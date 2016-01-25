[Индекс номера 59 (19.04.2019)]



Интервью

Весёлый народ марийцы

Норильчанка Алевтина Круковская — основательница марийской диаспоры в Норильске. Талантливый, разносторонний человек, она вместе с подругами из народа мари завтра, 20 апреля, отметит 15–летие городского фестиваля национальных культур «Край – наш общий дом».

• Алевтина Круковская родилась в столице Марийской Республики Йошкар–Оле. • Основательница марийской диаспоры в Норильске • За активную общественную деятельность была удостоена юбилейной медали «65 лет городу Норильску» – Я родилась в столице Марийской Республики Йошкар–Оле 22 февраля 1952 года. Родители мои марийцы, их уже нет в живых. Мама трудилась электромонтажницей на закрытом заводе. А отец был зенитчиком, защищал Москву, прошёл войну без ранений, а в мирное время на заводе ему в глаз попала металлическая стружка, и он лишился зрения. Семья у нас была большая: родной брат, две сводные сестрички. Я же, слабенькая по здоровью, всё время по санаториям лечилась, была оторвана от своих корней. В семье говорили по–марийски, почитали Бога. Дедушка был при церкви. Помню, как в деревне, у него на печке, рассматривала духовные книги с картинками. И ещё меня в деревне поразили рисунки какого–то местного художника — рябинки, девушки... И я начала срисовывать иллюстрации из учебников. Фестивальные встречи – Расскажите о своём народе... – Честно скажу: к марийцам в ту пору чувствовалось презрительное отношение, нас называли «черепками» от слова «черемисы» — это одно из названий марийцев. А марийцы есть луговые, есть горные, которые живут на высоком берегу Волги, они все такие беленькие, на гуслях играют, одежда у них другая. Я отношусь к восточным луговым мари, с низкого берега. – А почему в дошкольное дело пошли? – У нас были красивые детские сады, с резными верандами. Может, это привлекло. Я окончила педучилище в Оршанке, потом, работая в детском саду, очень любила праздники оформлять, вот мне и стали говорить, что я должна творчеством заниматься. Поступила в художественное училище, а диплом защищала, уже когда ребёнка ждала. Вышла замуж за статного военного, он по национальности удмурт. За ним в Норильск и приехала в 1985 году. Работала методистом в детском саду «Оленёнок», я тогда уже в педагогическом институте училась. Со временем стала с детьми заниматься изодеятельностью. Потом работала с ребятами во Дворце творчества детей и молодежи, оттуда и на пенсию ушла. – Вы очень многогранный человек. И флористикой увлекались, и рисуете, и стихи пишете... – В Норильске я все эти годы стремилась учиться у талантливых людей. Флористику постигала у Ирины Острянской, гончарное мастерство — у Инессы Быстровой. На пенсии пришла в центр литературного творчества «Водолей». Сейчас занимаюсь у Нины Птицовой в изостудии при «Вернисаже». – А когда вы поняли, что надо нести в народ знания о своих предках–марийцах? – В начале 2000–х услышала, что в Норильске, в Доме дружбы, организованном азербайджанской диаспорой во главе с Али Керимовым, проходят фестивали национально–культурных организаций. Мой сын Станислав, который очень чтит предков, позвонил лидеру украинской диаспоры Ларисе Фоменко. Она и увлекла меня общественной работой. Помню, как на втором фестивале школьница Татьяна Ердубаева единственная за всех марийцев выступала. Норильские марийцы понемногу стали объединяться, петь, танцевать. Я дала объявление в газету, чтобы своих собрать. Иногда услышу характерный мягкий говор в транспорте, на улице или в магазине — зову в диаспору. С норильскими осетинами – У марийцев красивая национальная одежда — белоснежная с ярко–алой вышивкой. – Свой первый марийский костюм я сшила сама, придумывала аппликации из цветов. А потом на родине купила белое льняное платье с вышивкой мелким крестиком, которая ценится и за рубежом. У нас специалист по нацио-нальной одежде — Валентина Ханжина. Очень приветливый человек, работает в ДТДМ, на вахте, а раньше трудилась на хлебозаводе. Дома она хранит целый гардероб с вышивками, старинные нагрудные украшения, которые сама собирала по деревням. Мы устраивали праздники марийской письменности, активно участвовали в фестивалях дружбы, во встречах с молодежью. Со временем я поняла, что надо передавать дело в диаспоре молодым. Учитель русского языка Анжела Петрова с подругами на презентации моих книг организовали стол с марийскими блюдами, замечательно выступали на родном языке. На юбилейном фестивале они выйдут в старинной марийской одежде. Кстати, в наш ансамбль пришли и юноши. – Говорят, марийцы – весёлый народ... – Да, любят попеть, поплясать. У марийца сильна связь с предками. До сих пор в священных рощах поклоняются природе. Марийцы сочетают язычество с православием. Я честно скажу, что потянулась к нашим истокам благодаря сыну, который собрал много книг по этнографии, самостоятельно изучил язык, а недавно женился на марийке, и они подарили мне чудесного марийского внука Александра. В строю «Бессмертного полка» с портретом отца – В замечательном сборнике «Народы мира на Таймыре» Лариса Фоменко рассказала о жизни диаспор в Норильске, в том числе и о марийской, о вас. Но вы и сами немало строк посвятили своим предкам... – Да, были публикации в сборниках, например «А что я мог сделать один?», где я написала и про знаменитого Йошкина кота, который восседает в центре Йошкар–Олы. Собираю также марийские пословицы и поговорки. Как вам: «Бубенчик за пазухой не спрячешь» или «В бане веник дороже денег»? Проводила и день марийской письменности, выступала на городском фестивале «Единство разных». Но со временем решила заниматься изобразительным искусством, принимала участие в творческих конкурсах в Дудинке, Норильске. Приятно, что моя работа вошла в каталог «Северная коллекция. Искусство художников Севера Красноярского края». Еще я люблю фотографировать, была отмечена в конкурсе «Полярная перспектива». – Вышло и несколько сборников ваших стихов, совсем недавно — ироническая поэзия «Словно лань...», сборник акростихов «Красота и вкуснятина», в котором есть даже зарифмованный рецепт муно плашка — марийского омлета. – Мне радостно, что на мои стихи пишут песни и колыбельные Инга Садовская, Илья Тихонин, который скоро исполнит одну из них на фестивале под Питером. И сын сделал клип на мою колыбельную, музыку к которой написала Валентина Божко. С любимым мужем Николаем – Вы встретили в Норильске своего второго мужа, который вас всецело поддерживает... – Да, Амур неожиданно выстрелил в профилактории «Валёк», мне туда путёвку сын подарил. Мой Николай говорит, что я единственная из женщин тогда на танцах не спросила у него, где работает и сколько получает. Мы уже больше 20 лет вместе, и я немало стихов посвятила любимому мужу. – О чем мечтаете? – Мечтаю на родину поехать, где не была уже несколько лет. Очень бы хотела и внучку. Я многое смогу дать своим внукам. А ещё от всей души желаю, чтобы возродился наш Дом дружбы, где мы не были бы ограничены во времени. Эта площадка очень нужна, чтобы люди из диаспор всегда могли туда прийти, пообщаться. С нетерпением жду праздника на юбилейном фестивале. Так что вескана ужмешке — это по–марийски «до скорой встречи»!

Ирина Даниленко Фото из архива Алевтины Круковской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда • Алевтина Круковская родилась в столице Марийской Республики Йошкар–Оле.• Основательница марийской диаспоры в Норильске• За активную общественную деятельность была удостоена юбилейной медали «65 лет городу Норильску»– Я родилась в столице Марийской Республики Йошкар–Оле 22 февраля 1952 года. Родители мои марийцы, их уже нет в живых. Мама трудилась электромонтажницей на закрытом заводе. А отец был зенитчиком, защищал Москву, прошёл войну без ранений, а в мирное время на заводе ему в глаз попала металлическая стружка, и он лишился зрения. Семья у нас была большая: родной брат, две сводные сестрички. Я же, слабенькая по здоровью, всё время по санаториям лечилась, была оторвана от своих корней. В семье говорили по–марийски, почитали Бога. Дедушка был при церкви. Помню, как в деревне, у него на печке, рассматривала духовные книги с картинками. И ещё меня в деревне поразили рисунки какого–то местного художника — рябинки, девушки... И я начала срисовывать иллюстрации из учебников.– Честно скажу: к марийцам в ту пору чувствовалось презрительное отношение, нас называли «черепками» от слова «черемисы» — это одно из названий марийцев. А марийцы есть луговые, есть горные, которые живут на высоком берегу Волги, они все такие беленькие, на гуслях играют, одежда у них другая. Я отношусь к восточным луговым мари, с низкого берега.– У нас были красивые детские сады, с резными верандами. Может, это привлекло. Я окончила педучилище в Оршанке, потом, работая в детском саду, очень любила праздники оформлять, вот мне и стали говорить, что я должна творчеством заниматься. Поступила в художественное училище, а диплом защищала, уже когда ребёнка ждала. Вышла замуж за статного военного, он по национальности удмурт. За ним в Норильск и приехала в 1985 году. Работала методистом в детском саду «Оленёнок», я тогда уже в педагогическом институте училась. Со временем стала с детьми заниматься изодеятельностью. Потом работала с ребятами во Дворце творчества детей и молодежи, оттуда и на пенсию ушла.– В Норильске я все эти годы стремилась учиться у талантливых людей. Флористику постигала у Ирины Острянской, гончарное мастерство — у Инессы Быстровой. На пенсии пришла в центр литературного творчества «Водолей». Сейчас занимаюсь у Нины Птицовой в изостудии при «Вернисаже».– В начале 2000–х услышала, что в Норильске, в Доме дружбы, организованном азербайджанской диаспорой во главе с Али Керимовым, проходят фестивали национально–культурных организаций. Мой сын Станислав, который очень чтит предков, позвонил лидеру украинской диаспоры Ларисе Фоменко. Она и увлекла меня общественной работой. Помню, как на втором фестивале школьница Татьяна Ердубаева единственная за всех марийцев выступала. Норильские марийцы понемногу стали объединяться, петь, танцевать. Я дала объявление в газету, чтобы своих собрать. Иногда услышу характерный мягкий говор в транспорте, на улице или в магазине — зову в диаспору.– Свой первый марийский костюм я сшила сама, придумывала аппликации из цветов. А потом на родине купила белое льняное платье с вышивкой мелким крестиком, которая ценится и за рубежом. У нас специалист по нацио-нальной одежде — Валентина Ханжина. Очень приветливый человек, работает в ДТДМ, на вахте, а раньше трудилась на хлебозаводе. Дома она хранит целый гардероб с вышивками, старинные нагрудные украшения, которые сама собирала по деревням. Мы устраивали праздники марийской письменности, активно участвовали в фестивалях дружбы, во встречах с молодежью. Со временем я поняла, что надо передавать дело в диаспоре молодым. Учитель русского языка Анжела Петрова с подругами на презентации моих книг организовали стол с марийскими блюдами, замечательно выступали на родном языке. На юбилейном фестивале они выйдут в старинной марийской одежде. Кстати, в наш ансамбль пришли и юноши.– Да, любят попеть, поплясать. У марийца сильна связь с предками. До сих пор в священных рощах поклоняются природе. Марийцы сочетают язычество с православием. Я честно скажу, что потянулась к нашим истокам благодаря сыну, который собрал много книг по этнографии, самостоятельно изучил язык, а недавно женился на марийке, и они подарили мне чудесного марийского внука Александра.– Да, были публикации в сборниках, например «А что я мог сделать один?», где я написала и про знаменитого Йошкина кота, который восседает в центре Йошкар–Олы. Собираю также марийские пословицы и поговорки. Как вам: «Бубенчик за пазухой не спрячешь» или «В бане веник дороже денег»? Проводила и день марийской письменности, выступала на городском фестивале «Единство разных». Но со временем решила заниматься изобразительным искусством, принимала участие в творческих конкурсах в Дудинке, Норильске. Приятно, что моя работа вошла в каталог «Северная коллекция. Искусство художников Севера Красноярского края». Еще я люблю фотографировать, была отмечена в конкурсе «Полярная перспектива».– Мне радостно, что на мои стихи пишут песни и колыбельные Инга Садовская, Илья Тихонин, который скоро исполнит одну из них на фестивале под Питером. И сын сделал клип на мою колыбельную, музыку к которой написала Валентина Божко.– Да, Амур неожиданно выстрелил в профилактории «Валёк», мне туда путёвку сын подарил. Мой Николай говорит, что я единственная из женщин тогда на танцах не спросила у него, где работает и сколько получает. Мы уже больше 20 лет вместе, и я немало стихов посвятила любимому мужу.– Мечтаю на родину поехать, где не была уже несколько лет. Очень бы хотела и внучку. Я многое смогу дать своим внукам. А ещё от всей души желаю, чтобы возродился наш Дом дружбы, где мы не были бы ограничены во времени. Эта площадка очень нужна, чтобы люди из диаспор всегда могли туда прийти, пообщаться. С нетерпением жду праздника на юбилейном фестивале. Так что вескана ужмешке — это по–марийски «до скорой встречи»!

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