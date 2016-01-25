[Индекс номера 63 (26.04.2019)]



Новые лица

Законы природы

С 3 апреля ФГБУ «Заповедники Таймыра» по решению Минприроды России возглавил Константин Просекин, кандидат биологических наук, кадровый работник Заповедной системы России. По поводу своего назначения он отметил: «Я человек на территории новый, но приехал сюда всерьёз и надолго».

• Константин Просекин родился в Бурятии. • Окончил биологический факультет Бурятского государственного факультета. • Трудился в Джергинском заповеднике, в отделе туризма администрации Курумканского района Бурятии.

В Норильск приехал из города Усть–Баргузина, где работал в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» заместителем директора по туризму, рекреации и экологическому просвещению. Константин Просекин в Агинских степях – Константин Александрович, вы пришли на Таймыр из объединённой дирекции «Заповедное Подлеморье». А как давно работаете в этой сфере? – С 14 лет, моя первая должность — лаборант в научном отделе. Я родился и вырос в Бурятии, там находится заповедник «Джергинский», который при нашей школе открыл экологический кружок, куда я с удовольствием пошёл заниматься. Это были нелёгкие 1990–е годы, заповедная система тогда выживала на энтузиастах. В кружке мне предложили вести для заповедника наблюдения, не требующие высокой квалификации. Затем я пошёл учиться на биолога в Бурятский государственный университет, параллельно трудился в Джергинском заповеднике. Недолго поработал в администрации Курумканского района Бурятии по близкой специальности — в отделе туризма занимался курортным делом. Последняя должность — замдиректора по туризму, рекреации и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Овцебыки – достопримечательность заповедника «Таймырский» – Это федеральное учреждение объединяет заповедные территории возле Байкала, туристов там всегда много. В чём заключалась конкретно ваша задача? – Тогда необходимо было урегулировать туристические потоки, посещение заповедных территорий, навести порядок в работе турфирм в Забайкальском национальном парке. С этим нам — отделу туризма и экологического просвещения — при поддержке отдела охраны удалось справиться. В первые месяцы были конфликты и даже угрозы, но в конечном итоге всё пошло по правилам: мы знали точно, кто где работает, сколько туристов перевозит, каковы объёмы перемещения, какая техника задействована и так далее. Одним из достижений стало увеличение внебюджетного фонда «Заповедного Подлеморья» по линии туризма на 400%. Это хороший показатель командной работы. – Что–то подобное предполагаете предпринять в «Заповедниках Таймыра»? – Здесь другая история: заповедники — это не национальный парк, тут развитие туризма — не главная задача. Но познавательный туризм, считаю, важен и нужен, потому что это, как ни странно, — хороший инструмент охраны. Следует урегулировать и упорядочить процесс согласно законодательству. Туризм на заповедных территориях должен быть действительно познавательным. Не обязательно туда ехать, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки. Кардон заповедника «Путоранский» на озере Собачьем – Ну не везде у нас можно просто приехать пожарить шашлыки... – После короткого знакомства с заповедниками Таймыра я определил для себя два ключевых момента. Во–первых, это прекрасные, удивительные территории, на которые всегда будет спрос в плане познавательного туризма. Во–вторых, туристы там точно есть, приезжают они с разными целями, но пока не ясно, как это допускается. Вот с чем мы будем разбираться в первую очередь. Конечно, здесь важно учесть местную специфику. Необходимо дать жителям возможность для полноценного отдыха без нарушения природоохранного законодательства. – В числе заповедников нашей объединённой дирекции есть и биосферный — «Таймырский». Что в данном направлении для вас актуально? – «Заповедное Подлеморье», где я работал, — это объединение трёх территорий: Забайкальского национального парка, Баргузинского государственного биосферного заповедника и Фролихинского заказника. Баргузинский заповедник — один из старейших, с него начиналось заповедное дело в нашей стране. Мне интересно сравнить методы работы, применяемые там и здесь, и, в частности, на биосферном полигоне. Биосферный резерват ведь для того и существует, чтобы отслеживать, как ведется хозяйственная деятельность на территории и каким образом антропогенная нагрузка может оказывать влияние на тундровые ландшафты, на сам заповедник и так далее. Важный момент в этом направлении — работа с коренным населением. В последующем думаю уделить достаточно много внимания поддержке культуры и традиций местных этносов, к которым отношусь с глубоким уважением. – У вас большая семья. Вы планируете перевезти её в Норильск из Усть–Баргузина, где вы жили? – У меня пятеро детей: трое школьников и двое дошколят. Сейчас я привезу сюда супругу с младшими, а старшие пока останутся в Усть–Баргузине заканчивать учебный год. Жена моя тоже работает в заповедной системе. Недавно вышла из отпуска по уходу за ребёнком и трудится начальником отдела экологического просвещения «Заповедного Подлеморья». – В январе «Заповедники Таймыра» сообщили, что наконец осуществится давняя мечта: визит–центру в Норильске быть. Но эта тема ещё в стадии разработки. Сколько времени потребуется для реализации проекта? – Я бы здесь выделил два направления работы. Первое: сейчас объекты объединённой дирекции разрозненны, часть людей работает в одном здании, часть — в другом, не у всех есть полноценные рабочие места. Кроме того, нужно просторное помещение, чтобы проводить там кружковую работу с детьми и позиционировать его на первых порах как визит–центр. На примете есть объект с большой площадью, удобными подъездными путями, мы работаем в этом направлении и надеемся все вместе переехать в новое здание. Конечно, необходим полноценный визит–центр, в котором можно представить всю информацию о трёх заповедниках и двух заказниках объединённой дирекции. Это второе направление нашей работы. У дирекции заповедников в районе Валька есть участок земли, мы закажем проект на его обустройство и строительство там визит–центра, возможно, он и будет реализован. Этот центр должен стать визитной карточкой заповедников Таймыра, а также Норильска. Дикие северные олени на водной переправе – У нас можно добавить ещё и историческую составляющую, если иметь в виду посёлок Валёк, историю Пясинских караванов 30–х годов... – Всё можно продумать и создать общую концепцию. Есть большое желание, чтобы в будущем при въезде в Норильск гостей встречала некая входная группа, представляющая всем гордость России — уникальные территории заповедников Таймыра! – Вы защищали кандидатскую диссертацию по хариусу. Как ихтиолог? – Диссертацию я защищал по специализации «Экология», но тема действительно связана с хариусами. Она касается симпатрии, то есть процессов возникновения новых видов в близкородственных популяциях с перекрывающимися ареалами. Когда в одной реке, в одном водоёме обитает несколько разных популяций (в моем случае — хариусов) разных подвидов. Я исследовал их отношения в пищевой конкуренции, физическую локацию в водотоке, отсутствие межвидового скрещивания во время нереста в одном и том же нерестилище и прочее. В институте у меня специализация была иная — протозоология, я занимался почвенными одноклеточными организмами, существующими в условиях вечной мерзлоты. Тоже интересная тема. Путоранский снежный баран занесён в Красную книгу РФ – Желаем вам успехов в реализации всех задуманных планов на новом поприще. – Уверен, мы это сделаем вместе с коллективом Объединённой дирекции заповедников Таймыра при поддержке жителей Норильска и коренных этносов Таймыра.

Лариса Стрючкова Фото из архива Константина Просекина и из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Норильск приехал из города Усть–Баргузина, где работал в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» заместителем директора по туризму, рекреации и экологическому просвещению.– С 14 лет, моя первая должность — лаборант в научном отделе. Я родился и вырос в Бурятии, там находится заповедник «Джергинский», который при нашей школе открыл экологический кружок, куда я с удовольствием пошёл заниматься. Это были нелёгкие 1990–е годы, заповедная система тогда выживала на энтузиастах. В кружке мне предложили вести для заповедника наблюдения, не требующие высокой квалификации. Затем я пошёл учиться на биолога в Бурятский государственный университет, параллельно трудился в Джергинском заповеднике. Недолго поработал в администрации Курумканского района Бурятии по близкой специальности — в отделе туризма занимался курортным делом. Последняя должность — замдиректора по туризму, рекреации и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Подлеморье».– Тогда необходимо было урегулировать туристические потоки, посещение заповедных территорий, навести порядок в работе турфирм в Забайкальском национальном парке. С этим нам — отделу туризма и экологического просвещения — при поддержке отдела охраны удалось справиться. В первые месяцы были конфликты и даже угрозы, но в конечном итоге всё пошло по правилам: мы знали точно, кто где работает, сколько туристов перевозит, каковы объёмы перемещения, какая техника задействована и так далее. Одним из достижений стало увеличение внебюджетного фонда «Заповедного Подлеморья» по линии туризма на 400%. Это хороший показатель командной работы.– Здесь другая история: заповедники — это не национальный парк, тут развитие туризма — не главная задача. Но познавательный туризм, считаю, важен и нужен, потому что это, как ни странно, — хороший инструмент охраны. Следует урегулировать и упорядочить процесс согласно законодательству. Туризм на заповедных территориях должен быть действительно познавательным. Не обязательно туда ехать, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки.– После короткого знакомства с заповедниками Таймыра я определил для себя два ключевых момента. Во–первых, это прекрасные, удивительные территории, на которые всегда будет спрос в плане познавательного туризма. Во–вторых, туристы там точно есть, приезжают они с разными целями, но пока не ясно, как это допускается. Вот с чем мы будем разбираться в первую очередь. Конечно, здесь важно учесть местную специфику. Необходимо дать жителям возможность для полноценного отдыха без нарушения природоохранного законодательства.– «Заповедное Подлеморье», где я работал, — это объединение трёх территорий: Забайкальского национального парка, Баргузинского государственного биосферного заповедника и Фролихинского заказника. Баргузинский заповедник — один из старейших, с него начиналось заповедное дело в нашей стране. Мне интересно сравнить методы работы, применяемые там и здесь, и, в частности, на биосферном полигоне. Биосферный резерват ведь для того и существует, чтобы отслеживать, как ведется хозяйственная деятельность на территории и каким образом антропогенная нагрузка может оказывать влияние на тундровые ландшафты, на сам заповедник и так далее. Важный момент в этом направлении — работа с коренным населением. В последующем думаю уделить достаточно много внимания поддержке культуры и традиций местных этносов, к которым отношусь с глубоким уважением.– У меня пятеро детей: трое школьников и двое дошколят. Сейчас я привезу сюда супругу с младшими, а старшие пока останутся в Усть–Баргузине заканчивать учебный год. Жена моя тоже работает в заповедной системе. Недавно вышла из отпуска по уходу за ребёнком и трудится начальником отдела экологического просвещения «Заповедного Подлеморья».– Я бы здесь выделил два направления работы. Первое: сейчас объекты объединённой дирекции разрозненны, часть людей работает в одном здании, часть — в другом, не у всех есть полноценные рабочие места. Кроме того, нужно просторное помещение, чтобы проводить там кружковую работу с детьми и позиционировать его на первых порах как визит–центр. На примете есть объект с большой площадью, удобными подъездными путями, мы работаем в этом направлении и надеемся все вместе переехать в новое здание.Конечно, необходим полноценный визит–центр, в котором можно представить всю информацию о трёх заповедниках и двух заказниках объединённой дирекции. Это второе направление нашей работы. У дирекции заповедников в районе Валька есть участок земли, мы закажем проект на его обустройство и строительство там визит–центра, возможно, он и будет реализован. Этот центр должен стать визитной карточкой заповедников Таймыра, а также Норильска.– Всё можно продумать и создать общую концепцию. Есть большое желание, чтобы в будущем при въезде в Норильск гостей встречала некая входная группа, представляющая всем гордость России — уникальные территории заповедников Таймыра!– Диссертацию я защищал по специализации «Экология», но тема действительно связана с хариусами. Она касается симпатрии, то есть процессов возникновения новых видов в близкородственных популяциях с перекрывающимися ареалами. Когда в одной реке, в одном водоёме обитает несколько разных популяций (в моем случае — хариусов) разных подвидов. Я исследовал их отношения в пищевой конкуренции, физическую локацию в водотоке, отсутствие межвидового скрещивания во время нереста в одном и том же нерестилище и прочее. В институте у меня специализация была иная — протозоология, я занимался почвенными одноклеточными организмами, существующими в условиях вечной мерзлоты. Тоже интересная тема.– Уверен, мы это сделаем вместе с коллективом Объединённой дирекции заповедников Таймыра при поддержке жителей Норильска и коренных этносов Таймыра.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















