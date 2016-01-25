[Индекс номера 63 (26.04.2019)]

 Благовест 
Пасхальная радость

В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 28 апреля. Идут последние дни Страстной седмицы в ожидании самого главного православного праздника.
Православные будут отмечать Пасху сорок дней
И зазвонят колокола
Сегодня – Великая пятница, когда православные христиане вспоминают о распятии Господа нашего Иисуса Христа на Голгофе. В третьем часу дня из алтаря на середину храма выносится плащаница с изображением лежащего во гробе Господа, совершается чин погребения. В Великую субботу, на утренней службе, плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма в знак памяти о телесном погребении Иисуса Христа, сошествии его в ад и победы над смертью. После субботней Божественной литургии во всех норильских храмах приступят к освящению пасхальной снеди.
Торжественная Пасхальная служба начнётся в кафедральном Свято–Скорбященском соборе в ночь с 27 на 28 апреля крестным ходом. Завершится торжество под утро освящением пасхальных яиц, куличей и пасок. Необходимо отнестись с пониманием к тому, что с 3 до 7 утра собор закроется на уборку. А в 9 утра начнётся Божественная литургия в малом крестильном храме Рождества Иоанна Предтечи. И весь праздничный день в кафедральном соборе будут освящать пасхальную снедь, часть которой по традиции милосердия принято жертвовать для передачи одиноким, больным и малоимущим людям, инвалидам и сиротам.
На пасхальный концерт приглашают во двор кафедрального собора Всех Скорбящих Радость 28 апреля в 13 часов. Норильчан порадуют народный хор «Вдохновение», ансамбль «Казачий Спас», хоровой ансамбль первой гимназии «Просто дети», таланты из детских садов «Василек» и «Северок». Здесь же устроят игры с ребятами и благотворительную ярмарку, которую готовят сестры милосердия с норильскими рукодельниками. А воспитанники воскресной школы соберутся в полдень в актовом зале Норильской епархии на свой пасхальный праздник.
На Пасху, славя воскресшего Христа, все желающие могут звонить в колокола, установленные на передвижной звоннице во дворе Свято–Скорбященского собора.
Ждём чуда
Под праздничный колокольный перезвон в Светлый понедельник, 29 апреля, в 15.30 во дворе кафедрального собора Всех Скорбящих Радость встретят лампаду с Благодатным огнем из Иерусалима. Святыня будет передана и во все приходы Норильской и Туруханской епархии.
На Светлой седмице в нашем городе продолжится традиционный фестиваль «Пасхальная радость». В духовно–просветительском центре имени Святителя Луки (Войно–Ясенецкого), который находится во дворе за Свято–Скорбященским собором, можно увидеть творения детей, принявших участие в конкурсах «Пасхальные страницы» и «Пластилиновая крашенка». В епархиальной библиотеке открыта пасхальная выставка книг. В дни Светлой седмицы в архиерейском подворье на улице Мира, 6, устроят пасхальные занятия и экскурсии для ребят из детского дома и интерната № 2, которые познакомят с новым храмовым комплексом в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Здесь в ночь на 28 апреля впервые будут служить Пасху. А встреча Благодатного огня состоится в новом храме 29 апреля в 16.30.
С Пасхой Христовой!
– Дорогие норильчане! Поздравляю всех с великим и радостным христианским праздником — Пасхой Христовой! Воссиявший из гроба Христос положил начало нашему воскресению, открыл всем нам путь к вечной жизни. Пасхальная радость пришла в этом году с первыми лучами солнца и объединила нас светоносной радостью, — сказал епископ Норильский и Туруханский Агафангел в Пасхальном послании к жителям нашего города. — Желаю вам всегда ощущать присутствие в своей жизни Христа Спасителя, полноту его неизреченной милости и отвечать на его любовь любовью и милосердием к ближнему.
Православные отмечают Светлую Пасху сорок дней, радостно приветствуя друг друга возгласом «Христос воскресе!». Пасхальные торжества завершит праздник Вознесения Господня, в этом году он приходится на 6 июня.

Ирина Даниленко
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Благовест 
В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 28 апреля. Идут последние дни Страстной седмицы в ожидании самого главного православного праздника.

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