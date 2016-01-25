[Индекс номера 63 (26.04.2019)]

 Новые лица 
Законы природы

С 3 апреля ФГБУ «Заповедники Таймыра» по решению Минприроды России возглавил Константин Просекин, кандидат биологических наук, кадровый работник Заповедной системы России. По поводу своего назначения он отметил: «Я человек на территории новый, но приехал сюда всерьёз и надолго».
• Константин Просекин родился в Бурятии.
• Окончил биологический факультет Бурятского государственного факультета.
• Трудился в Джергинском заповеднике, в отделе туризма администрации Курумканского района Бурятии.

В Норильск приехал из города Усть–Баргузина, где работал в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» заместителем директора по туризму, рекреации и экологическому просвещению.
Константин Просекин в Агинских степях
Константин Александрович, вы пришли на Таймыр из объединённой дирекции «Заповедное Подлеморье». А как давно работаете в этой сфере?
– С 14 лет, моя первая должность — лаборант в научном отделе. Я родился и вырос в Бурятии, там находится заповедник «Джергинский», который при нашей школе открыл экологический кружок, куда я с удовольствием пошёл заниматься. Это были нелёгкие 1990–е годы, заповедная система тогда выживала на энтузиастах. В кружке мне предложили вести для заповедника наблюдения, не требующие высокой квалификации. Затем я пошёл учиться на биолога в Бурятский государственный университет, параллельно трудился в Джергинском заповеднике. Недолго поработал в администрации Курумканского района Бурятии по близкой специальности — в отделе туризма занимался курортным делом. Последняя должность — замдиректора по туризму, рекреации и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Овцебыки – достопримечательность заповедника «Таймырский»
Это федеральное учреждение объединяет заповедные территории возле Байкала, туристов там всегда много. В чём заключалась конкретно ваша задача?
– Тогда необходимо было урегулировать туристические потоки, посещение заповедных территорий, навести порядок в работе турфирм в Забайкальском национальном парке. С этим нам — отделу туризма и экологического просвещения — при поддержке отдела охраны удалось справиться. В первые месяцы были конфликты и даже угрозы, но в конечном итоге всё пошло по правилам: мы знали точно, кто где работает, сколько туристов перевозит, каковы объёмы перемещения, какая техника задействована и так далее. Одним из достижений стало увеличение внебюджетного фонда «Заповедного Подлеморья» по линии туризма на 400%. Это хороший показатель командной работы.
Что–то подобное предполагаете предпринять в «Заповедниках Таймыра»?
– Здесь другая история: заповедники — это не национальный парк, тут развитие туризма — не главная задача. Но познавательный туризм, считаю, важен и нужен, потому что это, как ни странно, — хороший инструмент охраны. Следует урегулировать и упорядочить процесс согласно законодательству. Туризм на заповедных территориях должен быть действительно познавательным. Не обязательно туда ехать, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки.
Кардон заповедника «Путоранский» на озере Собачьем
Ну не везде у нас можно просто приехать пожарить шашлыки...
– После короткого знакомства с заповедниками Таймыра я определил для себя два ключевых момента. Во–первых, это прекрасные, удивительные территории, на которые всегда будет спрос в плане познавательного туризма. Во–вторых, туристы там точно есть, приезжают они с разными целями, но пока не ясно, как это допускается. Вот с чем мы будем разбираться в первую очередь. Конечно, здесь важно учесть местную специфику. Необходимо дать жителям возможность для полноценного отдыха без нарушения природоохранного законодательства.
В числе заповедников нашей объединённой дирекции есть и биосферный — «Таймырский». Что в данном направлении для вас актуально?
– «Заповедное Подлеморье», где я работал, — это объединение трёх территорий: Забайкальского национального парка, Баргузинского государственного биосферного заповедника и Фролихинского заказника. Баргузинский заповедник — один из старейших, с него начиналось заповедное дело в нашей стране. Мне интересно сравнить методы работы, применяемые там и здесь, и, в частности, на биосферном полигоне. Биосферный резерват ведь для того и существует, чтобы отслеживать, как ведется хозяйственная деятельность на территории и каким образом антропогенная нагрузка может оказывать влияние на тундровые ландшафты, на сам заповедник и так далее. Важный момент в этом направлении — работа с коренным населением. В последующем думаю уделить достаточно много внимания поддержке культуры и традиций местных этносов, к которым отношусь с глубоким уважением.
У вас большая семья. Вы планируете перевезти её в Норильск из Усть–Баргузина, где вы жили?
– У меня пятеро детей: трое школьников и двое дошколят. Сейчас я привезу сюда супругу с младшими, а старшие пока останутся в Усть–Баргузине заканчивать учебный год. Жена моя тоже работает в заповедной системе. Недавно вышла из отпуска по уходу за ребёнком и трудится начальником отдела экологического просвещения «Заповедного Подлеморья».
В январе «Заповедники Таймыра» сообщили, что наконец осуществится давняя мечта: визит–центру в Норильске быть. Но эта тема ещё в стадии разработки. Сколько времени потребуется для реализации проекта?
– Я бы здесь выделил два направления работы. Первое: сейчас объекты объединённой дирекции разрозненны, часть людей работает в одном здании, часть — в другом, не у всех есть полноценные рабочие места. Кроме того, нужно просторное помещение, чтобы проводить там кружковую работу с детьми и позиционировать его на первых порах как визит–центр. На примете есть объект с большой площадью, удобными подъездными путями, мы работаем в этом направлении и надеемся все вместе переехать в новое здание.
Конечно, необходим полноценный визит–центр, в котором можно представить всю информацию о трёх заповедниках и двух заказниках объединённой дирекции. Это второе направление нашей работы. У дирекции заповедников в районе Валька есть участок земли, мы закажем проект на его обустройство и строительство там визит–центра, возможно, он и будет реализован. Этот центр должен стать визитной карточкой заповедников Таймыра, а также Норильска.
Дикие северные олени на водной переправе
У нас можно добавить ещё и историческую составляющую, если иметь в виду посёлок Валёк, историю Пясинских караванов 30–х годов...
– Всё можно продумать и создать общую концепцию. Есть большое желание, чтобы в будущем при въезде в Норильск гостей встречала некая входная группа, представляющая всем гордость России — уникальные территории заповедников Таймыра!
Вы защищали кандидатскую диссертацию по хариусу. Как ихтиолог?
– Диссертацию я защищал по специализации «Экология», но тема действительно связана с хариусами. Она касается симпатрии, то есть процессов возникновения новых видов в близкородственных популяциях с перекрывающимися ареалами. Когда в одной реке, в одном водоёме обитает несколько разных популяций (в моем случае — хариусов) разных подвидов. Я исследовал их отношения в пищевой конкуренции, физическую локацию в водотоке, отсутствие межвидового скрещивания во время нереста в одном и том же нерестилище и прочее. В институте у меня специализация была иная — протозоология, я занимался почвенными одноклеточными организмами, существующими в условиях вечной мерзлоты. Тоже интересная тема.
Путоранский снежный баран занесён в Красную книгу РФ
Желаем вам успехов в реализации всех задуманных планов на новом поприще.
– Уверен, мы это сделаем вместе с коллективом Объединённой дирекции заповедников Таймыра при поддержке жителей Норильска и коренных этносов Таймыра.

Лариса Стрючкова
Фото из архива Константина Просекина и из архива редакции
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