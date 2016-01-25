[Индекс номера 63 (26.04.2019)]



Большая политика

Портрет вождя

Одни называют Сталина величайшим лидером, другие — тираном. И тех и других понять не сложно. При Сталине преимущественно аграрная Россия превратилась в высокоиндустриальную державу, при нём же страна испытала массовые репрессии. При этом социологический опрос, опубликованный на минувшей неделе, показал, что уровень одобрения личности Сталина россиянами побил исторический рекорд.





Только цифры Cсылаясь на «Левада–центр», который и проводил опрос, РБК сообщает, что положительно об отце народов отозвались 70% россиян. О своей симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса — 51%. Наиболее значительный рост (на 12 пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Сталину сложилось у 41% респондентов, и оно самое распространённое. А доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14%, передаёт РБК. Издание цитирует социолога «Левада–центра» Карину Пипия, которая отмечает, что динамика общественного мнения в 2000–е годы свидетельствует о трех периодах преобладания тех или иных оценок персоны Сталина. В начале 2000–х годов отмечалось примерно равное соотношение положительных и негативных мнений. В 2008–2014 годах стало преобладать нейтральное, безоценочное отношение, что, по мнению социологов, свидетельствовало о возросшем равнодушии населения к проблематике сталинизма. Наконец, с 2015 года снижается число нейтрально или негативно настроенных к Сталину россиян. Положительное отношение к советскому лидеру и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы, полагает Пипия. «Если ранее население избегало выражать конкретные оценки или затруднялось ответить, то сейчас всё чаще высказываются или поддерживаются положительные суждения о вожде», — приводит слова социолога РБК. При этом уровень позитивного отношения к Сталину выше, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим. Издание подчёркивает, что преимущественно положительные чувства к Сталину и оценки его роли в жизни страны испытывают не только сторонники КПРФ, но и те, кто голосовал на президентских выборах за Владимира Путина или Владимира Жириновского. Во всех возрастных группах доля опрошенных с позитивным отношением доминирует над долей опрошенных с негативными оценками. Хотя самые молодые респонденты (18–24 года) чаще остальных безразличны к советскому вождю. РБК также поясняет, что прошлогодний опрос «Левада–центра» показал: количество россиян, которые считают, что в большом количестве погибших в СССР во время Великой Отечественной войны виновато сталинское руководство, уменьшилось в четыре раза по сравнению с 1991 годом. В июне 2018-го ВЦИОМ представил список деятелей начала ХХ века, вызывающих симпатию у россиян, первые три места в нем заняли Николай II (54%), Сталин (51%) и Ленин (49%).



Лидер мнений Размышляя о том, почему россияне с каждым годом всё более проникаются уважением к отцу народов, Лента.ру опирается на слова социолога Алексея Рощина: «Я думаю, здесь минимум две основные причины. Первая — это культ Победы. Ну, а поскольку народ знает, что руководил всеми этими великими действиями Сталин, то на него падает отблеск такого, безусловно, положительного события. И он, получается, тоже величайший деятель в истории, — считает Рощин. — Надо иметь в виду, что народное сознание не любит противоречий. Оно цельное и простое. Там не может быть «с одной стороны», «с другой стороны». Этого люди не любят. Если Великая Победа, величайшая в истории, но при этом командовал кровопийца и убийца миллионов людей — это будет звучать полным диссонансом. Ну и, соответственно, приходится выбирать. И народ в данном случае выбирает вариант, что всё клевета, и на самом деле Сталин был молодец. Это первое. А второе — это разрыв между народом и так называемыми элитами, чиновниками, которые устроили парад высказываний о том, что «мы ничего не должны». В этой ситуации народ начинает, условно говоря, звереть, и тогда вспоминается образ Сталина. В том контексте, что это был тот человек, который расстреливал всех, всех к ногтю прижимал. И это на самом деле тоже пропаганда. В данном случае антисталинская пропаганда, как ни странно, в чём–то работает на Сталина», — считает социолог.



Взгляд Познера Газета «Взгляд» приводит мнение журналиста Владимира Познера, который говорит о том, что поклонники Сталина ничего о нём не знают. Познер отмечает, что считал этого политического деятеля «величайшим человеком». Однако так как он приехал в СССР, когда ему «шёл уже 19–й год», Познер «не рос с этим чувством», и «полусумасшедшего» преклонения у него не было. «Толпа была такая, что возникла давка, люди падали, по ним ходили, давили — это было ужасно», — цитирует издание Познера, пишущего о похоронах вождя. — В 1956 году Хрущёв сделал свой знаменитый доклад на XX съезде партии о культе личности Сталина. И пошло. Уже всё открылось». Познер указал, что в ходе войны Советский Союз потерял «основную часть своих людей в первые два года», так как не был готов к ней. «А кто виноват в этом? Сталин, которому лучшие разведчики докладывали, что немцы готовятся к войне, а он не верил, он «лучше других знал», — считает Познер. Он добавил, что репрессии 1936–1938 годов «отрезали голову» стране, так как «тогда погибли лучшие люди». «Но потом и война, в которой погибли, по официальным данным, 27 миллионов человек. Только подумайте, что такое — потерять 27 миллионов человек. Людей посылали защищать Москву с палками, потому что не хватало винтовок. Ну и потом, после войны, тоже репрессии: в Чечне, в Прибалтике, «Ленинградское дело» и так далее», — уверен журналист. Также Познер отметил, что при Михаиле Горбачёве всё вновь начало меняться: «Начинают откровенно говорить о том, что было и кто такой Сталин на самом деле. Да, он великий — великий преступник, повинный в жутких страданиях народа. Это продолжалось некоторое время. Потом пришёл Борис Николаевич Ельцин, который продолжал эту линию. А людям хочется хоть что–то сказать, вспомнить хорошее, что–то же было у нас. Мы же считаем себя великим народом, мы же считаем, что наша страна — великая страна. И на этом фоне вдруг Сталин возникает. Люди думают, а вот когда был Сталин — нас уважали, когда мы «чихали», весь мир «простужался», — цитирует «Взгляд» Познера. «Я считаю, что у русского народа есть одна поразительная черта: если ему говорить правду, то всё будет в порядке. Если он понимает, что ему не врут, его не обманывают, а говорят как есть, то он в этом смысле невероятно благодарный и может сделать всё что угодно», — заключил журналист.

Свой взгляд Михаил Туаев, корреспондент газеты «Заполярная Правда» В доме моей бабушки висел портрет Сталина. Висел себе и висел, довольно скромно, в незаметном для гостей месте. Однажды в детстве я по неосторожности запустил в него мячом и прикуривающий трубку генералиссимус с шумом плюхнулся на пол. За это бабушка, которая души во мне не чаяла, отвесила мне подзатыльник и строго наказала, чтобы я больше так не делал. Несмотря на юный возраст, я сразу сообразил: разгневалась она не из–за порчи имущества. Но бабушка решила подчеркнуть мой аморальный поступок: «Это мой отец», — сказала она, после чего подняла портрет, бережно провела по нему рукой и повесила обратно на стену. Почему она называет Сталина своим отцом, я понял чуть позже. Тогда же я впервые узнал, какими строгими, оказывается, бывают бабушки — ни до, ни после этого подзатыльников от неё я не получал. Шли годы, примерно в 8–м классе я купил себе шарфик с советской символикой — в то время такие шарфики были так же популярны, как и всё, на чём красовалось лицо Че Гевары. И вот однажды, когда я прогуливался после уроков по весеннему Норильску в расстегнутой нараспашку куртке–косухе, украшенной к тому же разнообразными значками, в том числе и со Сталиным, меня тормознул мужчина лет примерно сорока. Он осмотрел меня с ног до головы и был явно чем–то очень недоволен. В следующую секунду незнакомец попытался сорвать с меня мой любимый шарфик. Я, естественно, немного труханул, но все же отважился одёрнуть его и принять неравный бой. К счастью для меня и к чести для него, конфликт не получил продолжения. Он лишь на словах попытался донести до меня, что СССР — это плохо, и если я ношу шарфик с серпом и молотом, то непременно либо дурак, либо того хуже... Удивительно это или нет, но именно после того случая я всерьёз заинтересовался советской эпохой. На примере вопросов, касающихся Сталина, можно выявить несколько типов людей. Для первых он остаётся примером идеального патриота, которого уважают свои и боятся чужие. Для вторых он, однозначно, тиран, обрекший на страдания многих безвинных людей. И наконец для третьих — это просто историческая личность, такая же, как Пётр I или Наполеон. Если последние в силу своей аполитичности или, куда важнее, сообразительности, готовы принять Сталина без какого–либо эмоционального возбуждения, первые два типа — любители и презиратели — часто перегибают палку в своих суждениях, имея на то, подчеркну, все основания. Какими они были у взрослого мужика, готового повалить на землю 15–летнего подростка, я не знаю. Возможно, его предки прошли через Норильлаг. А значит, причин не любить советский строй у него было достаточно. Но зато я точно знаю другое: несмотря на то что Советского Союза давно уже нет, а на авторитете самого Сталина ещё раньше был поставлен жирный крест, Иосиф Виссарионович до сих пор живее всех живых, о чём и говорят последние социологические опросы. Почему с каждым годом всё больше россиян отзываются о нём с симпатией, пускай разбираются социологи. Лично для меня достаточно примера моей бабушки: если бы и мой отец погиб на фронте, а мать умерла в тылу, и, будучи неготовым принять такой вызов судьбы, я бы попал в детдом, а после него поднялся на ноги и добился в жизни больших побед... тоже бы, наверное, отвалил своему внуку подзатыльник за сорванный со стены портрет. Ибо именно в Сталине я бы видел идеального борца за справедливость, в нём бы ощущал отцовскую заботу. Но это была бы моя правда, точно такая же, как и правда миллионов других, убежденных в обратном.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Cсылаясь на «Левада–центр», который и проводил опрос, РБК сообщает, что положительно об отце народов отозвались 70% россиян. О своей симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса — 51%. Наиболее значительный рост (на 12 пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Сталину сложилось у 41% респондентов, и оно самое распространённое. А доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14%, передаёт РБК.Издание цитирует социолога «Левада–центра» Карину Пипия, которая отмечает, что динамика общественного мнения в 2000–е годы свидетельствует о трех периодах преобладания тех или иных оценок персоны Сталина. В начале 2000–х годов отмечалось примерно равное соотношение положительных и негативных мнений. В 2008–2014 годах стало преобладать нейтральное, безоценочное отношение, что, по мнению социологов, свидетельствовало о возросшем равнодушии населения к проблематике сталинизма. Наконец, с 2015 года снижается число нейтрально или негативно настроенных к Сталину россиян.Положительное отношение к советскому лидеру и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы, полагает Пипия. «Если ранее население избегало выражать конкретные оценки или затруднялось ответить, то сейчас всё чаще высказываются или поддерживаются положительные суждения о вожде», — приводит слова социолога РБК. При этом уровень позитивного отношения к Сталину выше, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим.Издание подчёркивает, что преимущественно положительные чувства к Сталину и оценки его роли в жизни страны испытывают не только сторонники КПРФ, но и те, кто голосовал на президентских выборах за Владимира Путина или Владимира Жириновского. Во всех возрастных группах доля опрошенных с позитивным отношением доминирует над долей опрошенных с негативными оценками. Хотя самые молодые респонденты (18–24 года) чаще остальных безразличны к советскому вождю.РБК также поясняет, что прошлогодний опрос «Левада–центра» показал: количество россиян, которые считают, что в большом количестве погибших в СССР во время Великой Отечественной войны виновато сталинское руководство, уменьшилось в четыре раза по сравнению с 1991 годом. В июне 2018-го ВЦИОМ представил список деятелей начала ХХ века, вызывающих симпатию у россиян, первые три места в нем заняли Николай II (54%), Сталин (51%) и Ленин (49%).Размышляя о том, почему россияне с каждым годом всё более проникаются уважением к отцу народов, Лента.ру опирается на слова социолога Алексея Рощина:«Я думаю, здесь минимум две основные причины. Первая — это культ Победы. Ну, а поскольку народ знает, что руководил всеми этими великими действиями Сталин, то на него падает отблеск такого, безусловно, положительного события. И он, получается, тоже величайший деятель в истории, — считает Рощин. — Надо иметь в виду, что народное сознание не любит противоречий. Оно цельное и простое. Там не может быть «с одной стороны», «с другой стороны». Этого люди не любят. Если Великая Победа, величайшая в истории, но при этом командовал кровопийца и убийца миллионов людей — это будет звучать полным диссонансом. Ну и, соответственно, приходится выбирать. И народ в данном случае выбирает вариант, что всё клевета, и на самом деле Сталин был молодец. Это первое. А второе — это разрыв между народом и так называемыми элитами, чиновниками, которые устроили парад высказываний о том, что «мы ничего не должны». В этой ситуации народ начинает, условно говоря, звереть, и тогда вспоминается образ Сталина. В том контексте, что это был тот человек, который расстреливал всех, всех к ногтю прижимал. И это на самом деле тоже пропаганда. В данном случае антисталинская пропаганда, как ни странно, в чём–то работает на Сталина», — считает социолог.Газета «Взгляд» приводит мнение журналиста Владимира Познера, который говорит о том, что поклонники Сталина ничего о нём не знают. Познер отмечает, что считал этого политического деятеля «величайшим человеком». Однако так как он приехал в СССР, когда ему «шёл уже 19–й год», Познер «не рос с этим чувством», и «полусумасшедшего» преклонения у него не было.«Толпа была такая, что возникла давка, люди падали, по ним ходили, давили — это было ужасно», — цитирует издание Познера, пишущего о похоронах вождя. —В 1956 году Хрущёв сделал свой знаменитый доклад на XX съезде партии о культе личности Сталина. И пошло. Уже всё открылось».Познер указал, что в ходе войны Советский Союз потерял «основную часть своих людей в первые два года», так как не был готов к ней. «А кто виноват в этом? Сталин, которому лучшие разведчики докладывали, что немцы готовятся к войне, а он не верил, он «лучше других знал», — считает Познер. Он добавил, что репрессии 1936–1938 годов «отрезали голову» стране, так как «тогда погибли лучшие люди». «Но потом и война, в которой погибли, по официальным данным, 27 миллионов человек. Только подумайте, что такое — потерять 27 миллионов человек. Людей посылали защищать Москву с палками, потому что не хватало винтовок. Ну и потом, после войны, тоже репрессии: в Чечне, в Прибалтике, «Ленинградское дело» и так далее», — уверен журналист.Также Познер отметил, что при Михаиле Горбачёве всё вновь начало меняться: «Начинают откровенно говорить о том, что было и кто такой Сталин на самом деле. Да, он великий — великий преступник, повинный в жутких страданиях народа. Это продолжалось некоторое время. Потом пришёл Борис Николаевич Ельцин, который продолжал эту линию. А людям хочется хоть что–то сказать, вспомнить хорошее, что–то же было у нас. Мы же считаем себя великим народом, мы же считаем, что наша страна — великая страна. И на этом фоне вдруг Сталин возникает. Люди думают, а вот когда был Сталин — нас уважали, когда мы «чихали», весь мир «простужался», — цитирует «Взгляд» Познера.«Я считаю, что у русского народа есть одна поразительная черта: если ему говорить правду, то всё будет в порядке. Если он понимает, что ему не врут, его не обманывают, а говорят как есть, то он в этом смысле невероятно благодарный и может сделать всё что угодно», — заключил журналист.

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