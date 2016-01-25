[Индекс номера 59 (19.04.2019)]

 Сотрудничество 
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В наше столь богатое на глобальные вызовы время работодателям требуются не просто специалисты, обладающие набором определённых навыков, а люди творческие, склонные к саморазвитию. И воспитывать в них эти качества с детства — дело сложное, но благородное.
В Норильске вопрос профориентации приоритетный – и для компании, и для города
В Норильске прошёл форум «Профориентация XXI века». Его организаторы — управление корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» и управление общего и дошкольного образования администрации Норильска при участии специалистов Центральной библиотечной системы и городского Центра занятости населения.
Сегодня и город, и «Норникель» заинтересованы в молодых специалистах самых разных направлений. Для того чтобы Норильск жил и развивался, нужны не только металлурги, горняки и энергетики, но и врачи, экономисты, учителя. При этом желательно, чтобы юные норильчане продолжали дело своих родителей, а не стремились уехать на материк.
– Заполярный филиал и школы тесно сотрудничают друг с другом в рамках клуба «Профнавигатор», — отметил Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. — Мы прекрасно понимаем, что «Норникелю» нужны не только рабочие, но и инженеры. Я уверен, форум подскажет ребятам, куда стоит пойти учиться, чтобы затем получить место в компании. Желаю всем поскорее определиться с выбором профессии, найти свой жизненный путь и остаться в городе.
В «Норникеле» действует целый набор программ, которые позволяют учить и поддерживать ребят, избравших профессию в области металлургии и горного дела.
«Хочу» и «могу»
С представителями всех высших и средних учебных заведений НПР на форуме пообщались четыреста старшеклассников. Получше узнать свои наклонности, определиться, кто ты — физик или лирик, можно было, пройдя тестирование. Психологи объясняли ребятам, как важно изначально поставить перед собой верные цели и научиться их достигать, уметь соизмерять своё «я хочу» с «я могу» и «надо».
Специалисты Центра занятости рассказывали о востребованных в Норильске, Красноярском крае и России профессиях. Говорили о том, что экономисты ценятся и сегодня, но только в том случае, если они умеют работать на компьютере и владеют иностранными языками. Кстати, исследователи рынка труда обещают, что через несколько лет будут востребованны студенты, изучающие логистику — науку о том, каким путём эффективнее доставить товар от производителя к покупателю. Это очень актуальная для Норильска тема. Также будущим выпускникам есть смысл обратить внимание на специальности экологов и психологов. С нынешними темпами загрязнения окружающей среды без экологов не обойтись. Да и стрессы преследуют нас повсюду — и дома, и на работе. Неплохие перспективы у инженеров–строителей, химиков–пищевиков, специалистов по телекоммуникациям. Постоянно растёт спрос на медиков, учителей, токарей, слесарей, поваров. В Норильске они уж точно без работы не останутся.
Будущие металлурги и горняки получают стипендии, проходят стажировку, посещают профориентационные занятия. Для молодых специалистов создан профильный клуб.
Есть спрос и на профессии в области маркетинга и связей с общественностью. Кстати, на форуме ребята получили возможность побеседовать с лучшими журналистами города. Светлана Гунина, корреспондент «Заполярной Правды», и Людмила Кожевникова, корреспондент медиакомпании «Северный город» поделились со школьниками секретами работы в СМИ,которые не зря называют четвёртой властью.
Преимущество за нами
– Норильский промышленный район делает большие шаги вперёд и становится всё привлекательнее. Нам хотелось бы, чтобы те, кто ещё не определился с выбором профессии окончательно, связали свою дальнейшую судьбу с Норильском. И, конечно, «Норникель» ждёт вас на своих предприятиях, — обратился к старшеклассникам Василий Трохов, заместитель начальника управления корпоративных проектов Заполярного филиала — начальник отдела региональных мероприятий.
Со школьниками беседовали не только состоявшиеся горняки и металлурги, но и учащиеся Норильского государственного индустриального института.
На специальных выставочных стендах студенты горно–технологического факультета показывали будущим коллегам несложные химические опыты и рассуждали о преимуществах своей профессии.
– Я будущий металлург, — рассказал Алексей Волокитин, недавний выпускник кайерканской школы № 40, а сегодня — первокурсник НГИИ. — Раньше подумывал стать программистом или айтишником. Но сделал выбор в пользу металлургии из–за возможности бесплатного обучения в родном городе. И вот я оканчиваю первый курс и ничуть не жалею о своём решении. Прекрасные преподаватели, интересная студенческая жизнь, а главное — я точно знаю, что после учёбы не останусь без дела. Между прочим, я уже могу работать лаборантом. Так что, ребята, приходите в институт: нам нужна толковая, творческая молодёжь.
В 2015 году Заполярный филиал стал обладателем награды первого краевого конкурса «Территория PROFориентационного взаимодействия».
Инженеры–механики, расположившиеся за столом с макетом подъёмного крана, шестерёнками и гаечными ключами, в свою очередь убеждали форумчан в том, как важна в производственной цепочке именно их специальность.
А горнякам и не нужно говорить, что их профессия самая–самая. И так понятно, что в добыче руды не обойтись без горных инженеров, маркшейдеров и геологов.
– Не надо думать, что всё уже разведано и добыто — работы ещё непочатый край, — утверждает без пяти минут горный мастер Александр Терехович. — Я учусь на втором курсе, в профессию пошёл по совету отца. Он у меня мастер–взрывник — не давил, но всё рассказал о горном деле и сумел сагитировать меня. Гарантированное трудоустройство и соцпакет — это серьёзные аргументы. Да и учиться мне нравится: мы ведь не только горное дело изучаем, но и философию, и математику, и геологию, а такие знания лишними не бывают.
Не отставали от своих собратьев и студенты городских училищ и техникумов. Ребята старались представить свои профессии в наилучшем свете, наглядно продемонстрировав полученные знания и умения. При этом для каждой школы был составлен свой маршрут, чтобы не образовывалось столпотворение или, наоборот, пустующие площадки.
И пусть специалисты с сожалением констатируют, что популярность инженерного образования и работы в индустриальном секторе экономики в наши дни по сравнению с прежними временами заметно упала, у школьников, пришедших на форум, глаза горели.
Сегодня в «Норникеле» есть целый набор программ, которые позволяют учить и поддерживать ребят, избравших профессию в области металлургии и горного дела: это и стипендии, и стажировки, и профориентационные занятия для школьников, и клубы для молодых специалистов. В Заполярном филиале огромное внимание уделяют наставничеству: здесь отчётливо понимают, что преемственность в технологической и производственной сферах — вещь необходимая.
Можно с уверенностью сказать, что городская администрация и «Норникель» прикладывают максимум усилий для того, чтобы Норильск был местом, притягательным для молодёжи, таким, где можно не только состояться как профессионал и сделать успешную карьеру, но и жить в полную силу.

Лариса Стецевич
Фото Николая ЩИПКО
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