предстоит постановка этих произведений. Юным авторам — от 12 до 17 лет, все они за неделю прошли курсы по написанию пьес и сумели воплотить свои фантазии в реальные тексты. Подростки писали о том, что им близко, что их волнует, работали как в командах, так и поодиночке. Проблематика и жанровая специфика текстов разнообразна: есть драмы, почти комедии, фэнтези, детективы о сложностях межличностных взаимоотношений, о подростковой и семейной жестокости, о социальном неравенстве, есть вполне зрелые философские размышления о человеческих грехах и смысле жизни. 21 апреля состоится премьера спектакля–альманаха, созданного из детских пьес–новелл. Роли исполнят профессиональные артисты нашей «Маяковки».

Марина Калинина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Событие стало очередной ступенью проекта «Классная драма», который нашему театру помогают реализовать профессиональные драматурги, режиссёры и актёры. Проект родился в Шотландии 26 лет назад, в России он существует с 2014 года, в нашем городе проходит впервые при поддержке благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».Для работы с талантливыми детьми в Норильск специально приехали драматурги Анастасия Букреева и Юрий Клавдиев. На малой сцене авторские читки слушали артисты театра, а также режиссёры Анна Бабанова, Марфа Горвиц (Москва), Никита Рак (Воронеж) — им предстоит постановка этих произведений.Юным авторам — от 12 до 17 лет, все они за неделю прошли курсы по написанию пьес и сумели воплотить свои фантазии в реальные тексты. Подростки писали о том, что им близко, что их волнует, работали как в командах, так и поодиночке. Проблематика и жанровая специфика текстов разнообразна: есть драмы, почти комедии, фэнтези, детективы о сложностях межличностных взаимоотношений, о подростковой и семейной жестокости, о социальном неравенстве, есть вполне зрелые философские размышления о человеческих грехах и смысле жизни.21 апреля состоится премьера спектакля–альманаха, созданного из детских пьес–новелл. Роли исполнят профессиональные артисты нашей «Маяковки».

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